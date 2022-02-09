https://tr.sputniknews.com/20220209/chp-lideri-kilicdaroglu-bir-dilim-kuru-ekmeginize-kim-goz-dikti--1053676813.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Zamlar geri çekilinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Zamlar geri çekilinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T22:04+0300

2022-02-09T22:04+0300

2022-02-09T22:23+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

fatura

elektrik

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Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı.Kılıçdaroğlu, videoyu; "Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım…' notuyla yayınladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları söyledi: ''Bu akşam uzun zamandır dile getirdiğim, Saray'a fon oluştur diye defalarca çağrı yaptığım, kara kış şartları ve faturalarla ilgili bazı ivedi tedbirleri sizlerle paylaşacağım.*Çok zor zamanlardan geçtiğimizi biliyorum. Durumun buraya gelmemesi için bu vurdum duymazlara aylarca seslendim. Bu Saraylılar temel bir hak olan haysiyet hakkını ve insana yaraşır bir yaşam hakkını sizlere tanımıyor.*Saraylılar zengin hayatın tadını çıkarırken milyonlarca insan dayanılmaz bir şekilde artan yoksulluk ve geçim sıkıntısına tahammül etmek zorunda bırakılıyor.*Aylardır bugünlerin kapıda olduğunu her fırsatta söyledim. Her fırsatta kara kış çağrısı yaptım. Adım adım ne yapılması gerektiğini anlattım. Dinlemediler dinlemediler. Geldik fırtınanın gözüne.*Öncelikle neden bunlar başımıza geliyor. Onu bir netleştirmek istiyorum. Sonra da acil önlemleri kanamayı durduracak adımları açıklayacağım.*Tüm bu durumların kökeninde aynı hikaye yatıyor. Elektrik özelleştirmelerine de bakacak olursanız çok tanıdık isimleri orada da görürsünüz. 5’li çeteyi oraya da soktu Erdoğan.*Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, fatura, elektrik