https://tr.sputniknews.com/20220208/once-elektrik-carpti-sonra-isten-kovuldu-1053632519.html

Önce elektrik çarptı, sonra işten kovuldu

Önce elektrik çarptı, sonra işten kovuldu

Esenyurt’ta bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, ısıtıcıdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak yere düştü. Bir süre kendine... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T23:56+0300

2022-02-08T23:56+0300

2022-02-08T23:56+0300

türkiye

istanbul

güvenlik

elektrik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053632494_0:103:331:289_1920x0_80_0_0_d6fe5a6fdbadd63fce1313d1bbb2a0aa.jpg

Olay, 24 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt ilçesi Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık, güvenlik kulübesinde kullandığı elektrikli ısıtıcının yerini değiştirmek istedi. Isıtıcıdaki elektrik kaçağı nedeniyle Fatma Işık çarpıldı. Akıma kapılan kadın, yere yığıldı. Daha sonra kendine gelen kadın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Ölümden dönen Işık’ın bağlı olduğu firma olayın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda Işık’ın sigara içtiğinin gözükmesi üzerine firma yetkilileri, kadını işten çıkardı.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, güvenlik, elektrik