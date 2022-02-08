Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220208/the-matrix-resurrections-yapimcisindan-warner-brosa-dava-1053592575.html
'The Matrix Resurrections' yapımcısından Warner Bros.'a dava
'The Matrix Resurrections' yapımcısından Warner Bros.'a dava
'The Matrix Resurrections' filminin yapımcılarından Village Roadshow, gişede beklenen hasılatı elde edememelerinden, filmin sinemalarla eş zamanlı olarak HBO... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T10:29+0300
2022-02-08T10:36+0300
the matrix resurrections
warner bros
dava
hbo max
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053592840_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_83dac729cb281b0315b684f0e768479c.jpg
Yapımcı Village Roadshow, Warner Bros. stüdyolarının, aboneleri çevrimiçi dizi- film izleme platformu HBO Max'e çekmek için 'The Matrix Resurrections'ın sinemalardaki gösterimini sabote ettiğini iddia ederek dava açtı.Beyazperde sitesinin aktardığına göre dava, Warner Bros.'un 'Dune', 'The Suicide Squad' ve 'King Richard' da dahil olmak üzere tüm 2021 listesini aynı anda HBO Max'te yayınlamak için verdiği tartışmalı hamlesinden kaynaklanıyor. Dava dilekçesinde Warner Bros.'un serinin dördüncü bölümü olan 'The Matrix Resurrections'ı HBO Max'e koymayı seçmeden önce Village Roadshow'a danışmadığını ya da bildirimde bulunmadığını da savunuluyor. Film, bugüne kadar Amerika gişesinde sadece 148 milyon dolar hasılat elde etti.
https://tr.sputniknews.com/20220124/orumcek-adam-eve-donus-yok-tum-zamanlarin-gise-rekoruna-kosuyor-1053053938.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053592840_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_56af10e558508bb966692e4675cb9861.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
the matrix resurrections , warner bros, dava, hbo max

'The Matrix Resurrections' yapımcısından Warner Bros.'a dava

10:29 08.02.2022 (güncellendi: 10:36 08.02.2022)
© AP Photo / Noah BergerThe Matrix Resurrections
The Matrix Resurrections - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Noah Berger
Abone ol
'The Matrix Resurrections' filminin yapımcılarından Village Roadshow, gişede beklenen hasılatı elde edememelerinden, filmin sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te gösterime sokulmasını sorumlu tuttu.
Yapımcı Village Roadshow, Warner Bros. stüdyolarının, aboneleri çevrimiçi dizi- film izleme platformu HBO Max'e çekmek için 'The Matrix Resurrections'ın sinemalardaki gösterimini sabote ettiğini iddia ederek dava açtı.
Beyazperde sitesinin aktardığına göre dava, Warner Bros.'un 'Dune', 'The Suicide Squad' ve 'King Richard' da dahil olmak üzere tüm 2021 listesini aynı anda HBO Max'te yayınlamak için verdiği tartışmalı hamlesinden kaynaklanıyor.
Dava dilekçesinde Warner Bros.'un serinin dördüncü bölümü olan 'The Matrix Resurrections'ı HBO Max'e koymayı seçmeden önce Village Roadshow'a danışmadığını ya da bildirimde bulunmadığını da savunuluyor.
Film, bugüne kadar Amerika gişesinde sadece 148 milyon dolar hasılat elde etti.
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
YAŞAM
'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' tüm zamanların gişe rekoruna koşuyor
24 Ocak, 09:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce