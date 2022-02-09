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https://tr.sputniknews.com/20220209/hindistanda-beyaz-yanakli-makak-bulundu-ilk-goruldukleri-yerden-200-kilometre-uzakta-1053656555.html
Hindistan'da beyaz yanaklı makak bulundu
Hindistan'da beyaz yanaklı makak bulundu
Hindistan'da keşfedilen yeni bir memeli türü olan beyaz yanaklı makak, ilk görüldükleri yerden 200 kilometre uzakta tespit edildi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T14:28+0300
2022-02-09T14:48+0300
dünya
makak
çin
hindistan
keşif
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Hindistan Zoorlojik Araştırmaları'ndan (ZSI) bilim insanları, ülkede yeni bir memeli türü keşfetti. Belirgin beyaz yanaklara sahip olan, boyunda uzun ve kalın saçlar bulunan ve diğer makak türlerinden daha uzun bir kuyruğa sahip olan beyaz yanaklı makaklar, Çin'de ilk bulundukları yerden 200 km uzakta görüldü. Keşif, doğu Himalayalar'da Red Panda ve Arunachal makakını izleyen bilim adamları için büyük bir sürpriz oldu.Animal Gene dergisinde yayınlanan çalışmayı yazan Dr Mukesh Thakur, Indian Express'e yaptığı açıklamada "Keşif tamamen tesadüfiydi. Beyaz yanaklı makağı aramıyorduk. Öğrencilerimden biri, Avijit Ghosh, üzerinde çalıştığımız Arunaçal makakını izliyordu. Makakın dışkı ve deri örneklerini topladı ve ZSI laboratuvarında DNA dizilemesi yaptığımızda, bunun Arunaçal makağı olmadığını, beyaz yanaklı makak olduğunu fark ettik" ifadelerini kullandı.Araştırmaclar ayrıca, Anjaw bölgesinde yaşayan yerel bir kabile üyesinin evinde de beyaz yanaklı bir yavru makak keşfettiler. Himalayaların biyolojik çeşitliliğini ve bölgedeki büyük tehdit altındaki türleri araştırmak ve incelemek için 100 Milyon INR (1.33 milyon $) hibe alan bilim insanları, hem Çin hem de Hindistan'daki keşfi 'çığır açan keşifler' olarak nitelendiriyor.Thakur, "Taksonomi bilimciler olarak, yeni küçük hayvanlar, amfibiler ve böceklerden oluşan yeni türleri tanımlıyoruz. Ancak büyük hayvanlar çok nadiren görülüyor" dedi. Hem Arunaçal makakının hem de beyaz yanaklı makakın doğu Himalayalarda aynı biyolojik çeşitlilikte bulunduğunu ortaya çıkaran Thakur, beyaz yanaklı makağın, acil dikkat ve koruma gerektiren tehdit altındaki bir tür olduğunu söyledi:"Bu keşif, türlerin yalnızca vahşi yaşam listesine dahil edilmesinin değil, aynı zamanda Hindistan'da var olduğunu bilmediğimiz için şu anda beyaz yanaklı makakları kapsamayan Hindistan Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamına alınmasının da temellerini atacak."
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makak, çin, hindistan, keşif

Hindistan'da beyaz yanaklı makak bulundu

14:28 09.02.2022 (güncellendi: 14:48 09.02.2022)
© CC BY-SA 3.0 / Cheng Li / White-cheeked macaqueBeyaz yanaklı makak
Beyaz yanaklı makak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© CC BY-SA 3.0 / Cheng Li / White-cheeked macaque
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Hindistan'da keşfedilen yeni bir memeli türü olan beyaz yanaklı makak, ilk görüldükleri yerden 200 kilometre uzakta tespit edildi.
Hindistan Zoorlojik Araştırmaları'ndan (ZSI) bilim insanları, ülkede yeni bir memeli türü keşfetti.
Belirgin beyaz yanaklara sahip olan, boyunda uzun ve kalın saçlar bulunan ve diğer makak türlerinden daha uzun bir kuyruğa sahip olan beyaz yanaklı makaklar, Çin'de ilk bulundukları yerden 200 km uzakta görüldü.
Keşif, doğu Himalayalar'da Red Panda ve Arunachal makakını izleyen bilim adamları için büyük bir sürpriz oldu.
Animal Gene dergisinde yayınlanan çalışmayı yazan Dr Mukesh Thakur, Indian Express'e yaptığı açıklamada "Keşif tamamen tesadüfiydi. Beyaz yanaklı makağı aramıyorduk. Öğrencilerimden biri, Avijit Ghosh, üzerinde çalıştığımız Arunaçal makakını izliyordu. Makakın dışkı ve deri örneklerini topladı ve ZSI laboratuvarında DNA dizilemesi yaptığımızda, bunun Arunaçal makağı olmadığını, beyaz yanaklı makak olduğunu fark ettik" ifadelerini kullandı.
Araştırmaclar ayrıca, Anjaw bölgesinde yaşayan yerel bir kabile üyesinin evinde de beyaz yanaklı bir yavru makak keşfettiler. Himalayaların biyolojik çeşitliliğini ve bölgedeki büyük tehdit altındaki türleri araştırmak ve incelemek için 100 Milyon INR (1.33 milyon $) hibe alan bilim insanları, hem Çin hem de Hindistan'daki keşfi 'çığır açan keşifler' olarak nitelendiriyor.
Thakur, "Taksonomi bilimciler olarak, yeni küçük hayvanlar, amfibiler ve böceklerden oluşan yeni türleri tanımlıyoruz. Ancak büyük hayvanlar çok nadiren görülüyor" dedi.
Hem Arunaçal makakının hem de beyaz yanaklı makakın doğu Himalayalarda aynı biyolojik çeşitlilikte bulunduğunu ortaya çıkaran Thakur, beyaz yanaklı makağın, acil dikkat ve koruma gerektiren tehdit altındaki bir tür olduğunu söyledi:
"Bu keşif, türlerin yalnızca vahşi yaşam listesine dahil edilmesinin değil, aynı zamanda Hindistan'da var olduğunu bilmediğimiz için şu anda beyaz yanaklı makakları kapsamayan Hindistan Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamına alınmasının da temellerini atacak."
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