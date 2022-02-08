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Türk bilim insanı Doç. Dr. Hande Özdinler ölü beyin hücrelerini yeniden canlandırdı
Türk bilim insanı Doç. Dr. Hande Özdinler ölü beyin hücrelerini yeniden canlandırdı
ABD'de Northwestern Üniversitesi’nde ALS Araştırma Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Hande Özdinler en iyi buluş yapan 10 bilim insanından biri oldu. Beyindeki ölmüş... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T14:58+0300
2022-02-08T14:59+0300
beyin kanaması
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En iyi buluş yapan 10 bilim insanından biri olan Doç. Dr. Hande Özdinler, beyindeki ölü hücreleri diriltmeyi başardı. ABD'de aldığı ödüllerle tüm dünyaya adından söz ettirdi.Doç. Dr. Özdinler'i bu noktaya getiren kişi genç yaşta kaybettiği kardeşi oldu.‘Kardeşim vefat etmeseydi belki bitki biyoteknolojisi okuyacaktım’Habertürk'te yer alan habere göre Özdinler, "Aniden beyin kanaması geçirdi, ailecek perişan olduk. Beyin konusunda çok az şey biliyordum. ABD'ye doktora için gittim fakat kardeşim vefat etmeseydi belki bitki biyoteknolojisi okuyacaktım. Doktoramın üçüncü senesi olmasına rağmen bütün kolumu değiştirip sinir bilimlerine yöneldim" dedi.Özdinler, "Çok okudum. Harvard Üniversitesi’nde nörocerrahi bölümüne gittim. Harvard'da hoca oldum. Sanki beyini öğrenirsem kardeşimi canlandıracağım veya ona yapabileceğim bir şey gibiydi" diye konuştu.ALS, Parkinson, Alzheimer ve beyin kanaması hastalarına çare olacakALS, PLS, Parkinson, Alzheimer ve beyin kanaması hastalarına çare olacak ilaç hayvan deneylerinde başarılı oldu.Özdinler, "Özellikle ALS hastalığı çok zor bir hastalık. Hastalar gerçekten yavaş yavaş bütün insanlık yetilerini kaybediyorlar. Beyindeki motor nöronlar 'Ben artık yapamayacağım bu işi ve öleceğim' diye karar veriyorlar ve yavaş yavaş ölme hızlanıyor" ifadelerini kullandı.Ölen motor nöronları 60 günde canlandırdıÖzdinler, ölen motor nöronları kendi buluşları olan NU9 isimli kimyasal maddeyle 60 günde canlandırdı.Özdinler, şunları kaydetti:
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beyin kanaması

Türk bilim insanı Doç. Dr. Hande Özdinler ölü beyin hücrelerini yeniden canlandırdı

14:58 08.02.2022 (güncellendi: 14:59 08.02.2022)
© HabertürkDoç. Dr. Hande Özdinler
Doç. Dr. Hande Özdinler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Habertürk
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ABD'de Northwestern Üniversitesi’nde ALS Araştırma Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Hande Özdinler en iyi buluş yapan 10 bilim insanından biri oldu. Beyindeki ölmüş sinir hücrelerini dirilten Özdinler bu çalışmaya beyin kanaması yüzünden kaybettiği kardeşi için başladığını anlattı.
En iyi buluş yapan 10 bilim insanından biri olan Doç. Dr. Hande Özdinler, beyindeki ölü hücreleri diriltmeyi başardı. ABD'de aldığı ödüllerle tüm dünyaya adından söz ettirdi.
Doç. Dr. Özdinler'i bu noktaya getiren kişi genç yaşta kaybettiği kardeşi oldu.

‘Kardeşim vefat etmeseydi belki bitki biyoteknolojisi okuyacaktım’

Habertürk'te yer alan habere göre Özdinler, "Aniden beyin kanaması geçirdi, ailecek perişan olduk. Beyin konusunda çok az şey biliyordum. ABD'ye doktora için gittim fakat kardeşim vefat etmeseydi belki bitki biyoteknolojisi okuyacaktım. Doktoramın üçüncü senesi olmasına rağmen bütün kolumu değiştirip sinir bilimlerine yöneldim" dedi.
Özdinler, "Çok okudum. Harvard Üniversitesi’nde nörocerrahi bölümüne gittim. Harvard'da hoca oldum. Sanki beyini öğrenirsem kardeşimi canlandıracağım veya ona yapabileceğim bir şey gibiydi" diye konuştu.

ALS, Parkinson, Alzheimer ve beyin kanaması hastalarına çare olacak

ALS, PLS, Parkinson, Alzheimer ve beyin kanaması hastalarına çare olacak ilaç hayvan deneylerinde başarılı oldu.
Özdinler, "Özellikle ALS hastalığı çok zor bir hastalık. Hastalar gerçekten yavaş yavaş bütün insanlık yetilerini kaybediyorlar. Beyindeki motor nöronlar 'Ben artık yapamayacağım bu işi ve öleceğim' diye karar veriyorlar ve yavaş yavaş ölme hızlanıyor" ifadelerini kullandı.

Ölen motor nöronları 60 günde canlandırdı

Özdinler, ölen motor nöronları kendi buluşları olan NU9 isimli kimyasal maddeyle 60 günde canlandırdı.
Özdinler, şunları kaydetti:
"Buluşu yapmak ve buluşu klinik aşamaya kadar getirmek en uzun süren süreç. Biz şimdi onu tamamlamış bulunuyoruz. Tahmin ediyorum ki iki veya üç sene içerisinde sonlandıracağız. 10 yıl içinde tedavi kullanılabilir."
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