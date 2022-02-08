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Önce elektrik çarptı, sonra işten kovuldu
Önce elektrik çarptı, sonra işten kovuldu
Esenyurt’ta bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, ısıtıcıdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak yere düştü. Bir süre kendine... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T23:56+0300
2022-02-08T23:56+0300
türkiye
istanbul
güvenlik
elektrik
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Olay, 24 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt ilçesi Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık, güvenlik kulübesinde kullandığı elektrikli ısıtıcının yerini değiştirmek istedi. Isıtıcıdaki elektrik kaçağı nedeniyle Fatma Işık çarpıldı. Akıma kapılan kadın, yere yığıldı. Daha sonra kendine gelen kadın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Ölümden dönen Işık’ın bağlı olduğu firma olayın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda Işık’ın sigara içtiğinin gözükmesi üzerine firma yetkilileri, kadını işten çıkardı.
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istanbul, güvenlik, elektrik

Önce elektrik çarptı, sonra işten kovuldu

23:56 08.02.2022
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ-AW538913Güvenlik
Güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ-AW538913
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Esenyurt’ta bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, ısıtıcıdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak yere düştü. Bir süre kendine gelemeyen kadın güvenlik kamerasına yansırken, olayı izleyen firma, kulübede sigara içmesini gerekçe göstererek kadını işten çıkardı.
Olay, 24 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt ilçesi Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık, güvenlik kulübesinde kullandığı elektrikli ısıtıcının yerini değiştirmek istedi. Isıtıcıdaki elektrik kaçağı nedeniyle Fatma Işık çarpıldı. Akıma kapılan kadın, yere yığıldı. Daha sonra kendine gelen kadın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ölümden dönen Işık’ın bağlı olduğu firma olayın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda Işık’ın sigara içtiğinin gözükmesi üzerine firma yetkilileri, kadını işten çıkardı.
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