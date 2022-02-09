https://tr.sputniknews.com/20220209/ormanlik-alana-atilan-gercek-boyutlu-oyuncak-kadin-cesedi-zannedildi-1053646225.html

Ormanlık alana atılan gerçek boyutlu oyuncak, kadın cesedi zannedildi

Ormanlık alana atılan gerçek boyutlu oyuncak, kadın cesedi zannedildi

ABD Georgia'da bir ceset ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, ceset olduğu zannedilen vücudun gerçek boyutlarda bir oyuncağa ait olduğunu gördü. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T11:46+0300

2022-02-09T11:46+0300

2022-02-09T11:46+0300

dünya

şerif

abd

georgia

oyuncak

oyuncak bebek

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Bir yürüyüş parkurunda kadın cesedi bulunduğuna ilişkin aldıkları ihbarın ardından Atlanta'nın güneyindeki bir ormana giden Georgia polisi, olay yerinde gerçek boyutlu bir oyuncak bebekle karşılaştı. Olayı Facebook sayfasından paylaşan Jones County Şerif Ofisi, bebeğe 'Selena' ismi verildiğini söyledi: "Görevlilerimiz, Hitchiti Ulusal Ormanı'nda bir patika üzerinde bulunan bir ceset olduğuna inanılan ihbara yanıt verdi. İlk müdahale ekipleri, beyaz çorap giyen vefat etmiş bir kadının cesedine benzeyen bir şey gözlemlediler. Ekibimiz, şerif yardımcısı Matthew Dennis ile birlikte, cesedin aksesuarlarıyla birlikte gerçek boyutlu bir oyuncak bebek olduğunu çabucak fark etti ve olay yerinde bulunan deliller toplanarak Şerif'e getirildi. Adı şimdi Selena olan kurban biraz kötü durumda ama güzel bir gün geçiriyor ve tamamen iyileşmesi bekleniyor.Selena'yı tanıyorsanız veya bulunduğu yerle ilgili sorumluluğunuz varsa, hiçbir DNA toplanmadığından ve güvende olduğunuzdan emin ol. Ancak gelecekte lütfen eşyalarınızı sorumlu bir şekilde elden çıkardığınızdan emin olun."

georgia

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şerif, abd, georgia, oyuncak, oyuncak bebek