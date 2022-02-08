https://tr.sputniknews.com/20220208/turkish-cargo-butun-operasyonlarini-istanbul-havalimanindan-yapacak-1053603838.html
Turkish Cargo bütün operasyonlarını İstanbul Havalimanı'ndan yapacak
Turkish Cargo bütün operasyonlarını İstanbul Havalimanı'ndan yapacak
THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özen, "Türkiye'nin hava kargo köprüsü Turkish Cargo olarak, bütün süreçleri otonom ve robotik sistemlerle... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T13:31+0300
2022-02-08T13:31+0300
2022-02-08T13:31+0300
ekonomi
turkish cargo
thy
türk hava yolları (thy)
operasyon
uçuş
istanbul havalimanı
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Turkish Cargo, hava kargo taşıma faaliyetlerinin tamamını mega kargo tesisi 'SmartIST'te birleştirdi.Türk Hava Yolları (TH) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın 2019 yılının nisan ayında tam kapasite hizmet vermeye başlamasıyla yolcu seferleri üzerinden gerçekleştirdiği kargo faaliyetlerini buraya taşıyan Turkish Cargo, kargo uçağı operasyonlarını ise Atatürk Havalimanı'nda sürdürüyordu.Hava kargo markası, altyapısının tamamıyla hazır hale gelmesiyle birlikte kargo uçağı faaliyetlerini de 72 saat süren geçiş operasyonuyla İstanbul Havalimanı'ndaki mega kargo tesisine taşıdı. Bu taşınmayla Atatürk Havalimanı'na veda eden Turkish Cargo, bundan sonraki tüm operasyonel süreçlerini hava kargo lojistiğinin yeni merkezi SmartIST'ten yürütecek.Dünya lojistiğinin yeni merkezi olacakİstanbul Havalimanı'nda tek çatı altında en büyük endüstriyel bina olacak şekilde tasarlanan SmartIST, tüm fazları tamamlandığında 340 bin metrekarelik alanda yıllık 4 milyon tonluk bir kapasiteye ulaşacak. Turkish Cargo, TGS ve taşıyıcı firmanın üst düzey yöneticilerinin Atatürk Havalimanı'nda kurulan geçiş yönetim merkezinden anlık takip ettiği nihai geçiş operasyonu kapsamında, 50 tır ile 160 sefer gerçekleştirildi. Tırların Türkiye-Yeni Zelanda arasındaki mesafeye denk gelen yaklaşık 16 bin kilometre yol katettiği operasyonda, TGS ile Turkish Cargo'ya ait 80 farklı tipte 4 bin 125 ekipman Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı’na taşındı.Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı THY'ye 89 yıl boyunca ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'ndan son kez havalanan Turkish Cargo uçakları, yurt dışı rotasını tamamladıktan sonra İstanbul Havalimanı'na indi. Taşınma sonrası Turkish Cargo, "Airbus 330 F" uçağıyla gerçekleştirdiği 'TK 6455' numaralı ISL-KRT (Atatürk Havalimanı-Hartum, Sudan) seferiyle Atatürk Havalimanı'na veda etti.SmartIST'te tam kapasiteyle operasyonlar başladıAçıklamada görüşlerine yer verilen THY'nin Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, SmartIST'te tam kapasite operasyonlara başladıklarını belirtti.Özen, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211222/thy-kargo-projesi-baslamadan-bitti-1052019240.html
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turkish cargo, thy, türk hava yolları (thy), operasyon, uçuş, istanbul havalimanı
Turkish Cargo bütün operasyonlarını İstanbul Havalimanı'ndan yapacak
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THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özen, "Türkiye'nin hava kargo köprüsü Turkish Cargo olarak, bütün süreçleri otonom ve robotik sistemlerle donatılmış yeni yuvamız SmartIST ile geleceğe hiç olmadığı kadar hazırız" ifadesini kullandı.
Turkish Cargo, hava kargo taşıma faaliyetlerinin tamamını mega kargo tesisi 'SmartIST'te birleştirdi.
Türk Hava Yolları (TH) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın 2019 yılının nisan ayında tam kapasite hizmet vermeye başlamasıyla yolcu seferleri üzerinden gerçekleştirdiği kargo faaliyetlerini buraya taşıyan Turkish Cargo, kargo uçağı operasyonlarını ise Atatürk Havalimanı'nda sürdürüyordu.
Hava kargo markası, altyapısının tamamıyla hazır hale gelmesiyle birlikte kargo uçağı faaliyetlerini de 72 saat süren geçiş operasyonuyla İstanbul Havalimanı'ndaki mega kargo tesisine taşıdı. Bu taşınmayla Atatürk Havalimanı'na veda eden Turkish Cargo, bundan sonraki tüm operasyonel süreçlerini hava kargo lojistiğinin yeni merkezi SmartIST'ten yürütecek.
Dünya lojistiğinin yeni merkezi olacak
İstanbul Havalimanı'nda tek çatı altında en büyük endüstriyel bina olacak şekilde tasarlanan SmartIST, tüm fazları tamamlandığında 340 bin metrekarelik alanda yıllık 4 milyon tonluk bir kapasiteye ulaşacak.
Turkish Cargo, TGS ve taşıyıcı firmanın üst düzey yöneticilerinin Atatürk Havalimanı'nda kurulan geçiş yönetim merkezinden anlık takip ettiği nihai geçiş operasyonu kapsamında, 50 tır ile 160 sefer gerçekleştirildi. Tırların Türkiye-Yeni Zelanda arasındaki mesafeye denk gelen yaklaşık 16 bin kilometre yol katettiği operasyonda, TGS ile Turkish Cargo'ya ait 80 farklı tipte 4 bin 125 ekipman Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı’na taşındı.
Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı THY'ye 89 yıl boyunca ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'ndan son kez havalanan Turkish Cargo uçakları, yurt dışı rotasını tamamladıktan sonra İstanbul Havalimanı'na indi. Taşınma sonrası Turkish Cargo, "Airbus 330 F" uçağıyla gerçekleştirdiği 'TK 6455' numaralı ISL-KRT (Atatürk Havalimanı-Hartum, Sudan) seferiyle Atatürk Havalimanı'na veda etti.
SmartIST'te tam kapasiteyle operasyonlar başladı
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY'nin Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, SmartIST'te tam kapasite operasyonlara başladıklarını belirtti.
"Geçtiğimiz 3 yıl boyunca her iki 'hub'ımızda (merkez) da çok ciddi bir operasyon yürüttük. Atatürk Havalimanı'nda kargo uçaklarımızın, İstanbul Havalimanı'nda ise yolcu uçaklarımız ve paxfre (yolcu uçağıyla yolcu olmaksızın gerçekleştirilen kargo seferi) kapasitesini kullandık. Kargo uçaklarımızla 23 bin, paxfre olarak ise 6 bin olmak üzere yaklaşık 30 bin sefer gerçekleştirdik ve 2,5 milyon tonu Atatürk Havalimanı'ndan, 1,8 milyon tonu ise İstanbul Havalimanı’ndan olmak üzere 4 milyon tondan fazla hava kargo yükü taşıdık. Şimdi ise hizmet kalitemizden ödün vermeksizin 'dual hub' olarak başarıyla sürdürdüğümüz hava kargo faaliyetlerimizi, İstanbul Havalimanı'nda tek bir çatı altında birleştiriyoruz. Türkiye'nin hava kargo köprüsü Turkish Cargo olarak, bütün süreçleri otonom ve robotik sistemlerle donatılmış yeni yuvamız SmartIST ile geleceğe hiç olmadığı kadar hazırız."