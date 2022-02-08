https://tr.sputniknews.com/20220208/kremlin-putin-ile-macron-gorusmesi-sona-erdi-liderler-basin-toplantisina-hazirlaniyor-1053582494.html
Kremlin: Putin ile Macron görüşmesi sona erdi, liderler basın toplantısına hazırlanıyor
Kremlin: Putin ile Macron görüşmesi sona erdi, liderler basın toplantısına hazırlanıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron arasındaki görüşmenin sona erdiğini ve liderlerin basın açıklamasına hazırlık yaptığını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T00:19+0300
2022-02-08T00:19+0300
2022-02-08T00:23+0300
vladimir putin
emmanuel macron
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
görüşme
rusya
fransa
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmenin sona erdiğini duyurdu.Sputnik'e konuşan Peskov, görüşmenin 5 saat sürdüğü bilgisini vererek, "Müzakereler sona erdi. Devlet başkanları bir basın toplantısına hazırlanıyorlar" ifadelerini kullandı.Putin ve Macron'un Ukrayna konulu görüşmesi Moskova saatiyle 18.33'te başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/pentagon-rusyanin-ukrayna-sinirina-hipersonik-silah-konuslandiracagina-dair-isaret-yok-1053581038.html
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vladimir putin, emmanuel macron, kremlin, dmitriy peskov, görüşme, rusya, fransa
Kremlin: Putin ile Macron görüşmesi sona erdi, liderler basın toplantısına hazırlanıyor
00:19 08.02.2022 (güncellendi: 00:23 08.02.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron arasındaki görüşmenin sona erdiğini ve liderlerin basın açıklamasına hazırlık yaptığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmenin sona erdiğini duyurdu.
Sputnik'e konuşan Peskov, görüşmenin 5 saat sürdüğü bilgisini vererek, "Müzakereler sona erdi. Devlet başkanları bir basın toplantısına hazırlanıyorlar" ifadelerini kullandı.
Putin ve Macron'un Ukrayna konulu görüşmesi Moskova saatiyle 18.33'te başlamıştı.