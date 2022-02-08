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Hindistan’da çığ: 7 asker öldü
Hindistan’da çığ: 7 asker öldü
Hindistan’ın Arunaçal Pradeş eyaletinde, geçen Pazar günü meydana gelen çığ felaketinde 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T23:27+0300
2022-02-08T23:30+0300
dünya
hindistan
arunaçal pradeş
çığ
asker
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Hindistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Arunaçal Pradeş eyaletindeki Kameng sektöründe geçtiğimiz pazar günü çığ felaketi meydana gelmiş, devriye gezen birçok askerin çığda kaybolduğu bildirilmişti.Bölgede devam eden arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kaybolan 7 askerin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Yetkililer, askerlerin cenazelerinin bölgeden çıkarıldığını aktardı.Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Arunaçal Pradeş'te çığ düşmesi sonucu Hint ordusu personelinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgünüz. Milletimize yaptıkları örnek hizmeti asla unutmayacağız. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.Savunma Bakanı Rajnath Singh ise yaptığı açıklamada, askerlerin ailelerine taziyelerini sunarak, "Arunaçal Pradeş'teki Kameng sektöründe çığın altında kalan Hint ordusu personelinin ölümüyle derinden sarsıldık. Bu cesur askerler millete hizmet ederken hayatlarını kaybettiler. Cesaretlerini ve hizmetlerini selamlıyorum. Acılı ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.
hindistan
arunaçal pradeş
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hindistan, arunaçal pradeş, çığ, asker

Hindistan’da çığ: 7 asker öldü

23:27 08.02.2022 (güncellendi: 23:30 08.02.2022)
© İHA / SOHAİL KHANHindistan’da çığ: 7 asker öldü
Hindistan’da çığ: 7 asker öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© İHA / SOHAİL KHAN
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Hindistan’ın Arunaçal Pradeş eyaletinde, geçen Pazar günü meydana gelen çığ felaketinde 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Arunaçal Pradeş eyaletindeki Kameng sektöründe geçtiğimiz pazar günü çığ felaketi meydana gelmiş, devriye gezen birçok askerin çığda kaybolduğu bildirilmişti.
Bölgede devam eden arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kaybolan 7 askerin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Yetkililer, askerlerin cenazelerinin bölgeden çıkarıldığını aktardı.
Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Arunaçal Pradeş'te çığ düşmesi sonucu Hint ordusu personelinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgünüz. Milletimize yaptıkları örnek hizmeti asla unutmayacağız. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.
Savunma Bakanı Rajnath Singh ise yaptığı açıklamada, askerlerin ailelerine taziyelerini sunarak, "Arunaçal Pradeş'teki Kameng sektöründe çığın altında kalan Hint ordusu personelinin ölümüyle derinden sarsıldık. Bu cesur askerler millete hizmet ederken hayatlarını kaybettiler. Cesaretlerini ve hizmetlerini selamlıyorum. Acılı ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.
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