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Rusya’da hidrojenle çalışan uçak motoru üzerinde çalışmalar başlatılacak
Rusya’da hidrojenle çalışan uçak motoru üzerinde çalışmalar başlatılacak
Baranov Merkez Havacılık Motor Geliştirme Enstitüsü, yakıt olarak hidrojen kullanan uçak motorunu oluşturma çalışmalarını bu yıl içinde başlatmayı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T05:37+0300
2022-02-08T05:37+0300
dünya
rusya
uçak motoru
hidrojen
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Baranov Merkez Havacılık Motor Geliştirme Enstitüsü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Bu yılki planlar arasında, 1.5-2.0 MW gücünde hibrit motor oluşturma çalışmalarını başlatmak. Özelliği, VK-2500 motoru temelinde daha güçlü sürücünün kullanılmasının yanı sıra, yakıt ve soğutucu olarak sıvı hidrojenin kullanılması olacak” ifadelerine yer verildi.Daha önce VK-2500 motorunun hidrojen yakıtla çalışacak hale getirileceği ve bu sürecin 5 yıl alabileceği belirtilmişti.
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rusya, uçak motoru, hidrojen

Rusya’da hidrojenle çalışan uçak motoru üzerinde çalışmalar başlatılacak

05:37 08.02.2022
© FlickrRusya’nın sivil havacılık harikaları
Rusya’nın sivil havacılık harikaları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Flickr
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Baranov Merkez Havacılık Motor Geliştirme Enstitüsü, yakıt olarak hidrojen kullanan uçak motorunu oluşturma çalışmalarını bu yıl içinde başlatmayı planladıklarını belirtti.
Baranov Merkez Havacılık Motor Geliştirme Enstitüsü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Bu yılki planlar arasında, 1.5-2.0 MW gücünde hibrit motor oluşturma çalışmalarını başlatmak. Özelliği, VK-2500 motoru temelinde daha güçlü sürücünün kullanılmasının yanı sıra, yakıt ve soğutucu olarak sıvı hidrojenin kullanılması olacak” ifadelerine yer verildi.
Daha önce VK-2500 motorunun hidrojen yakıtla çalışacak hale getirileceği ve bu sürecin 5 yıl alabileceği belirtilmişti.
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