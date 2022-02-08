https://tr.sputniknews.com/20220208/rusyadaki-kovid-19-vakalarinin-yuzde-60indan-fazlasi-omicron-varyanti-1053630614.html
Rusya'daki Kovid-19 vakalarının yüzde 60'ından fazlası Omicron varyantı
Rusya'daki Kovid-19 vakalarının yüzde 60'ından fazlası Omicron varyantı
Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Rusya’daki Kovid-19 vakalarının yüzde 60'ından fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu duyurdu. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T23:19+0300
2022-02-08T23:19+0300
2022-02-08T23:19+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs
kovid-19
vaka
anna popova
omicron
rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, hükümet bünyesindeki Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının yüzde 60'ından fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu kaydetti.Popova, “Ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 60'ından fazlası Omicron, yüzde 35’i de Delta varyantı” ifadelerini kulandı.Popova, ülke genelinde artmaya devam eden vaka sayısında geçen hafta düşüş kaydedildiğini ve bu eğilimin özellikle Moskova’da gözlendiğini belirtti.Durumun istikrarlı olmaktan hala uzak olduğuna vurgu yapan Popova, 1 yaş altı ile 65 ve üstü yaş grubundaki vatandaşlara ilişkin göstergelerde artış olduğuna dikkat çekerek, belirlenen tüm önlemlere uyulması çağrısı yaptı.Popova ayrıca, Kovid-19 hastalarının hastanedeki tedavi sürelerinin bir haftadan fazla sürmesi durumunda hastanın taburcu olabilmesi için negatif PCR test sonucunun artık gerekmeyeceğini hatırlattı.Rusya’da son 24 saatte 165 bin 643 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 698 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin 84 bölgesinde Omicron varyantı saptandı.Ülkede şu ana kadar koronavirüs aşısının her iki dozu ile aşılananların sayısı 8o.9 milyonu geçerken, toplumsal bağışıklık seviyesi yüzde 64.1’e ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220205/rusyada-kovid-19-temaslilari-icin-karantina-kaldirildi-1053504658.html
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rusya, koronavirüs, kovid-19, vaka, anna popova, omicron, rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)
Rusya'daki Kovid-19 vakalarının yüzde 60'ından fazlası Omicron varyantı
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Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Rusya’daki Kovid-19 vakalarının yüzde 60'ından fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu duyurdu.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, hükümet bünyesindeki Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının yüzde 60'ından fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu kaydetti.
Popova, “Ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 60'ından fazlası Omicron, yüzde 35’i de Delta varyantı” ifadelerini kulandı.
Popova, ülke genelinde artmaya devam eden vaka sayısında geçen hafta düşüş kaydedildiğini ve bu eğilimin özellikle Moskova’da gözlendiğini belirtti.
Durumun istikrarlı olmaktan hala uzak olduğuna vurgu yapan Popova, 1 yaş altı ile 65 ve üstü yaş grubundaki vatandaşlara ilişkin göstergelerde artış olduğuna dikkat çekerek, belirlenen tüm önlemlere uyulması çağrısı yaptı.
Popova ayrıca, Kovid-19 hastalarının hastanedeki tedavi sürelerinin bir haftadan fazla sürmesi durumunda hastanın taburcu olabilmesi için negatif PCR test sonucunun artık gerekmeyeceğini hatırlattı.
Rusya’da son 24 saatte 165 bin 643 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 698 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin 84 bölgesinde Omicron varyantı saptandı.
Ülkede şu ana kadar koronavirüs aşısının her iki dozu ile aşılananların sayısı 8o.9 milyonu geçerken, toplumsal bağışıklık seviyesi yüzde 64.1’e ulaştı.