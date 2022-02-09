https://tr.sputniknews.com/20220209/mclaren-lando-norris-ile-sozlesme-yeniledi-1053662355.html

McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi

McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi

Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Britanyalı pilot Lando Norris'in sözleşmesini 2025 sezonu sonuna kadar uzattı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T16:00+0300

2022-02-09T16:00+0300

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spor

formula 1

lando norris

mclaren

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Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, yeni neslin en başarılı pilotları arasında gösterilen 22 yaşındaki Norris, dört sezon daha McLaren takımında kalmaya devam edecek.'Bu yolda hızlı adımlarla yürüyeceğimizi düşünüyorum"Norris, imza töreninin ardından duygularını dile getirdi."Yarışlar kazanmanın ve şampiyonluğa ulaşmanın hızlı olmayacağını biliyorum. Ama aracımızı geliştirerek bu yolda hızlı adımlarla yürüyeceğimizi düşünüyorum."Formula 1 pilotluğuna 2019 yılında McLaren takımıyla başlayan ve üç sezon boyunca 60 yarışa çıkan Lando Norris, 5 kez podyuma kalma başarısı gösterdi.Norris, geçen sezon topladığı 160 puanla pilotlar klasmanında 6'ncılık elde etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220201/formula-1e-asi-zorunlulugu-geliyor-1053353329.html

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formula 1, lando norris, mclaren