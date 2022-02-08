Rusya’da hidrojenle çalışan uçak motoru üzerinde çalışmalar başlatılacak

Baranov Merkez Havacılık Motor Geliştirme Enstitüsü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Bu yılki planlar arasında, 1.5-2.0 MW gücünde hibrit motor oluşturma çalışmalarını başlatmak. Özelliği, VK-2500 motoru temelinde daha güçlü sürücünün kullanılmasının yanı sıra, yakıt ve soğutucu olarak sıvı hidrojenin kullanılması olacak” ifadelerine yer verildi.Daha önce VK-2500 motorunun hidrojen yakıtla çalışacak hale getirileceği ve bu sürecin 5 yıl alabileceği belirtilmişti.
Baranov Merkez Havacılık Motor Geliştirme Enstitüsü, yakıt olarak hidrojen kullanan uçak motorunu oluşturma çalışmalarını bu yıl içinde başlatmayı planladıklarını belirtti.
Baranov Merkez Havacılık Motor Geliştirme Enstitüsü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Bu yılki planlar arasında, 1.5-2.0 MW gücünde hibrit motor oluşturma çalışmalarını başlatmak. Özelliği, VK-2500 motoru temelinde daha güçlü sürücünün kullanılmasının yanı sıra, yakıt ve soğutucu olarak sıvı hidrojenin kullanılması olacak” ifadelerine yer verildi.
Daha önce VK-2500 motorunun hidrojen yakıtla çalışacak hale getirileceği ve bu sürecin 5 yıl alabileceği belirtilmişti.