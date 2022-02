https://tr.sputniknews.com/20220209/emre-belozoglundan-fenerbahce-taraftarina-tesekkur-1053669480.html

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının kendisine vermiş olduğu destekle alakalı olarak, 'her zaman Fenerbahçe taraftarına... 09.02.2022

2022-02-09T18:28+0300

2022-02-09T18:28+0300

2022-02-09T18:28+0300

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk 30 dakikası basına açık yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.5 tane çok değerli oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyleyen Belözoğlu, "Hepsi içerideki rekabeti artıracak, kaliteyi yükseltecek. Hepsinin takımımıza ciddi katkıları olacak. Mutluyuz. İnşallah sezon sonunda sonuçlarla beraber örtüşecek bir sezon finali yaparız. Bu oyun ve oyuncu gücümüz var" dedi.'Aldığımız oyuncuları Türkiye'ye getirmek kolay değildi'"Bu transferlerle gol yollarındaki sıkıntıları çözebilecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Belözoğlu, "Kalite arttıkça oyun daha çözülür hale geliyor. Rakipler artık bize karşı daha savunma refleksli oynuyor. Her gelen oyuncu, yeni oyuncudur. Geldiği yere adapte olması kolay değil. Biz aldığımız oyuncuların yüksek verim vereceğine inanıyoruz. Yönetim kurulumuza teşekkür etmek istiyoruz. İstediğimiz oyuncular Türkiye'ye kolay getirebileceğimiz oyuncular değildi. Başkanımızın bu anlamdaki desteği çok önemliydi" ifadelerini kullandı.'Fenerbahçe maçında çok üstün oynadık'Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili görüş bildiren Emre Belözoğlu, "Biz iyi hazırlandık. Karşımızda Türkiye'nin en güçlü camialarından, takımlarından bir tanesi vardı. Çok üstün oynadık, maçı daha önceden de koparabilirdik. Ama kazanmak tabii ki önemliydi. Takımın, oyuncularımızın vermiş olduğu reakiyon ve çalışmalarımızı maça yansıtmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.'Fenerbahçe taraftarı vefalıdır'Sarı lacivertli taraftarın her zaman vefalı olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Ben onların göstermiş olduğu sevgiye her zaman layık olmaya çalıştım. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu anda hedeflerimiz farklı olsa da onlarla hep beraber olduğumuzu biliyorum. Taraftarlara bir kez daha bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

