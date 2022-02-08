Şarkıcı Fulden Uras hastaneye kaldırıldı

Bir dönem bağırsak kanserine yakalanan ve uzun süre meme kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras’ın hastalığı nüksetti. Uras önceki gün apar topar İstanbul'da bir özel hastanede ameliyata alındı.Hastaneye kaldırılan Uras, kolunda serumlu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Bir kez daha ameliyat olmak zorunda kalan sanatçı, geçirdiği operasyon sonrası Instagram hesabından paylaştığı video ile son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Uras, ''Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
Uzun bir süre meme kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti. Hastaneye kaldırılan Uras, ameliyata alındı.
Bir dönem bağırsak kanserine yakalanan ve uzun süre meme kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras’ın hastalığı nüksetti. Uras önceki gün apar topar İstanbul'da bir özel hastanede ameliyata alındı.
Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok.''
Bir kez daha ameliyat olmak zorunda kalan sanatçı, geçirdiği operasyon sonrası Instagram hesabından paylaştığı video ile son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Uras, ''Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.