https://tr.sputniknews.com/20220209/diyanet-isleri-baskani-erbas-dinen-haram-olan-sigarayi-birakalim-yeni-bir-baslangic-yapalim-1053658999.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinen haram olan sigarayı bırakalım, yeni bir başlangıç yapalım

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinen haram olan sigarayı bırakalım, yeni bir başlangıç yapalım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T15:05+0300

2022-02-09T15:05+0300

2022-02-09T15:05+0300

türkiye

ali erbaş

sigara

çağrı

açıklama

paket

haram

bağımlılık

diyanet başkanlığı

diyanet işleri başkanlığı

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Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1.2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor" dedi. "Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım" diyen Erbaş, "Dinen haram olan sigarayı bırakalım" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220204/prof-dr-yilmaz-sigara-icenler-her-yil-sigara-icmeyen-12-milyon-kisiyi-olduruyor-1053461480.html

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ali erbaş, sigara, çağrı, açıklama, paket, haram, bağımlılık, diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı