https://tr.sputniknews.com/20220208/rus-savas-gemileri-cebelitariktan-gecerek-akdenize-girdi-1053586635.html

Rus savaş gemileri, Cebelitarık’tan geçerek Akdeniz’e girdi

Rus savaş gemileri, Cebelitarık’tan geçerek Akdeniz’e girdi

Rus Kuzey Filosu’na ait 3 savaş gemisinin, Akdeniz’de tatbikata katılacağı duyuruldu. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T03:30+0300

2022-02-08T03:30+0300

2022-02-08T03:30+0300

savunma

rusya kuzey filosu

mareşal ustinov füze kruvazörü

amiral kasatonov fırkateyni

tatbikat

akdeniz

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Rusya Kuzey Filosu Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Marşal Ustinov füze kruvazörü, Amiral Kasatonov firkateyni ve Vitse-Admiral Kulakov büyük denizaltı savar gemisinden oluşan savaş gemisi birliği Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e girdi” ifadeleri kullanıldı.Akdeniz’de, Rusya’nın Kuzey Filosu, Karadeniz Filosu ve Pasifik Filosu’na ait savaş gemilerinin katılacağı bir tatbikat gerçekleştirilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220204/rusya-savunma-bakanligi-6-buyuk-indirme-gemisi-tatbikatlar-icin-suriyeye-gitti-1053470148.html

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rusya kuzey filosu, mareşal ustinov füze kruvazörü, amiral kasatonov fırkateyni, tatbikat, akdeniz