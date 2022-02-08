https://tr.sputniknews.com/20220208/sumudicadan-taciz-iddialarina-cevap-kadinlardan-hoslaniyorum-erkeklerden-hoslanmiyorum-1053630545.html

Sumudica’dan taciz iddialarına cevap: Kadınlardan hoşlanıyorum, erkeklerden hoşlanmıyorum

Sumudica’dan taciz iddialarına cevap: Kadınlardan hoşlanıyorum, erkeklerden hoşlanmıyorum

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Marius Sumudica, kendisi hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunan eski tercümanına ''Kadınlardan... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T23:20+0300

2022-02-08T23:20+0300

2022-02-08T23:20+0300

marius sumudica

cinsel taciz

spor

teknik direktör

yeni malatyaspor

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Marius Sumudica, eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş’un iddialarına cevap verdi.Konu ile ilgili Rumen basınına konuşan Sumudica, "Malatyaspor'un başına geçtiğimde benimle ilgili hiç sessizdi. Ne zaman takımdan ayrıldım, konuşmaya başladı. Söylediği şeylere artık gülmeye başladım. Sumudica hakkında her şeyi söyleyebilirsin ancak bu şekilde bu tarz şeyler değil, asla söyleyemezsin" dedi.İddia edilen şeylerle ilgisinin bulunmadığını belirten Sumudica, "Ben kendisini ailesine adamış bir babayım. Onun söylediği şeylerle asla ilgim yok" ifadelerini kullandı.Sumudica, eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş “Sumudica, Yeni Malatyaspor’da görev aldığı dönem camiaya saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar araya girmişti. Şimdi konuşabilirim. Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim” iddiasında bulunmuştu.

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marius sumudica, cinsel taciz, teknik direktör, yeni malatyaspor