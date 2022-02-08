Roscosmos, uzayda çalışacak robotu Teledroid’i tanıttı

© Sputnik / RoscosmosRoscosmos’un uzayda çalışacak Teleroid isimli robotu ilk kez kamuoyuna gösterildi. Robotun fotoğraf ve videosunun yanı sıra 3D modeli, Roscosmos’un internet sitesinde yayınlandı.
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© Sputnik / Roscosmos
Roscosmos’un uzayda çalışacak Teleroid isimli robotu ilk kez kamuoyuna gösterildi. Robotun fotoğraf ve videosunun yanı sıra 3D modeli, Roscosmos’un internet sitesinde yayınlandı.
© Sputnik / RoscosmosTeleroid dış görünüşü bakımından insana benziyor. Robot avatar modunda Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) veya Görev Kontrol Merkez’ndeki özel kostümlü operatörünün eylemlerini kopyalayacak.
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© Sputnik / Roscosmos
Teleroid dış görünüşü bakımından insana benziyor. Robot avatar modunda Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) veya Görev Kontrol Merkez’ndeki özel kostümlü operatörünün eylemlerini kopyalayacak.
© Sputnik / RoscosmosRobot, bazı eylemleri de kendi başına gerçekleştirebilme özelliğine sahip olacak.
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© Sputnik / Roscosmos
Robot, bazı eylemleri de kendi başına gerçekleştirebilme özelliğine sahip olacak.
© Sputnik / RoscosmosRoscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de görüntülerde robotun dış kısmının plastik ve poliamidden yapılmış olan bir maketinin görüldüğünü belirtti. Rogozin’e göre, bu maket yardımıyla robotun UUİ’ye fırlatılması sırasında uzay aracına en iyi nasıl yerleştirileceği kontrol edilecek ve kozmonotlarla ortak operasyonlar gerçekleştirilirken oluşan ergonomik durumla ilgili araştırmalar yürütülecek.
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© Sputnik / Roscosmos
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de görüntülerde robotun dış kısmının plastik ve poliamidden yapılmış olan bir maketinin görüldüğünü belirtti. Rogozin’e göre, bu maket yardımıyla robotun UUİ’ye fırlatılması sırasında uzay aracına en iyi nasıl yerleştirileceği kontrol edilecek ve kozmonotlarla ortak operasyonlar gerçekleştirilirken oluşan ergonomik durumla ilgili araştırmalar yürütülecek.
© Sputnik / RoscosmosRobotun çalışan versiyonunun 2023’te yapılacağını belirten Rogozin ayrıca hidrolaboratuvar testleri için de bir maketin hazır olacağını kaydetti.
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© Sputnik / Roscosmos
Robotun çalışan versiyonunun 2023’te yapılacağını belirten Rogozin ayrıca hidrolaboratuvar testleri için de bir maketin hazır olacağını kaydetti.
© Sputnik / RoscosmosDaha önce Teleroid robotunun UUİ’ye 2024 yılında fırlatılmasının planlandığı belirtilmişti. Teleroid ile uzayda gerçekleştirilecek deneyler Ay ve Ay’ın yörüngesinde çalışacak robotların yapılması için bir zemin hazırlayacak.
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© Sputnik / Roscosmos
Daha önce Teleroid robotunun UUİ’ye 2024 yılında fırlatılmasının planlandığı belirtilmişti. Teleroid ile uzayda gerçekleştirilecek deneyler Ay ve Ay’ın yörüngesinde çalışacak robotların yapılması için bir zemin hazırlayacak.