Turkish Cargo bütün operasyonlarını İstanbul Havalimanı'ndan yapacak

"Geçtiğimiz 3 yıl boyunca her iki 'hub'ımızda (merkez) da çok ciddi bir operasyon yürüttük. Atatürk Havalimanı'nda kargo uçaklarımızın, İstanbul Havalimanı'nda ise yolcu uçaklarımız ve paxfre (yolcu uçağıyla yolcu olmaksızın gerçekleştirilen kargo seferi) kapasitesini kullandık. Kargo uçaklarımızla 23 bin, paxfre olarak ise 6 bin olmak üzere yaklaşık 30 bin sefer gerçekleştirdik ve 2,5 milyon tonu Atatürk Havalimanı'ndan, 1,8 milyon tonu ise İstanbul Havalimanı’ndan olmak üzere 4 milyon tondan fazla hava kargo yükü taşıdık. Şimdi ise hizmet kalitemizden ödün vermeksizin 'dual hub' olarak başarıyla sürdürdüğümüz hava kargo faaliyetlerimizi, İstanbul Havalimanı'nda tek bir çatı altında birleştiriyoruz. Türkiye'nin hava kargo köprüsü Turkish Cargo olarak, bütün süreçleri otonom ve robotik sistemlerle donatılmış yeni yuvamız SmartIST ile geleceğe hiç olmadığı kadar hazırız."