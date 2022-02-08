https://tr.sputniknews.com/20220208/sarkici-fulden-uras-hastaneye-kaldirildi-1053591903.html

Şarkıcı Fulden Uras hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Fulden Uras hastaneye kaldırıldı

Uzun bir süre meme kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti. Hastaneye kaldırılan Uras, ameliyata alındı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

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2022-02-08T10:14+0300

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yaşam

şarkıcı

hastane

kanser

kanser tedavisi

ameliyat

açıklama

fulden uras

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Bir dönem bağırsak kanserine yakalanan ve uzun süre meme kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras’ın hastalığı nüksetti. Uras önceki gün apar topar İstanbul'da bir özel hastanede ameliyata alındı.Hastaneye kaldırılan Uras, kolunda serumlu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Bir kez daha ameliyat olmak zorunda kalan sanatçı, geçirdiği operasyon sonrası Instagram hesabından paylaştığı video ile son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Uras, ''Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

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şarkıcı, hastane, kanser, kanser tedavisi, ameliyat, açıklama, fulden uras