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2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/panda-ding-dinge-gore-rus-artistik-patinajcilar-hangi-madalyalari-kazanacak-1053598828.html
Panda Ding Ding'e göre Rus artistik patinajcılar hangi madalyaları kazanacak?
Panda Ding Ding'e göre Rus artistik patinajcılar hangi madalyaları kazanacak?
Rusya’nın başkenti Moskova’daki hayvanat bahçesinde yaşayan panda Ding Ding, Pekin Kış Olimpiyatları’ndaki Rus artistik patinajcıların kazanacağı madalyalar... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T12:29+0300
2022-02-08T12:29+0300
2022 kış olimpiyatları
moskova
panda
2022 kış olimpiyatları
pekin
artistik patinaj
ding ding
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Moskova Hayvanat Bahçesi’nden yapılan açıklamada, “Pekin Olimpiyatları’nın sonuçları hakkında tahminde bulunmak için bir kez daha pandalara başvurmaya karar verdik. Bu kez Ding Ding’den artistik patinajcılarımızın hangi madalyaları alacağı konusunda seçim yapmasını istedik. Artistik patinajda Olimpiyat Şampiyonu olan Adelina Sotnikova ve Dmitriy Solovyev’i de davet ettik” ifadeleri kullanıldı. Ding Ding’den üzerinde altın, gümüş ve bronz madalyanın resminin olduğu üç top içinden seçim yapması istendi. İlk önce bronz madalyanın resminin bulunduğu topun önünde duran Ding Ding biraz duraksadıktan sonra altın madalyanın olduğu topa yöneldi. Ding Ding ve hayvanat bahçesindeki Ru Yi isimli panda daha önce Pekin Kış Oyunları’nı kimlerin kazanacağını tahmin etmişti. Pandalara göre, takım sıralamasındaki liderler Rusya, Çin, Almanya ve ABD olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220203/moskova-hayvanat-bahcesinin-pandalari-pekin-kis-olimpiyat-oyunlarinin-galiplerini-tahmin-etti-1053426483.html
moskova
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moskova, panda, 2022 kış olimpiyatları, pekin, artistik patinaj, ding ding

Panda Ding Ding'e göre Rus artistik patinajcılar hangi madalyaları kazanacak?

12:29 08.02.2022
© Sputnik / Владимир АстапковичDing Ding
Ding Ding - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki hayvanat bahçesinde yaşayan panda Ding Ding, Pekin Kış Olimpiyatları’ndaki Rus artistik patinajcıların kazanacağı madalyalar hakkında tahminde bulundu.
Moskova Hayvanat Bahçesi’nden yapılan açıklamada, “Pekin Olimpiyatları’nın sonuçları hakkında tahminde bulunmak için bir kez daha pandalara başvurmaya karar verdik. Bu kez Ding Ding’den artistik patinajcılarımızın hangi madalyaları alacağı konusunda seçim yapmasını istedik. Artistik patinajda Olimpiyat Şampiyonu olan Adelina Sotnikova ve Dmitriy Solovyev’i de davet ettik” ifadeleri kullanıldı.
Ding Ding’den üzerinde altın, gümüş ve bronz madalyanın resminin olduğu üç top içinden seçim yapması istendi. İlk önce bronz madalyanın resminin bulunduğu topun önünde duran Ding Ding biraz duraksadıktan sonra altın madalyanın olduğu topa yöneldi.
Ding Ding ve hayvanat bahçesindeki Ru Yi isimli panda daha önce Pekin Kış Oyunları’nı kimlerin kazanacağını tahmin etmişti. Pandalara göre, takım sıralamasındaki liderler Rusya, Çin, Almanya ve ABD olacak.
Moskova Hayvanat Bahçesi’nin pandaları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
2022 Kış Olimpiyatları
Moskova Hayvanat Bahçesi'nin pandaları Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın galiplerini tahmin etti
3 Şubat, 13:23
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