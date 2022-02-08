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https://tr.sputniknews.com/20220208/ispartadaki-elektrik-faturalarinin-tahsilati-1-ay-sureyle-ertelendi-1053613057.html
Isparta'daki elektrik faturalarının tahsilatı, 1 ay süreyle ertelendi
Isparta'daki elektrik faturalarının tahsilatı, 1 ay süreyle ertelendi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da elektrik faturalarının tahsilatının 1 ay süreyle erteleneceğini açıkladı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
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elektrik
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Bakan Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin olarak da "Sahada çalışan 563 personel var. Şu anda 7 köydeki kesintinin giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Kentte 61 jeneratörle de kesintilere müdahale edildi" dedi
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isparta, elektrik

Isparta'daki elektrik faturalarının tahsilatı, 1 ay süreyle ertelendi

15:55 08.02.2022 (güncellendi: 16:04 08.02.2022)
© AA / Muhammed Enes YapalıkanIsparta
Isparta - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA / Muhammed Enes Yapalıkan
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da elektrik faturalarının tahsilatının 1 ay süreyle erteleneceğini açıkladı.
Bakan Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin olarak da "Sahada çalışan 563 personel var. Şu anda 7 köydeki kesintinin giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Kentte 61 jeneratörle de kesintilere müdahale edildi" dedi
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