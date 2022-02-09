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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinen haram olan sigarayı bırakalım, yeni bir başlangıç yapalım
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinen haram olan sigarayı bırakalım, yeni bir başlangıç yapalım
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T15:05+0300
2022-02-09T15:05+0300
türkiye
ali erbaş
sigara
çağrı
açıklama
paket
haram
bağımlılık
diyanet başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı
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Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1.2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor" dedi. "Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım" diyen Erbaş, "Dinen haram olan sigarayı bırakalım" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220204/prof-dr-yilmaz-sigara-icenler-her-yil-sigara-icmeyen-12-milyon-kisiyi-olduruyor-1053461480.html
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ali erbaş, sigara, çağrı, açıklama, paket, haram, bağımlılık, diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinen haram olan sigarayı bırakalım, yeni bir başlangıç yapalım

15:05 09.02.2022
© AA / Yusuf OkurAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA / Yusuf Okur
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu.
Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1.2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor" dedi.
"Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım" diyen Erbaş, "Dinen haram olan sigarayı bırakalım" ifadesini kullandı.
Sigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
YAŞAM
Prof. Dr. Yılmaz: Sigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor
4 Şubat, 11:24
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