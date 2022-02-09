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https://tr.sputniknews.com/20220209/lugansk-ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-etkisiz-hale-getirilerek-topcu-saldirisi-onlendi-1053633874.html
Lugansk: Ukrayna ordusuna ait bir İHA etkisiz hale getirilerek topçu saldırısı önlendi
Lugansk: Ukrayna ordusuna ait bir İHA etkisiz hale getirilerek topçu saldırısı önlendi
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'yı... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T00:45+0300
2022-02-09T00:44+0300
dünya
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti
ukrayna
rusya
ivan filiponenko
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Basın toplantısı düzenleyen Filiponenko, Ukraynalı güçlerin (Kiev kontrolündeki) Popasnaya yerleşiminde gerçek zamanlı video aktarımı yapma, kesin coğrafi koordinatları tespit etme, onları komuta merkezine iletme ve bu bilgileri kaydetme kapasitesine sahip 'LELEKA-100' tipi İHA'yı havalandırdığını söyledi.Lugansk Halk Milisi üyelerinin Ukrayna ordusuna ait İHA'nın sinyalini kesmeyi ve onu yere indirmeyi başardığını anlatan Filiponenko, ateş için koordinat verecek olan İHA'nın etkisiz hale getirilmesiyle Kiev'in topçu ateşinin önlendiğini vurguladı.Filiponenko, Ukrayna'ya ait 'LELEKA-100' tipi İHA'nın 'Triton M1' radar istasyonu kullanılarak etkisiz hale getirildiğini de ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220209/estonya-ukrayna-ordusuna-mobil-sahra-hastanesi-tedarik-etti-1053633431.html
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lugansk, lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna, rusya, ivan filiponenko

Lugansk: Ukrayna ordusuna ait bir İHA etkisiz hale getirilerek topçu saldırısı önlendi

00:45 09.02.2022
© AFP 2021 / Aleksey FILIPPOV Lugansk
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / Aleksey FILIPPOV
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Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'yı etkisiz hale getirerek Donbass'ta topçu saldırısı düzenlenmesini önlediklerini belirtti.
Basın toplantısı düzenleyen Filiponenko, Ukraynalı güçlerin (Kiev kontrolündeki) Popasnaya yerleşiminde gerçek zamanlı video aktarımı yapma, kesin coğrafi koordinatları tespit etme, onları komuta merkezine iletme ve bu bilgileri kaydetme kapasitesine sahip 'LELEKA-100' tipi İHA'yı havalandırdığını söyledi.
Lugansk Halk Milisi üyelerinin Ukrayna ordusuna ait İHA'nın sinyalini kesmeyi ve onu yere indirmeyi başardığını anlatan Filiponenko, ateş için koordinat verecek olan İHA'nın etkisiz hale getirilmesiyle Kiev'in topçu ateşinin önlendiğini vurguladı.
Filiponenko, Ukrayna'ya ait 'LELEKA-100' tipi İHA'nın 'Triton M1' radar istasyonu kullanılarak etkisiz hale getirildiğini de ifade etti.
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