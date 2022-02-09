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Türkiye
Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20220209/kibrisli-turk-gazeteciden-falyali-cinayeti-yorumu-belki-pandoranin-kutusu-acilmistir-1053658418.html
Kıbrıslı Türk gazeteciden Falyalı cinayeti yorumu: ‘Belki Pandora’nın kutusu açılmıştır’
Kıbrıslı Türk gazeteciden Falyalı cinayeti yorumu: ‘Belki Pandora’nın kutusu açılmıştır’
Gazeteci Ulaş Barış “Halil Falyalı basına yalanlamıştı ama Türkiye ve Kıbrıs siyasetinden kişilere dair bir sürü video olduğu konuşuldu. Ortada herhangi bir... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T15:02+0300
2022-02-09T15:02+0300
seyir hali
halil falyalı
sedat peker
radyo
kıbrıs
cinayet
pusu
polis
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Kıbrıslı Türk gazeteciden Falyalı cinayeti yorumu: ‘Belki Pandora’nın kutusu açılmıştır’
Kıbrıslı Türk gazeteciden Falyalı cinayeti yorumu: ‘Belki Pandora’nın kutusu açılmıştır’
Kulis Kıbrıs Gazetesi yazarı Barış Ulaş, Kuzey Kıbrıs’ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın cinayeti ve Falyalı’nın elinde bulundurduğu iddia edilen nüfuzlu kişilere ait porno videolar üzerine konuşulanları Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Barış, Falyalı cinayeti ile ilgili “Halil Falyalı çok tanınan insanlara yardımı dokunmuş birisiydi. Bu olay büyük bir üzüntü yarattı, olayın gelişimi ve failleri konusunda tam bir belirsizlik hakim. Kaç kişi yaptığı ve nasıl olduğu bilgi dahilinde değil. Türkiye basınında olay olduktan 15 dakika sonra birtakım mobese kameralardan görünen failler, faillerin adadan deniz yoluyla kaçtığı yönünde haberler oldu. Polis bunları yalanladı. Nasıl olur da böyle görüntüler oradan yayınlanır diye Kıbrıs’ta soruluyor. Kesin olan şey, herhangi bir bilgi yok. Tek bildiğimiz bir pusu kurulduğu ve uzun namlulu silah kullanıldığı. Polisin bu konuda bir açıklaması yok. İfadelere dayanan bilgilerdir. Tabancıların kullanıldığı da söyleniyor. Halil Falyalı’nın arabası zırhlı değildi. Zırhlı araba eşinin ve çocuklarının olduğu arkadaki arabaydı. Kendisi öndeki arabadaydı. Orada şoförüyle infaz edildi. İkisi de hayatını kaybetti. Bunlar da duyum üzerine çünkü polisin ve siyasilerin bu konuda bir açıklaması olmadı” diye konuştu.‘Olayın uyuşturucu hesaplaşması olduğu yönünde iddialar var’Sedat Peker’in iddiaları sonrası Halil Falyalı isminin gündeme geldiğini hatırlatan Barış, cinayetin ardındaki sebep konusunda konuşulanları “Son dönemde Sedat Peker’in ifşaatları sonrası Halil Falyalı’nın ismi gündeme gelmişti. Kıbrıs’ta yaklaşık 70 gün tutuklanma olayı gerçekleşti. Ortaya atılan iddialara baktığınızda olayın uyuşturucu hesaplaşması olduğu yönünde iddialar var ama bu konularla ilgili hiçbir açıklama yok. Biliyorsunuz, Türkiye’nin burada garantör ülke olarak 40 binden fazla askeri var. Adanın güvenliğini sağlayan ülke konumundadır. Türkiye’nin güvenliğini sağladığı adada böyle sokak ortasında uzun namlulu silahla birilerinin infaz edilmesi ‘bu nasıl bir güvenliktir’ sorularına yol açtı. Dakika itibariyle büyük bir belirsizlik var” diye aktardı.‘Bu videoların yayınlanacağına dair bir beklenti ortaya çıktı’Barış, Halil Falyalı’nın elinde kendini güvence altına alma amacıyla bulundurduğu iddia edilen porno görüntüleri için “Sedat Peker’in söylediği şekliyle videoların varlığını Halil Falyalı ‘böyle bir şey yok’ diyerek basına yalanlamıştı ama hem Türkiye hem Kıbrıs siyasetinden kişilere dair bir sürü video olduğu konuşuldu. Ortada herhangi bir delil yok ancak bu olay yaşandıktan sonra bu videoların yayınlanacağına dair bir beklenti ortaya çıktı. Bu dedikodu mahiyetinde onu söyleyeyim. Bazı çevreler böyle bir şey olabileceğini iddia ediyor. Biz de göreceğiz çıkacak mı çünkü kendi güvenliğini bu videolarla sağladığını yazıp çizdiler. Sedat Peker de aynı şekilde söylüyordu. Bu durum sonrası ‘yayınlanır mı’ diye soruyorsanız her an her şey olabilir derim. Belki Pandora’nın kutusu açılmıştır” yorumunda bulundu.
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Ali Çağatay
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halil falyalı, sedat peker, radyo, kıbrıs, cinayet, pusu, polis, аудио

