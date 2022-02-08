https://tr.sputniknews.com/20220208/panda-ding-dinge-gore-rus-artistik-patinajcilar-hangi-madalyalari-kazanacak-1053598828.html

Panda Ding Ding'e göre Rus artistik patinajcılar hangi madalyaları kazanacak?

Panda Ding Ding'e göre Rus artistik patinajcılar hangi madalyaları kazanacak?

Rusya’nın başkenti Moskova’daki hayvanat bahçesinde yaşayan panda Ding Ding, Pekin Kış Olimpiyatları’ndaki Rus artistik patinajcıların kazanacağı madalyalar... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:29+0300

2022-02-08T12:29+0300

2022-02-08T12:29+0300

2022 kış olimpiyatları

moskova

panda

2022 kış olimpiyatları

pekin

artistik patinaj

ding ding

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Moskova Hayvanat Bahçesi’nden yapılan açıklamada, “Pekin Olimpiyatları’nın sonuçları hakkında tahminde bulunmak için bir kez daha pandalara başvurmaya karar verdik. Bu kez Ding Ding’den artistik patinajcılarımızın hangi madalyaları alacağı konusunda seçim yapmasını istedik. Artistik patinajda Olimpiyat Şampiyonu olan Adelina Sotnikova ve Dmitriy Solovyev’i de davet ettik” ifadeleri kullanıldı. Ding Ding’den üzerinde altın, gümüş ve bronz madalyanın resminin olduğu üç top içinden seçim yapması istendi. İlk önce bronz madalyanın resminin bulunduğu topun önünde duran Ding Ding biraz duraksadıktan sonra altın madalyanın olduğu topa yöneldi. Ding Ding ve hayvanat bahçesindeki Ru Yi isimli panda daha önce Pekin Kış Oyunları’nı kimlerin kazanacağını tahmin etmişti. Pandalara göre, takım sıralamasındaki liderler Rusya, Çin, Almanya ve ABD olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220203/moskova-hayvanat-bahcesinin-pandalari-pekin-kis-olimpiyat-oyunlarinin-galiplerini-tahmin-etti-1053426483.html

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moskova, panda, 2022 kış olimpiyatları, pekin, artistik patinaj, ding ding