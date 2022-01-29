Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220129/financial-times-rusya-endisesi-tasiyan-ab-yeni-gaz-tedarikcileri-aramaya-basladi-1053263840.html
Financial Times: 'Rusya endişesi' taşıyan AB, yeni gaz tedarikçileri aramaya başladı
Financial Times: 'Rusya endişesi' taşıyan AB, yeni gaz tedarikçileri aramaya başladı
Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya'nın gaz tedarikini kısabileceğinden endişe duyduğu belirtilen AB'nin yeni gaz tedarikçileri bulmak için girişimlere başladığı... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T14:55+0300
2022-01-29T14:55+0300
dünya
rusya
gazprom
katar
ab
doğalgaz
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049124516_0:92:1200:767_1920x0_80_0_0_2479314540039db2428c03b29ac62c0d.jpg
Financial Times'ın (FT) adı açıklanmayan Avrupalı bürokratlara dayandırdığı haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson, Avrupa'ya gaz arzını artırma olasılığını ele almak üzere Şubat ayı başlarında Azerbaycan'la görüşmeler yapmayı planlıyor.AB üyelerinin, Ukrayna'da askeri çatışma yaşanması durumunda Batı'nın uygulayacağı yaptırımlara cevaben Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini azaltmasından endişe duyduğunu yazan FT, "AB, acil durumlarda gaz tedariki organize etmek umuduyla Azerbaycan'a heyet göndermeyi planlıyor" ifadelerine yer verdi.FT'ye konuşan bir bürokrat da, Brüksel'in sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariki için bazı Asya ülkeleriyle görüşmeler yaptığını belirtti.'Almanya, Rus gazının ikamesini kolay bulamaz'Bu arada Almanya Federal Yerbilimleri ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü (BGR) Öğretim Üyesi Martin Pein, tedarikin durması halinde Almanya'nın Rus gazının ikamesini hızlı bir şekilde bulmasını mümkün görmediğini söyledi.Welt gazetesine konuşan Pein, "Kısa sürede bu kadar çok miktarda enerji kaynağı ikamesi bulmak mümkün değil. Rusya'nın kömür, gaz ve petrolde sahip olduğu pazar payını hızla ve tamamen yenilemek son derece zor, hatta imkansız" dedi.Putin, "Soğuk Savaş döneminde bile gaz akışını durdurmadık" demiştiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, talep olması halinde Avrupa'ya gaz tedarikine devam etmeye hazır olduklarını söyleyerek Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde bile Avrupa'ya gaz akışını durdurmadığını vurgulamıştı.Putin, "Geride kalan on yılda, Avrupa enerji sektöründe art arda sistemsel hatalar yapıldı. Bunlar da Avrupa piyasasında büyük ölçekli bir krize yol açtı. Eğer gaz tedarikini artırmamızı talep ederlerse, bunu artırmaya hazırız. Partnerlerimiz ne kadar isterse o kadar artırıyoruz. Bir tek ret bile vermedik" demişti.Katar, alternatif olarak ön plana çıkmıştıDaha önce, ABD'nin Ukrayna'da gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı olarak Avrupa'ya gaz arzında kesinti olması durumunda, Katar ve diğer büyük LNG ihracatçıları ile olası acil önlemler hakkında görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.Bloomberg, Rus enerji şirketi Gazprom'un olası yeni yaptırımlara yanıt olarak Avrupa’ya gaz tedarikini kısıtlaması halinde, alternatif olarak değerlendirilen Katar’ın Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını karşılayamayacağını aktarmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-rusya-avrupaya-soguk-savas-doneminde-bile-gaz-tedarik-etti--1049784018.html
https://tr.sputniknews.com/20220126/bloomberg-katar-avrupaya-dogalgaz-tedarikinde-rusyanin-yerini-alamaz-1053126468.html
rusya
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049124516_28:0:1173:859_1920x0_80_0_0_7b2c0a6027fb182890ec3b76a6767cb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, gazprom, katar, ab, doğalgaz, politika

Financial Times: 'Rusya endişesi' taşıyan AB, yeni gaz tedarikçileri aramaya başladı

14:55 29.01.2022
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - AB
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Yves Herman
Abone ol
Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya'nın gaz tedarikini kısabileceğinden endişe duyduğu belirtilen AB'nin yeni gaz tedarikçileri bulmak için girişimlere başladığı ifade edildi.
Financial Times'ın (FT) adı açıklanmayan Avrupalı bürokratlara dayandırdığı haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson, Avrupa'ya gaz arzını artırma olasılığını ele almak üzere Şubat ayı başlarında Azerbaycan'la görüşmeler yapmayı planlıyor.
AB üyelerinin, Ukrayna'da askeri çatışma yaşanması durumunda Batı'nın uygulayacağı yaptırımlara cevaben Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini azaltmasından endişe duyduğunu yazan FT, "AB, acil durumlarda gaz tedariki organize etmek umuduyla Azerbaycan'a heyet göndermeyi planlıyor" ifadelerine yer verdi.
FT'ye konuşan bir bürokrat da, Brüksel'in sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariki için bazı Asya ülkeleriyle görüşmeler yaptığını belirtti.

'Almanya, Rus gazının ikamesini kolay bulamaz'

Bu arada Almanya Federal Yerbilimleri ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü (BGR) Öğretim Üyesi Martin Pein, tedarikin durması halinde Almanya'nın Rus gazının ikamesini hızlı bir şekilde bulmasını mümkün görmediğini söyledi.
Welt gazetesine konuşan Pein, "Kısa sürede bu kadar çok miktarda enerji kaynağı ikamesi bulmak mümkün değil. Rusya'nın kömür, gaz ve petrolde sahip olduğu pazar payını hızla ve tamamen yenilemek son derece zor, hatta imkansız" dedi.

Putin, "Soğuk Savaş döneminde bile gaz akışını durdurmadık" demişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, talep olması halinde Avrupa'ya gaz tedarikine devam etmeye hazır olduklarını söyleyerek Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde bile Avrupa'ya gaz akışını durdurmadığını vurgulamıştı.
Putin, "Geride kalan on yılda, Avrupa enerji sektöründe art arda sistemsel hatalar yapıldı. Bunlar da Avrupa piyasasında büyük ölçekli bir krize yol açtı. Eğer gaz tedarikini artırmamızı talep ederlerse, bunu artırmaya hazırız. Partnerlerimiz ne kadar isterse o kadar artırıyoruz. Bir tek ret bile vermedik" demişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
DÜNYA
Putin: Rusya, Avrupa'ya Soğuk Savaş döneminde bile gaz tedarik etti
13 Ekim 2021, 15:06

Katar, alternatif olarak ön plana çıkmıştı

Daha önce, ABD'nin Ukrayna'da gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı olarak Avrupa'ya gaz arzında kesinti olması durumunda, Katar ve diğer büyük LNG ihracatçıları ile olası acil önlemler hakkında görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.
Bloomberg, Rus enerji şirketi Gazprom'un olası yeni yaptırımlara yanıt olarak Avrupa’ya gaz tedarikini kısıtlaması halinde, alternatif olarak değerlendirilen Katar’ın Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını karşılayamayacağını aktarmıştı.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
DÜNYA
Bloomberg: Katar, Avrupa’ya doğalgaz tedarikinde Rusya’nın yerini alamaz
26 Ocak, 00:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce