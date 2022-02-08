https://tr.sputniknews.com/20220208/motokurye-kargo-iscileri-koordinasyonu-yemeksepeti-iscileri-bir-eylem-plani-dusunuyor-1053609505.html

Motokurye Kargo İşçileri Koordinasyonu: Yemeksepeti işçileri bir eylem planı düşünüyor

Motokurye Kargo İşçileri Koordinasyonu: Yemeksepeti işçileri bir eylem planı düşünüyor

Motokurye Kargo İşçileri Koordinasyonu Örgütlenme Üyesi Acer, işçilerin eylemini “Yemeksepeti’nde arkadaşlar yaklaşık sekiz gündür direnişteler. Üçüncü gün bir... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T15:00+0300

2022-02-08T15:00+0300

2022-02-08T15:00+0300

seyir hali

radyo

yemeksepeti

motokurye

kargo

eylem

maaş

zam

enflasyon

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Motokurye Kargo İşçileri Koordinasyonu: Yemeksepeti işçileri bir eylem planı düşünüyor 08.02.2022 SEYİR HALİ

Motokurye Kargo İşçileri Koordinasyonu Örgütlenme Üyesi Fırat Acer, Yemeksepeti işçilerinin yapılan zam teklifine karşı yaptıkları protesto gösterilerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Acer, işçilerin eylem planını “Yemeksepeti’nde arkadaşlar yaklaşık sekiz gündür direnişteler, 100 küsurdan fazla. 2021’de asgari ücretten 200-300 lira fazla alıyorlardı. 2022’de yüzde 32.7’lik bir zam açıkladılar. İşçiler bu oran asgari ücrete denk düştüğü için kabul etmediler. Genel merkezin önünde direnişe geçtiler. 5500 gibi bir zam talepleri var. Muhatap bulamadılar ilk gün, ikinci gün zorladılar. Üçüncü gün bir yönetici geldi, görüştü. Herhangi bir geri adım atılmadı fakat işçilerle beraber bir eylem planı düşünülüyor. O işçilerin orada bulunuyor olmaları bile geri adım attıracaktır” diye aktardı.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, yemeksepeti, motokurye, kargo, eylem, maaş, zam, enflasyon, аудио