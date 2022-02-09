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https://tr.sputniknews.com/20220209/buyu-bozulsun-diye-kacak-kazida-siyah-tavuk-kestiler-sucustu-yakalandilar-gezmek-icin-gittik-1053663104.html
'Büyü bozulsun' diye kaçak kazıda siyah tavuk kestiler, suçüstü yakalandılar: 'Gezmek için gittik'
'Büyü bozulsun' diye kaçak kazıda siyah tavuk kestiler, suçüstü yakalandılar: 'Gezmek için gittik'
Aksaray’da define ararken 'büyü bozulsun' diye siyah tavuk kesip kuyuya inerek kaçak kazı yaparken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalanan köy muhtarı... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T16:07+0300
2022-02-09T16:12+0300
define
türkiye
büyü
kaçak kazı
tavuk
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Aksaray’da edinilen bilgiye göre, köy çevresinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hemen harekete geçti.Söz konusu bölgeyi takibe alan jandarma ekipleri 3 gün boyunca yaptıkları teknik ve fiziksel takip sonucu 3 şahsın kaçak kazı yaptığını tespit etti. Takiplerden elde edilen yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 3 şahsı kaçak kazı yaparken malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı.Yakalanan şüphelilerden birinin Ekecikyeni Köyü Muhtarı Murat K. olduğu belirlenirken, beraberinde yakalanan Kaplan T. ve Nail Ç. olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada 3 şahsın geldiği araç ve kazı yerinde 1 adet delici malzeme, 1 adet manivela, 1 adet beton kırma aleti murç, 1 adet kamera, 3 adet madeni para ve kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.Kaçak kazının yapıldığı çukurda yapılan inceleme ve araştırmalarda jandarma ekipleri bir adet ölmüş siyah tavuk ve kanlı bir bıçak ele geçirdi. İlginç olayla ilgili 3 şüpheliyle yapılan görüşme ve incelemelerde siyah tavuğun büyü bozsun diye kazı alanında kesilip atıldığı öğrenildi.‘Gezmek amaçlı gittik’Önce “Mera kontrolü yaptık” dedi, sonra “Gezmek amaçlı gittik” dediJandarma istihbarat ekiplerinin operasyonuyla birçok kazı malzemesiyle suçüstü yakalanan köy muhtarı Murat K. basın mensuplarının “Neden kaçak kazı yaptınız?” sorusuna, “Kazı yapmadık. Sadece meraya kontrole gitmiştik. Herhangi bir kaçak kazı yapmadık. Gezme amaçlı gittik oraya” diyerek hem kendini hem de beraberinde yakalanan arkadaşlarını savundu. Şüpheli 3 kişi jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili inceleme sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/define-avcilari-kazdiklari-9-metrelik-tunelde-sucustu-yakalandi-1052752411.html
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define, büyü, kaçak kazı, tavuk

'Büyü bozulsun' diye kaçak kazıda siyah tavuk kestiler, suçüstü yakalandılar: 'Gezmek için gittik'

16:07 09.02.2022 (güncellendi: 16:12 09.02.2022)
© İHAAksaray, kaçak kazı
Aksaray, kaçak kazı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA
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Aksaray’da define ararken 'büyü bozulsun' diye siyah tavuk kesip kuyuya inerek kaçak kazı yaparken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalanan köy muhtarı, “Kazı yapmadık, mera kontrolü yaptık. Gezmek amaçlı gittik” diyerek kendini savundu.
Aksaray’da edinilen bilgiye göre, köy çevresinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hemen harekete geçti.
Söz konusu bölgeyi takibe alan jandarma ekipleri 3 gün boyunca yaptıkları teknik ve fiziksel takip sonucu 3 şahsın kaçak kazı yaptığını tespit etti. Takiplerden elde edilen yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 3 şahsı kaçak kazı yaparken malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı.
Yakalanan şüphelilerden birinin Ekecikyeni Köyü Muhtarı Murat K. olduğu belirlenirken, beraberinde yakalanan Kaplan T. ve Nail Ç. olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada 3 şahsın geldiği araç ve kazı yerinde 1 adet delici malzeme, 1 adet manivela, 1 adet beton kırma aleti murç, 1 adet kamera, 3 adet madeni para ve kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.
© İHAAksaray'da define ararken büyü bozulsun diye siyah tavuk kesip kuyuya inerek kaçak kazı yaparken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalanan köy muhtarı, "Kazı yapmadık, mera kontrolü yaptık" deyip hem kendini hem de beraberinde yakalanan arkadaşlarını savundu.
Aksaray'da define ararken büyü bozulsun diye siyah tavuk kesip kuyuya inerek kaçak kazı yaparken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalanan köy muhtarı, Kazı yapmadık, mera kontrolü yaptık deyip hem kendini hem de beraberinde yakalanan arkadaşlarını savundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
Aksaray'da define ararken büyü bozulsun diye siyah tavuk kesip kuyuya inerek kaçak kazı yaparken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalanan köy muhtarı, "Kazı yapmadık, mera kontrolü yaptık" deyip hem kendini hem de beraberinde yakalanan arkadaşlarını savundu.
© İHA
Kaçak kazının yapıldığı çukurda yapılan inceleme ve araştırmalarda jandarma ekipleri bir adet ölmüş siyah tavuk ve kanlı bir bıçak ele geçirdi. İlginç olayla ilgili 3 şüpheliyle yapılan görüşme ve incelemelerde siyah tavuğun büyü bozsun diye kazı alanında kesilip atıldığı öğrenildi.

‘Gezmek amaçlı gittik’

Önce “Mera kontrolü yaptık” dedi, sonra “Gezmek amaçlı gittik” dedi
Jandarma istihbarat ekiplerinin operasyonuyla birçok kazı malzemesiyle suçüstü yakalanan köy muhtarı Murat K. basın mensuplarının “Neden kaçak kazı yaptınız?” sorusuna, “Kazı yapmadık. Sadece meraya kontrole gitmiştik. Herhangi bir kaçak kazı yapmadık. Gezme amaçlı gittik oraya” diyerek hem kendini hem de beraberinde yakalanan arkadaşlarını savundu. Şüpheli 3 kişi jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Define avcıları kazdıkları 9 metrelik tünelde suçüstü yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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Define avcıları kazdıkları 9 metrelik tünelde suçüstü yakalandı
14 Ocak, 19:17
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