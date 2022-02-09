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PFDK'den Çaykur Rizespor Başkanı Kıran'a 25 bin TL para cezası
PFDK'den Çaykur Rizespor Başkanı Kıran'a 25 bin TL para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'a 25 bin TL para cezası verdi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T02:13+0300
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spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
tahir kıran
para cezası
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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, medyaya yaptığı açıklamalardaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Tahir Kıran, 25 bin TL para cezasına çarptırıldı."Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.02.2022 tarih ve 40 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. başkanı TAHİR KIRAN'ın, medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36. maddesi uyarınca 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), tahir kıran, para cezası

PFDK'den Çaykur Rizespor Başkanı Kıran'a 25 bin TL para cezası

02:13 09.02.2022
© AAÇaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'a 25 bin TL para cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, medyaya yaptığı açıklamalardaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Tahir Kıran, 25 bin TL para cezasına çarptırıldı.
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.02.2022 tarih ve 40 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. başkanı TAHİR KIRAN'ın, medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36. maddesi uyarınca 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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