Kıbrıslı Türk gazeteciden Falyalı cinayeti yorumu: ‘Belki Pandora’nın kutusu açılmıştır’

15:02 09.02.2022
SEYİR HALİ
Kıbrıslı Türk gazeteciden Falyalı cinayeti yorumu: ‘Belki Pandora’nın kutusu açılmıştır’
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Gazeteci Ulaş Barış “Halil Falyalı basına yalanlamıştı ama Türkiye ve Kıbrıs siyasetinden kişilere dair bir sürü video olduğu konuşuldu. Ortada herhangi bir delil yok ancak olay yaşandıktan sonra videoların yayınlanacağına dair beklenti ortaya çıktı. Bazı çevreler böyle bir şey iddia ediyor, göreceğiz. Belki Pandora’nın kutusu açılmıştır” dedi.
Kulis Kıbrıs Gazetesi yazarı Barış Ulaş, Kuzey Kıbrıs’ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın cinayeti ve Falyalı’nın elinde bulundurduğu iddia edilen nüfuzlu kişilere ait porno videolar üzerine konuşulanları Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Barış, Falyalı cinayeti ile ilgili “Halil Falyalı çok tanınan insanlara yardımı dokunmuş birisiydi. Bu olay büyük bir üzüntü yarattı, olayın gelişimi ve failleri konusunda tam bir belirsizlik hakim. Kaç kişi yaptığı ve nasıl olduğu bilgi dahilinde değil. Türkiye basınında olay olduktan 15 dakika sonra birtakım mobese kameralardan görünen failler, faillerin adadan deniz yoluyla kaçtığı yönünde haberler oldu. Polis bunları yalanladı. Nasıl olur da böyle görüntüler oradan yayınlanır diye Kıbrıs’ta soruluyor. Kesin olan şey, herhangi bir bilgi yok. Tek bildiğimiz bir pusu kurulduğu ve uzun namlulu silah kullanıldığı. Polisin bu konuda bir açıklaması yok. İfadelere dayanan bilgilerdir. Tabancıların kullanıldığı da söyleniyor. Halil Falyalı’nın arabası zırhlı değildi. Zırhlı araba eşinin ve çocuklarının olduğu arkadaki arabaydı. Kendisi öndeki arabadaydı. Orada şoförüyle infaz edildi. İkisi de hayatını kaybetti. Bunlar da duyum üzerine çünkü polisin ve siyasilerin bu konuda bir açıklaması olmadı” diye konuştu.

‘Olayın uyuşturucu hesaplaşması olduğu yönünde iddialar var’

Sedat Peker’in iddiaları sonrası Halil Falyalı isminin gündeme geldiğini hatırlatan Barış, cinayetin ardındaki sebep konusunda konuşulanları “Son dönemde Sedat Peker’in ifşaatları sonrası Halil Falyalı’nın ismi gündeme gelmişti. Kıbrıs’ta yaklaşık 70 gün tutuklanma olayı gerçekleşti. Ortaya atılan iddialara baktığınızda olayın uyuşturucu hesaplaşması olduğu yönünde iddialar var ama bu konularla ilgili hiçbir açıklama yok. Biliyorsunuz, Türkiye’nin burada garantör ülke olarak 40 binden fazla askeri var. Adanın güvenliğini sağlayan ülke konumundadır. Türkiye’nin güvenliğini sağladığı adada böyle sokak ortasında uzun namlulu silahla birilerinin infaz edilmesi ‘bu nasıl bir güvenliktir’ sorularına yol açtı. Dakika itibariyle büyük bir belirsizlik var” diye aktardı.

‘Bu videoların yayınlanacağına dair bir beklenti ortaya çıktı’

Barış, Halil Falyalı’nın elinde kendini güvence altına alma amacıyla bulundurduğu iddia edilen porno görüntüleri için “Sedat Peker’in söylediği şekliyle videoların varlığını Halil Falyalı ‘böyle bir şey yok’ diyerek basına yalanlamıştı ama hem Türkiye hem Kıbrıs siyasetinden kişilere dair bir sürü video olduğu konuşuldu. Ortada herhangi bir delil yok ancak bu olay yaşandıktan sonra bu videoların yayınlanacağına dair bir beklenti ortaya çıktı. Bu dedikodu mahiyetinde onu söyleyeyim. Bazı çevreler böyle bir şey olabileceğini iddia ediyor. Biz de göreceğiz çıkacak mı çünkü kendi güvenliğini bu videolarla sağladığını yazıp çizdiler. Sedat Peker de aynı şekilde söylüyordu. Bu durum sonrası ‘yayınlanır mı’ diye soruyorsanız her an her şey olabilir derim. Belki Pandora’nın kutusu açılmıştır” yorumunda bulundu.
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