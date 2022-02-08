https://tr.sputniknews.com/20220208/motokurye-kargo-iscileri-koordinasyonu-yemeksepeti-iscileri-bir-eylem-plani-dusunuyor-1053609505.html
Motokurye Kargo İşçileri Koordinasyonu: Yemeksepeti işçileri bir eylem planı düşünüyor
Motokurye Kargo İşçileri Koordinasyonu: Yemeksepeti işçileri bir eylem planı düşünüyor
Motokurye Kargo İşçileri Koordinasyonu Örgütlenme Üyesi Acer, işçilerin eylemini “Yemeksepeti’nde arkadaşlar yaklaşık sekiz gündür direnişteler. Üçüncü gün bir... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T15:00+0300
2022-02-08T15:00+0300
2022-02-08T15:00+0300
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Motokurye Kargo İşçileri Koordinasyonu: Yemeksepeti işçileri bir eylem planı düşünüyor
08.02.2022 SEYİR HALİ
Motokurye Kargo İşçileri Koordinasyonu Örgütlenme Üyesi Fırat Acer, Yemeksepeti işçilerinin yapılan zam teklifine karşı yaptıkları protesto gösterilerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Acer, işçilerin eylem planını “Yemeksepeti’nde arkadaşlar yaklaşık sekiz gündür direnişteler, 100 küsurdan fazla. 2021’de asgari ücretten 200-300 lira fazla alıyorlardı. 2022’de yüzde 32.7’lik bir zam açıkladılar. İşçiler bu oran asgari ücrete denk düştüğü için kabul etmediler. Genel merkezin önünde direnişe geçtiler. 5500 gibi bir zam talepleri var. Muhatap bulamadılar ilk gün, ikinci gün zorladılar. Üçüncü gün bir yönetici geldi, görüştü. Herhangi bir geri adım atılmadı fakat işçilerle beraber bir eylem planı düşünülüyor. O işçilerin orada bulunuyor olmaları bile geri adım attıracaktır” diye aktardı.
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, yemeksepeti, motokurye, kargo, eylem, maaş, zam, enflasyon, аудио
Motokurye Kargo İşçileri Koordinasyonu: Yemeksepeti işçileri bir eylem planı düşünüyor
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Motokurye Kargo İşçileri Koordinasyonu Örgütlenme Üyesi Acer, işçilerin eylemini “Yemeksepeti’nde arkadaşlar yaklaşık sekiz gündür direnişteler. Üçüncü gün bir yönetici geldi, görüştü. Herhangi bir geri adım atılmadı fakat işçilerle bir eylem planı düşünülüyor. O işçilerin orada bulunuyor olmaları geri adım attıracaktır” diye anlattı.
Motokurye Kargo İşçileri Koordinasyonu Örgütlenme Üyesi Fırat Acer, Yemeksepeti işçilerinin yapılan zam teklifine karşı yaptıkları protesto gösterilerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
Acer, işçilerin eylem planını “Yemeksepeti’nde arkadaşlar yaklaşık sekiz gündür direnişteler, 100 küsurdan fazla. 2021’de asgari ücretten 200-300 lira fazla alıyorlardı. 2022’de yüzde 32.7’lik bir zam açıkladılar. İşçiler bu oran asgari ücrete denk düştüğü için kabul etmediler. Genel merkezin önünde direnişe geçtiler. 5500 gibi bir zam talepleri var. Muhatap bulamadılar ilk gün, ikinci gün zorladılar. Üçüncü gün bir yönetici geldi, görüştü. Herhangi bir geri adım atılmadı fakat işçilerle beraber bir eylem planı düşünülüyor. O işçilerin orada bulunuyor olmaları bile geri adım attıracaktır” diye aktardı.