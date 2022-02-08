https://tr.sputniknews.com/20220208/kremlin-putin-ile-macron-gorusmesi-sona-erdi-liderler-basin-toplantisina-hazirlaniyor-1053582494.html

Kremlin: Putin ile Macron görüşmesi sona erdi, liderler basın toplantısına hazırlanıyor

Kremlin: Putin ile Macron görüşmesi sona erdi, liderler basın toplantısına hazırlanıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron arasındaki görüşmenin sona erdiğini ve liderlerin basın açıklamasına hazırlık yaptığını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T00:19+0300

2022-02-08T00:19+0300

2022-02-08T00:23+0300

vladimir putin

emmanuel macron

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

görüşme

rusya

fransa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053573707_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_305d5b0fb51960d6bca4880af623a46b.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmenin sona erdiğini duyurdu.Sputnik'e konuşan Peskov, görüşmenin 5 saat sürdüğü bilgisini vererek, "Müzakereler sona erdi. Devlet başkanları bir basın toplantısına hazırlanıyorlar" ifadelerini kullandı.Putin ve Macron'un Ukrayna konulu görüşmesi Moskova saatiyle 18.33'te başlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220207/pentagon-rusyanin-ukrayna-sinirina-hipersonik-silah-konuslandiracagina-dair-isaret-yok-1053581038.html

rusya

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, emmanuel macron, kremlin, dmitriy peskov, görüşme, rusya, fransa