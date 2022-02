https://tr.sputniknews.com/20220208/the-matrix-resurrections-yapimcisindan-warner-brosa-dava-1053592575.html

'The Matrix Resurrections' yapımcısından Warner Bros.'a dava

'The Matrix Resurrections' yapımcısından Warner Bros.'a dava

'The Matrix Resurrections' filminin yapımcılarından Village Roadshow, gişede beklenen hasılatı elde edememelerinden, filmin sinemalarla eş zamanlı olarak HBO... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T10:29+0300

2022-02-08T10:29+0300

2022-02-08T10:36+0300

the matrix resurrections

warner bros

dava

hbo max

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053592840_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_83dac729cb281b0315b684f0e768479c.jpg

Yapımcı Village Roadshow, Warner Bros. stüdyolarının, aboneleri çevrimiçi dizi- film izleme platformu HBO Max'e çekmek için 'The Matrix Resurrections'ın sinemalardaki gösterimini sabote ettiğini iddia ederek dava açtı.Beyazperde sitesinin aktardığına göre dava, Warner Bros.'un 'Dune', 'The Suicide Squad' ve 'King Richard' da dahil olmak üzere tüm 2021 listesini aynı anda HBO Max'te yayınlamak için verdiği tartışmalı hamlesinden kaynaklanıyor. Dava dilekçesinde Warner Bros.'un serinin dördüncü bölümü olan 'The Matrix Resurrections'ı HBO Max'e koymayı seçmeden önce Village Roadshow'a danışmadığını ya da bildirimde bulunmadığını da savunuluyor. Film, bugüne kadar Amerika gişesinde sadece 148 milyon dolar hasılat elde etti.

https://tr.sputniknews.com/20220124/orumcek-adam-eve-donus-yok-tum-zamanlarin-gise-rekoruna-kosuyor-1053053938.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

the matrix resurrections , warner bros, dava, hbo max