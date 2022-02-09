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McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi
McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi
Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Britanyalı pilot Lando Norris'in sözleşmesini 2025 sezonu sonuna kadar uzattı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T16:00+0300
2022-02-09T16:00+0300
2022-02-09T16:00+0300
spor
formula 1
lando norris
mclaren
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Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, yeni neslin en başarılı pilotları arasında gösterilen 22 yaşındaki Norris, dört sezon daha McLaren takımında kalmaya devam edecek.'Bu yolda hızlı adımlarla yürüyeceğimizi düşünüyorum"Norris, imza töreninin ardından duygularını dile getirdi."Yarışlar kazanmanın ve şampiyonluğa ulaşmanın hızlı olmayacağını biliyorum. Ama aracımızı geliştirerek bu yolda hızlı adımlarla yürüyeceğimizi düşünüyorum."Formula 1 pilotluğuna 2019 yılında McLaren takımıyla başlayan ve üç sezon boyunca 60 yarışa çıkan Lando Norris, 5 kez podyuma kalma başarısı gösterdi.Norris, geçen sezon topladığı 160 puanla pilotlar klasmanında 6'ncılık elde etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220201/formula-1e-asi-zorunlulugu-geliyor-1053353329.html
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McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi Abone ol
Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Britanyalı pilot Lando Norris'in sözleşmesini 2025 sezonu sonuna kadar uzattı.
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, yeni neslin en başarılı pilotları arasında gösterilen 22 yaşındaki Norris, dört sezon daha McLaren takımında kalmaya devam edecek.
'Bu yolda hızlı adımlarla yürüyeceğimizi düşünüyorum"
Norris, imza töreninin ardından duygularını dile getirdi.
"Yarışlar kazanmanın ve şampiyonluğa ulaşmanın hızlı olmayacağını biliyorum. Ama aracımızı geliştirerek bu yolda hızlı adımlarla yürüyeceğimizi düşünüyorum."
Formula 1 pilotluğuna 2019 yılında McLaren takımıyla başlayan ve üç sezon boyunca 60 yarışa çıkan Lando Norris, 5 kez podyuma kalma başarısı gösterdi.
Norris, geçen sezon topladığı 160 puanla pilotlar klasmanında 6'ncılık elde etmişti.