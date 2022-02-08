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https://tr.sputniknews.com/20220208/sempanzelerin-yaraya-sinek-basarak-birbirlerini-tedavi-ettikleri-gozlemlendi-1053610305.html
Şempanzelerin, yaraya böcek basarak birbirlerini tedavi ettikleri gözlemlendi
Şempanzelerin, yaraya böcek basarak birbirlerini tedavi ettikleri gözlemlendi
Şempanzeler üzerinde yapılan bir araştırma, hayvanlar arasında empati duygusu arasında yeni bilgiler vermeye devam ediyor. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T15:25+0300
2022-02-08T15:33+0300
dünya
şempanze
araştırma
yara
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İnsanlar, yaralarını bandajlarla kapatırken, şempanzelerin daha farklı bir yöntem kullandıkları tespit edildi: Böcekleri yakalayıp doğrudan açık yaranın üzerine basıyorlar.Current Biology dergisinde pazartesi yayınlanan araştırmanın sonuçları, şempanzelerin diğer topluluk üyelerine yardım etme konusunda yeni bulguları ortaya çıkardı.Proje, Gabon'un Atlantik kıyısındaki Loango milli parkında ortaya çıktı. Parkta yaşayan Suzee adında yetişkin bir dişi şempanzenin ergenlik çağındaki oğlunun ayağındaki yarayı incelerken havada uçan bir böceği yakaladığı, ağzında çiğnediği ve daha sonra yaraya uyguladığı görüldü.Parkta yaşayan ve nesli tükenmekte olan türde 45 şempanzeyi izleyen araştırmacılar, sonraki 15 ay boyunca şempanzelerin aynı tedaviyi kendilerine en az 19 kez uyguladıklarını gördüler.Çalışmanın ortak yazarlarından Simone Pika, konuyla ilgili AFP'ye yaptığı açıklamada "Bu işlem böcekle yapıldığında yaranın iyileşeceğini anlıyor gibiler. Bu harika" ifadelerini kullandı. Pika ayrıca, insanlardaki sosyal yardımlaşma davranışlarının genellikle empati ile bağlantılı olduğunu ve bunun daha fazla çalışmaya değer bir hipotez olduğunu söyledi.Diğer bazı hayvan türlerinin de kendilerini iyileştirmek için içgüdüsel olarak bazı davranışlarda bulunduğu biliniyor, ancak aynı topluluğun başka üyelerine de yardım eden şempanzeler, bu konuda yeni bir örnek teşkil ediyor.
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şempanze, araştırma, yara

Şempanzelerin, yaraya böcek basarak birbirlerini tedavi ettikleri gözlemlendi

15:25 08.02.2022 (güncellendi: 15:33 08.02.2022)
© AP Photo / Natacha PisarenkoŞempanze
Şempanze - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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Şempanzeler üzerinde yapılan bir araştırma, hayvanlar arasında empati duygusu arasında yeni bilgiler vermeye devam ediyor.
İnsanlar, yaralarını bandajlarla kapatırken, şempanzelerin daha farklı bir yöntem kullandıkları tespit edildi: Böcekleri yakalayıp doğrudan açık yaranın üzerine basıyorlar.
Current Biology dergisinde pazartesi yayınlanan araştırmanın sonuçları, şempanzelerin diğer topluluk üyelerine yardım etme konusunda yeni bulguları ortaya çıkardı.
Proje, Gabon'un Atlantik kıyısındaki Loango milli parkında ortaya çıktı. Parkta yaşayan Suzee adında yetişkin bir dişi şempanzenin ergenlik çağındaki oğlunun ayağındaki yarayı incelerken havada uçan bir böceği yakaladığı, ağzında çiğnediği ve daha sonra yaraya uyguladığı görüldü.
Parkta yaşayan ve nesli tükenmekte olan türde 45 şempanzeyi izleyen araştırmacılar, sonraki 15 ay boyunca şempanzelerin aynı tedaviyi kendilerine en az 19 kez uyguladıklarını gördüler.
Çalışmanın ortak yazarlarından Simone Pika, konuyla ilgili AFP'ye yaptığı açıklamada "Bu işlem böcekle yapıldığında yaranın iyileşeceğini anlıyor gibiler. Bu harika" ifadelerini kullandı. Pika ayrıca, insanlardaki sosyal yardımlaşma davranışlarının genellikle empati ile bağlantılı olduğunu ve bunun daha fazla çalışmaya değer bir hipotez olduğunu söyledi.
Diğer bazı hayvan türlerinin de kendilerini iyileştirmek için içgüdüsel olarak bazı davranışlarda bulunduğu biliniyor, ancak aynı topluluğun başka üyelerine de yardım eden şempanzeler, bu konuda yeni bir örnek teşkil ediyor.
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