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Rus savaş gemileri, Cebelitarık’tan geçerek Akdeniz’e girdi
Rus savaş gemileri, Cebelitarık’tan geçerek Akdeniz’e girdi
Rus Kuzey Filosu’na ait 3 savaş gemisinin, Akdeniz’de tatbikata katılacağı duyuruldu. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T03:30+0300
2022-02-08T03:30+0300
savunma
rusya kuzey filosu
mareşal ustinov füze kruvazörü
amiral kasatonov fırkateyni
tatbikat
akdeniz
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Rusya Kuzey Filosu Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Marşal Ustinov füze kruvazörü, Amiral Kasatonov firkateyni ve Vitse-Admiral Kulakov büyük denizaltı savar gemisinden oluşan savaş gemisi birliği Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e girdi” ifadeleri kullanıldı.Akdeniz’de, Rusya’nın Kuzey Filosu, Karadeniz Filosu ve Pasifik Filosu’na ait savaş gemilerinin katılacağı bir tatbikat gerçekleştirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220204/rusya-savunma-bakanligi-6-buyuk-indirme-gemisi-tatbikatlar-icin-suriyeye-gitti-1053470148.html
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rusya kuzey filosu, mareşal ustinov füze kruvazörü, amiral kasatonov fırkateyni, tatbikat, akdeniz

Rus savaş gemileri, Cebelitarık’tan geçerek Akdeniz’e girdi

03:30 08.02.2022
© Sputnik / Павел ЛьвовMareşal Ustinov füze kruvazörü
Mareşal Ustinov füze kruvazörü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Павел Львов
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Rus Kuzey Filosu’na ait 3 savaş gemisinin, Akdeniz’de tatbikata katılacağı duyuruldu.
Rusya Kuzey Filosu Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Marşal Ustinov füze kruvazörü, Amiral Kasatonov firkateyni ve Vitse-Admiral Kulakov büyük denizaltı savar gemisinden oluşan savaş gemisi birliği Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e girdi” ifadeleri kullanıldı.
Akdeniz’de, Rusya’nın Kuzey Filosu, Karadeniz Filosu ve Pasifik Filosu’na ait savaş gemilerinin katılacağı bir tatbikat gerçekleştirilecek.
Rus Karadeniz Filosu'na bağlı savaş gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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