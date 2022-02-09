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Rusya: Talep gelirse Avrupa'ya gaz sevkiyatı artırılabilir
Rusya: Talep gelirse Avrupa'ya gaz sevkiyatı artırılabilir
Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, talep olması halinde Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatının artırılabileceğini, ancak yüksek fiyatlar nedeniyle böyle... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T12:24+0300
2022-02-09T12:24+0300
ab
vladimir çijov
rusya
gaz
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Sputnik’e konuşan Çijov, “Gazın satılması için birilerinin satın alma isteğini önceden belirtmesi gerekli. Sonuçta boru hattından yapılan sevkiyatlar geri pompalanamıyor. Avrupa’daki potansiyel alıcılar spot fiyat üzerinden oluşacak masrafları hesaplıyor, doğal olarak da fiyatlardaki artışın geçmesinin daha iyi olacağını düşünüyor. Er ya da geç fiyatlar düşecek, buna şüphe yok” dedi. Avrupa’daki depolarda gazın bulunduğunu ve kışın da hafif geçtiğini belirten Çijov, “Kış daha şiddetli geçiyor ve depolardaki miktar daha hızlı tükeniyor olsaydı, Avrupalı şirketler elbette yüksek fiyatlarla dahi ek gaz alımı yapardı. Ama şu ana kadar bir sipariş gelmiş değil, sipariş gelmediği zaman sevkiyat da yapılmıyor” ifadelerini kullandı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, şubat ayının başında enerji fiyatlarındaki artışın nedeninin küresel düzeydeki sevkiyat ve taleplerdeki sorunlardan kaynaklı olduğunu söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220129/financial-times-rusya-endisesi-tasiyan-ab-yeni-gaz-tedarikcileri-aramaya-basladi-1053263840.html
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ab, vladimir çijov, rusya, gaz

Rusya: Talep gelirse Avrupa'ya gaz sevkiyatı artırılabilir

12:24 09.02.2022
© REUTERS / Wolfgang RattayDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, talep olması halinde Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatının artırılabileceğini, ancak yüksek fiyatlar nedeniyle böyle bir şeyin gözlemlenmediğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Çijov, “Gazın satılması için birilerinin satın alma isteğini önceden belirtmesi gerekli. Sonuçta boru hattından yapılan sevkiyatlar geri pompalanamıyor. Avrupa’daki potansiyel alıcılar spot fiyat üzerinden oluşacak masrafları hesaplıyor, doğal olarak da fiyatlardaki artışın geçmesinin daha iyi olacağını düşünüyor. Er ya da geç fiyatlar düşecek, buna şüphe yok” dedi.
Avrupa’daki depolarda gazın bulunduğunu ve kışın da hafif geçtiğini belirten Çijov, “Kış daha şiddetli geçiyor ve depolardaki miktar daha hızlı tükeniyor olsaydı, Avrupalı şirketler elbette yüksek fiyatlarla dahi ek gaz alımı yapardı. Ama şu ana kadar bir sipariş gelmiş değil, sipariş gelmediği zaman sevkiyat da yapılmıyor” ifadelerini kullandı.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, şubat ayının başında enerji fiyatlarındaki artışın nedeninin küresel düzeydeki sevkiyat ve taleplerdeki sorunlardan kaynaklı olduğunu söylemişti.
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
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