https://tr.sputniknews.com/20220209/bazi-budo-seferleri-iptal-edildi-1053636182.html

Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T03:05+0300

2022-02-09T03:05+0300

2022-02-09T03:05+0300

türkiye

budo

sefer

iptal

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri programdan kaldırıldı.Aynı gerekçeyle saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

türkiye

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budo, sefer, iptal