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https://tr.sputniknews.com/20220208/roscosmos-uzayda-calisacak-robotu-teledroidi-ilk-kez-gosterdi-1053611281.html
Roscosmos, uzayda çalışacak robotu Teledroid’i tanıttı
Roscosmos, uzayda çalışacak robotu Teledroid’i tanıttı
Rus uzay ajansı Roscosmos, uzay çalışması için tasarlanan insan benzeri yeni nesil Teledroid robotunu ilk kez gösterdi. Roscosmos Başkanı, görüntülerdekinin... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
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uzay
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rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
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robot, uzay, roscosmos, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), фото

Roscosmos, uzayda çalışacak robotu Teledroid’i tanıttı

15:39 08.02.2022 (güncellendi: 15:48 08.02.2022)
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Rus uzay ajansı Roscosmos, uzay çalışması için tasarlanan insan benzeri yeni nesil Teledroid robotunu ilk kez gösterdi. Roscosmos Başkanı, görüntülerdekinin yalnızca robotun maketi olduğunu kaydetti.
© Sputnik / RoscosmosRoscosmos’un uzayda çalışacak Teleroid isimli robotu ilk kez kamuoyuna gösterildi. Robotun fotoğraf ve videosunun yanı sıra 3D modeli, Roscosmos’un internet sitesinde yayınlandı.
Roscosmos’un uzayda çalışacak Teleroid isimli robotu ilk kez kamuoyuna gösterildi. Robotun fotoğraf ve videosunun yanı sıra 3D modeli, Roscosmos’un internet sitesinde yayınlandı. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Roscosmos
Roscosmos’un uzayda çalışacak Teleroid isimli robotu ilk kez kamuoyuna gösterildi. Robotun fotoğraf ve videosunun yanı sıra 3D modeli, Roscosmos’un internet sitesinde yayınlandı.
© Sputnik / RoscosmosTeleroid dış görünüşü bakımından insana benziyor. Robot avatar modunda Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) veya Görev Kontrol Merkez’ndeki özel kostümlü operatörünün eylemlerini kopyalayacak.
Teleroid dış görünüşü bakımından insana benziyor. Robot avatar modunda Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) veya Görev Kontrol Merkez’ndeki özel kostümlü operatörünün eylemlerini kopyalayacak. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Roscosmos
Teleroid dış görünüşü bakımından insana benziyor. Robot avatar modunda Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) veya Görev Kontrol Merkez’ndeki özel kostümlü operatörünün eylemlerini kopyalayacak.
© Sputnik / RoscosmosRobot, bazı eylemleri de kendi başına gerçekleştirebilme özelliğine sahip olacak.
Robot, bazı eylemleri de kendi başına gerçekleştirebilme özelliğine sahip olacak. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Roscosmos
Robot, bazı eylemleri de kendi başına gerçekleştirebilme özelliğine sahip olacak.
© Sputnik / RoscosmosRoscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de görüntülerde robotun dış kısmının plastik ve poliamidden yapılmış olan bir maketinin görüldüğünü belirtti. Rogozin’e göre, bu maket yardımıyla robotun UUİ’ye fırlatılması sırasında uzay aracına en iyi nasıl yerleştirileceği kontrol edilecek ve kozmonotlarla ortak operasyonlar gerçekleştirilirken oluşan ergonomik durumla ilgili araştırmalar yürütülecek.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de görüntülerde robotun dış kısmının plastik ve poliamidden yapılmış olan bir maketinin görüldüğünü belirtti. Rogozin’e göre, bu maket yardımıyla robotun UUİ’ye fırlatılması sırasında uzay aracına en iyi nasıl yerleştirileceği kontrol edilecek ve kozmonotlarla ortak operasyonlar gerçekleştirilirken oluşan ergonomik durumla ilgili araştırmalar yürütülecek. - Sputnik Türkiye
4/6
© Sputnik / Roscosmos
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de görüntülerde robotun dış kısmının plastik ve poliamidden yapılmış olan bir maketinin görüldüğünü belirtti. Rogozin’e göre, bu maket yardımıyla robotun UUİ’ye fırlatılması sırasında uzay aracına en iyi nasıl yerleştirileceği kontrol edilecek ve kozmonotlarla ortak operasyonlar gerçekleştirilirken oluşan ergonomik durumla ilgili araştırmalar yürütülecek.
© Sputnik / RoscosmosRobotun çalışan versiyonunun 2023’te yapılacağını belirten Rogozin ayrıca hidrolaboratuvar testleri için de bir maketin hazır olacağını kaydetti.
Robotun çalışan versiyonunun 2023’te yapılacağını belirten Rogozin ayrıca hidrolaboratuvar testleri için de bir maketin hazır olacağını kaydetti. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Roscosmos
Robotun çalışan versiyonunun 2023’te yapılacağını belirten Rogozin ayrıca hidrolaboratuvar testleri için de bir maketin hazır olacağını kaydetti.
© Sputnik / RoscosmosDaha önce Teleroid robotunun UUİ’ye 2024 yılında fırlatılmasının planlandığı belirtilmişti. Teleroid ile uzayda gerçekleştirilecek deneyler Ay ve Ay’ın yörüngesinde çalışacak robotların yapılması için bir zemin hazırlayacak.
Daha önce Teleroid robotunun UUİ’ye 2024 yılında fırlatılmasının planlandığı belirtilmişti. Teleroid ile uzayda gerçekleştirilecek deneyler Ay ve Ay’ın yörüngesinde çalışacak robotların yapılması için bir zemin hazırlayacak. - Sputnik Türkiye
6/6
© Sputnik / Roscosmos
Daha önce Teleroid robotunun UUİ’ye 2024 yılında fırlatılmasının planlandığı belirtilmişti. Teleroid ile uzayda gerçekleştirilecek deneyler Ay ve Ay’ın yörüngesinde çalışacak robotların yapılması için bir zemin hazırlayacak.
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