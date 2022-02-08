https://tr.sputniknews.com/20220208/turk-bilim-insani-doc-dr-hande-ozdinler-olu-beyin-hucrelerini-yeniden-canlandirdi-1053609238.html

Türk bilim insanı Doç. Dr. Hande Özdinler ölü beyin hücrelerini yeniden canlandırdı

Türk bilim insanı Doç. Dr. Hande Özdinler ölü beyin hücrelerini yeniden canlandırdı

ABD'de Northwestern Üniversitesi’nde ALS Araştırma Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Hande Özdinler en iyi buluş yapan 10 bilim insanından biri oldu. Beyindeki ölmüş... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T14:58+0300

2022-02-08T14:58+0300

2022-02-08T14:59+0300

beyin kanaması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053609178_0:0:690:389_1920x0_80_0_0_886db672130f557c43d2942621283163.jpg

En iyi buluş yapan 10 bilim insanından biri olan Doç. Dr. Hande Özdinler, beyindeki ölü hücreleri diriltmeyi başardı. ABD'de aldığı ödüllerle tüm dünyaya adından söz ettirdi.Doç. Dr. Özdinler'i bu noktaya getiren kişi genç yaşta kaybettiği kardeşi oldu.‘Kardeşim vefat etmeseydi belki bitki biyoteknolojisi okuyacaktım’Habertürk'te yer alan habere göre Özdinler, "Aniden beyin kanaması geçirdi, ailecek perişan olduk. Beyin konusunda çok az şey biliyordum. ABD'ye doktora için gittim fakat kardeşim vefat etmeseydi belki bitki biyoteknolojisi okuyacaktım. Doktoramın üçüncü senesi olmasına rağmen bütün kolumu değiştirip sinir bilimlerine yöneldim" dedi.Özdinler, "Çok okudum. Harvard Üniversitesi’nde nörocerrahi bölümüne gittim. Harvard'da hoca oldum. Sanki beyini öğrenirsem kardeşimi canlandıracağım veya ona yapabileceğim bir şey gibiydi" diye konuştu.ALS, Parkinson, Alzheimer ve beyin kanaması hastalarına çare olacakALS, PLS, Parkinson, Alzheimer ve beyin kanaması hastalarına çare olacak ilaç hayvan deneylerinde başarılı oldu.Özdinler, "Özellikle ALS hastalığı çok zor bir hastalık. Hastalar gerçekten yavaş yavaş bütün insanlık yetilerini kaybediyorlar. Beyindeki motor nöronlar 'Ben artık yapamayacağım bu işi ve öleceğim' diye karar veriyorlar ve yavaş yavaş ölme hızlanıyor" ifadelerini kullandı.Ölen motor nöronları 60 günde canlandırdıÖzdinler, ölen motor nöronları kendi buluşları olan NU9 isimli kimyasal maddeyle 60 günde canlandırdı.Özdinler, şunları kaydetti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beyin kanaması