Roscosmos, uzayda çalışacak robotu Teledroid’i tanıttı

© Sputnik / Roscosmos Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de görüntülerde robotun dış kısmının plastik ve poliamidden yapılmış olan bir maketinin görüldüğünü belirtti. Rogozin’e göre, bu maket yardımıyla robotun UUİ’ye fırlatılması sırasında uzay aracına en iyi nasıl yerleştirileceği kontrol edilecek ve kozmonotlarla ortak operasyonlar gerçekleştirilirken oluşan ergonomik durumla ilgili araştırmalar yürütülecek.