https://tr.sputniknews.com/20220204/rusya-savunma-bakanligi-6-buyuk-indirme-gemisi-tatbikatlar-icin-suriyeye-gitti-1053470148.html

Rusya Savunma Bakanlığı: 6 büyük indirme gemisi, tatbikatlar için Suriye'ye gitti

Rusya Savunma Bakanlığı: 6 büyük indirme gemisi, tatbikatlar için Suriye'ye gitti

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey ve Baltık filolarına ait 6 büyük indirme gemisinin tatbikatlar için Suriye'nin Tartus Limanı'ndaki Rus Donanma Üssü'ne gittiğini... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T13:59+0300

2022-02-04T13:59+0300

2022-02-04T14:04+0300

rusya

savunma

savaş gemisi

suriye

akdeniz

tatbikat

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Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Suriye'ye giden Rus gemi grubunda 'Pyotr Morgunov', 'Georgiy Pobedonosets', 'Olenegorskiy Gornyak', 'Korolev', 'Minsk' ve 'Kaliningrad' gemileri yer alıyor.Gemilerin Avrupa kıyılarını geçerek tatbikatlar için Akdeniz'in doğusuna yöneldiğini belirten bakanlık, toplam geçiş uzunluğunun 6 bin deniz milinden fazla olduğunun altını çizdi.Bakanlık, gemilere şu anda yağ ve bakım malzemeleri, içme suyu ve gıda ürünleri ikmali yapıldığını kaydetti.Rusya'nın Akdeniz'de Suriye'nin Tartus Limanı'nda bir askeri donanma üssü bulunuyor. Bu üs, gemilerin demirlemesi ve onarımı ile malzeme ikmali için kullanılıyor. Rus savaş gemileri, Suriye'deki operasyonlar sırasında terör hedeflerini Akdeniz'den Kalibr tipi füzelerle vurmuştu.Proje 11711 ('Pyotr Morgunov') ve Proje 775 ('Georgiy Pobedonosets', 'Olenegorskiy Gornyak', 'Korolev', 'Minsk' ve 'Kaliningrad') kapsamında inşa edilen gemiler, donanımsız bir kıyıya deniz indirme birliklerinin inişi ve birliklerin ve yüklerin deniz yoluyla nakli için tasarlandı. Bu gemiler, çeşitli zırhlı araçları taşıma kapasitesine sahip.Daha önce Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi, kış eğitim döneminde uzak denizlerdeki görevlerin yerine getirilmesi için gemi ve denizaltı mürettebatlarının Akdeniz'deki geçişlerin yoğunluğunu artıracağını belirtmişti.2022 yılında savaş gemilerinin ve destek gemilerinin filolar arası geçişlerinin Hazar Filosu için de alışıldık bir uygulama haline geleceğini belirten Güney Askeri Bölgesi, Karadeniz Filosu'nun ve Hazar Filosu'nun savaş gemilerinin hava ve hava savunma kuvvetleriyle tatbikatlar yapacağının altını çizmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220104/rus-savas-gemileri-ve-denizaltilari-2022de-akdenizdeki-gecislerini-artiracak-1052396010.html

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