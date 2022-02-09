https://tr.sputniknews.com/20220209/lugansk-ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-etkisiz-hale-getirilerek-topcu-saldirisi-onlendi-1053633874.html

Lugansk: Ukrayna ordusuna ait bir İHA etkisiz hale getirilerek topçu saldırısı önlendi

Lugansk: Ukrayna ordusuna ait bir İHA etkisiz hale getirilerek topçu saldırısı önlendi

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'yı... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T00:45+0300

2022-02-09T00:45+0300

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ivan filiponenko

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Basın toplantısı düzenleyen Filiponenko, Ukraynalı güçlerin (Kiev kontrolündeki) Popasnaya yerleşiminde gerçek zamanlı video aktarımı yapma, kesin coğrafi koordinatları tespit etme, onları komuta merkezine iletme ve bu bilgileri kaydetme kapasitesine sahip 'LELEKA-100' tipi İHA'yı havalandırdığını söyledi.Lugansk Halk Milisi üyelerinin Ukrayna ordusuna ait İHA'nın sinyalini kesmeyi ve onu yere indirmeyi başardığını anlatan Filiponenko, ateş için koordinat verecek olan İHA'nın etkisiz hale getirilmesiyle Kiev'in topçu ateşinin önlendiğini vurguladı.Filiponenko, Ukrayna'ya ait 'LELEKA-100' tipi İHA'nın 'Triton M1' radar istasyonu kullanılarak etkisiz hale getirildiğini de ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220209/estonya-ukrayna-ordusuna-mobil-sahra-hastanesi-tedarik-etti-1053633431.html

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