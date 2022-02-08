https://tr.sputniknews.com/20220208/ispartadaki-elektrik-faturalarinin-tahsilati-1-ay-sureyle-ertelendi-1053613057.html

Isparta'daki elektrik faturalarının tahsilatı, 1 ay süreyle ertelendi

Isparta'daki elektrik faturalarının tahsilatı, 1 ay süreyle ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da elektrik faturalarının tahsilatının 1 ay süreyle erteleneceğini açıkladı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T15:55+0300

2022-02-08T15:55+0300

2022-02-08T16:04+0300

türkiye

isparta

elektrik

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Bakan Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin olarak da "Sahada çalışan 563 personel var. Şu anda 7 köydeki kesintinin giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Kentte 61 jeneratörle de kesintilere müdahale edildi" dedi

türkiye

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isparta, elektrik