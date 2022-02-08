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Pfizer'ın Kovid-19 aşısı ve hapı için ciro tahmini beklentilerin altında: Hisseler değer kaybetti
Pfizer'ın Kovid-19 aşısı ve hapı için ciro tahmini beklentilerin altında: Hisseler değer kaybetti
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs için geliştirdiği aşı ve hapın yıllık satışlarına yönelik tahmini, Wall Street'in yüksek tahminlerinin gerisinde... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T16:37+0300
2022-02-08T17:44+0300
koronavirüs
pfizer
koronavirüs aşısı
hisse
piyasa
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Pfizer, 2022 yılında koronavirüs aşısı ve geliştirdiği antiviral hapın cirosu için tahminini 54 milyar dolar olarak açıkladı. Aşı satışından yıllık 32 milyar dolar, antiviral hap Paxlovid'in satışından da 22 milyar dolar ciro bekleyen ve böylelikle rekor düzeyde gelir beklentisi açıklayan Pfizer öte yandan piyasa beklentilerinin altında bir sayı açıkladığı için hisselerinde yüzde 4'lük değer kaybı yaşadı.Refinitiv verilerine göre analistler, firmanın koronavirüs aşısı için 33.79 milyar dolar ve Paxlovid hapı için 22.88 milyar dolar ciro yapmasını bekliyordu. BioNTech ile birlikte geliştirdiği mRNA temelli koronavirüs aşısı 160 ülkede kullanılan Pfizer, bu yıl 4 milyar doz aşı satacağını öngörüyor. Geçen yıl ise şirket, 3 milyar dolar aşı satılmıştı.Paxlovid'den ise 2022'de en az 120 milyon kutu üretilmesi bekleniyor.Bugün dördüncü çeyrek ve 2021 yılı mali sonuçlarını da açıklayan Pfizer, dördüncü çeyrekte cirosunun 23,8 milyar dolar, net karının 3,39 milyar dolar, düzeltilmiş hisse başına karının 1,08 dolar olduğunu duyurdu. 2021 yılının tamamında ciro 81,3 milyar dolara ulaştı. Düzeltimiş hisse başına kar 4,42 dolar seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılında toplam cirosunun 98-102 milyar dolar arasında olmasını beklediğini belirtti.
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pfizer, koronavirüs aşısı, hisse, piyasa

Pfizer'ın Kovid-19 aşısı ve hapı için ciro tahmini beklentilerin altında: Hisseler değer kaybetti

16:37 08.02.2022 (güncellendi: 17:44 08.02.2022)
© REUTERS / Dado RuvicBioNTech- Pfizer
BioNTech- Pfizer - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs için geliştirdiği aşı ve hapın yıllık satışlarına yönelik tahmini, Wall Street'in yüksek tahminlerinin gerisinde kaldı. Bunun üzerine ilaç üreticisinin hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.
Pfizer, 2022 yılında koronavirüs aşısı ve geliştirdiği antiviral hapın cirosu için tahminini 54 milyar dolar olarak açıkladı.
Aşı satışından yıllık 32 milyar dolar, antiviral hap Paxlovid'in satışından da 22 milyar dolar ciro bekleyen ve böylelikle rekor düzeyde gelir beklentisi açıklayan Pfizer öte yandan piyasa beklentilerinin altında bir sayı açıkladığı için hisselerinde yüzde 4'lük değer kaybı yaşadı.
Refinitiv verilerine göre analistler, firmanın koronavirüs aşısı için 33.79 milyar dolar ve Paxlovid hapı için 22.88 milyar dolar ciro yapmasını bekliyordu.
BioNTech ile birlikte geliştirdiği mRNA temelli koronavirüs aşısı 160 ülkede kullanılan Pfizer, bu yıl 4 milyar doz aşı satacağını öngörüyor. Geçen yıl ise şirket, 3 milyar dolar aşı satılmıştı.
Paxlovid'den ise 2022'de en az 120 milyon kutu üretilmesi bekleniyor.
Bugün dördüncü çeyrek ve 2021 yılı mali sonuçlarını da açıklayan Pfizer, dördüncü çeyrekte cirosunun 23,8 milyar dolar, net karının 3,39 milyar dolar, düzeltilmiş hisse başına karının 1,08 dolar olduğunu duyurdu.
2021 yılının tamamında ciro 81,3 milyar dolara ulaştı. Düzeltimiş hisse başına kar 4,42 dolar seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılında toplam cirosunun 98-102 milyar dolar arasında olmasını beklediğini belirtti.
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