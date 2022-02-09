https://tr.sputniknews.com/20220209/ispartada-elektrik-arizalarinda-calisanlara-tesekkur-icin-ceyrek-altin-ve-para-vermek-istedi-1053654096.html

Isparta'da elektrik arızalarında çalışanlara teşekkür etmek için çeyrek altın ve para vermek istedi

Isparta'da elektrik arızalarında çalışanlara teşekkür etmek için çeyrek altın ve para vermek istedi

Kentte enerji nakil hatlarında oluşan arızalara müdahale eden işçilere yardımlarından dolayı çeyrek altın ve para vermek isteyen Kadriye Sayın, teklifini kabul... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T13:51+0300

2022-02-09T13:51+0300

2022-02-09T13:59+0300

isparta

türkiye

elektrik kesintisi

arıza

kar

çeyrek altın

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Isparta'daki elektrik arızalarında çalışan işçilere teşekkür etmek için çeyrek altın ve bir miktar para vermek isteyen 58 yaşındaki Kadriye Sayın, işçiler teklifini kabul etmeyince minnetini tatlı ikram ederek sundu.Yoğun kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında yaşanan arıza nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'da, kent genelindeki çalışmalar büyük oranda tamamlandı.Kentte, 3 Şubat Perşembe günü başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle enerji nakil hatlarında oluşan arıza ve hasarın giderilmesi için işçiler cansiparane bir mücadele verdi.Bütün kurumların sahadaki çalışmasıyla Atabey ilçesinde 2 günün ardından elektriğe kavuşan Kadriye Sayın, örnek davranışıyla duygulandırdı.Çalışmalara katılan işçilerin alın teri karşısında kayıtsız kalamayan Sayın'ın onlara, gönlünden kopan çeyrek altın ve bir miktar parasını vermek istediği ortaya çıktı.Evinin çevresinde uyumadan dinlenmeden çalışan işçileri gören Sayın, teklifi kabul edilmeyince tatlı satın aldı. İlçede çalışan ekiplere en azından ‘Anadolu insanı misafirperverliği’ ile tatlı ikram etmenin mutluluğunu yaşayan Sayın'ın bu davranışı duygulandırdı.Bakan Dönmez, telefonla arayıp teşekkür ettiBu sırada kentte bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de samimi yaklaşımından haberdar olduğu Sayın'ı telefonla arayarak teşekkür etti.Dönmez, "Bizi çok duygulandırdınız. Sizlerin duası bizlere yeter. Allah razı olsun. Dünyaları bize verdiniz" dedi.Sayın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Isparta'daki çalışmaları yakından takip ettiği bilgisini verdi.‘'Helallik almam lazım' diye düşündüm’Kadriye Sayın ise Dönmez'e, "Elektriğimiz geldiğinde çok duygulandım. O çocuklara ben bir teşekkür edeyim, dedim. Çok hakları geçti. 'Helallik almam lazım' diye düşündüm. Allah devletimizin başından sizleri eksik etmesin. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin. Sizler sağ olun. Sizler sağ oldukça bizler sağ olacağız" ifadelerini kullandı.Sayın, personelin soğuk havaya rağmen çok az uykuyla çalıştığını görünce çok üzüldüğünü ve duygulandığını söyledi.Onlara en azından bir teşekkür etmek istediğini dile getiren Sayın, "Para ve altın verip 'Bir kahveye gittiğinizde çay için bununla içiniz ısınsın' dedim. Hepsi farklı illerden gelmişti. Çocuklarından, eşlerinden uzakta çalışıyorlardı. Sağ olsunlar bizi 2 günde elektriğe kavuşturdular. Bakanımızın araması da benim için sürpriz oldu. Mutlu oldum. Allah hepsini korusun" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220208/ispartadaki-elektrik-faturalarinin-tahsilati-1-ay-sureyle-ertelendi-1053613057.html

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isparta, elektrik kesintisi, arıza, kar, çeyrek altın