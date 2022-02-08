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Türkiye
Putin: NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/kremlin-putin-ile-macron-gorusmesi-sona-erdi-liderler-basin-toplantisina-hazirlaniyor-1053582494.html
Kremlin: Putin ile Macron görüşmesi sona erdi, liderler basın toplantısına hazırlanıyor
Kremlin: Putin ile Macron görüşmesi sona erdi, liderler basın toplantısına hazırlanıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron arasındaki görüşmenin sona erdiğini ve liderlerin basın açıklamasına hazırlık yaptığını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T00:19+0300
2022-02-08T00:23+0300
vladimir putin
emmanuel macron
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
görüşme
rusya
fransa
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmenin sona erdiğini duyurdu.Sputnik'e konuşan Peskov, görüşmenin 5 saat sürdüğü bilgisini vererek, "Müzakereler sona erdi. Devlet başkanları bir basın toplantısına hazırlanıyorlar" ifadelerini kullandı.Putin ve Macron'un Ukrayna konulu görüşmesi Moskova saatiyle 18.33'te başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/pentagon-rusyanin-ukrayna-sinirina-hipersonik-silah-konuslandiracagina-dair-isaret-yok-1053581038.html
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vladimir putin, emmanuel macron, kremlin, dmitriy peskov, görüşme, rusya, fransa

Kremlin: Putin ile Macron görüşmesi sona erdi, liderler basın toplantısına hazırlanıyor

00:19 08.02.2022 (güncellendi: 00:23 08.02.2022)
© Пресс-служба Президента РФ / Fotoğraf bankasına girKremlin'de Putin-Macron görüşmesi başladı
Kremlin'de Putin-Macron görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Пресс-служба Президента РФ
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron arasındaki görüşmenin sona erdiğini ve liderlerin basın açıklamasına hazırlık yaptığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmenin sona erdiğini duyurdu.
Sputnik'e konuşan Peskov, görüşmenin 5 saat sürdüğü bilgisini vererek, "Müzakereler sona erdi. Devlet başkanları bir basın toplantısına hazırlanıyorlar" ifadelerini kullandı.
Putin ve Macron'un Ukrayna konulu görüşmesi Moskova saatiyle 18.33'te başlamıştı.
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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