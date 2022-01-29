https://tr.sputniknews.com/20220129/financial-times-rusya-endisesi-tasiyan-ab-yeni-gaz-tedarikcileri-aramaya-basladi-1053263840.html

Financial Times: 'Rusya endişesi' taşıyan AB, yeni gaz tedarikçileri aramaya başladı

Financial Times: 'Rusya endişesi' taşıyan AB, yeni gaz tedarikçileri aramaya başladı

Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya'nın gaz tedarikini kısabileceğinden endişe duyduğu belirtilen AB'nin yeni gaz tedarikçileri bulmak için girişimlere başladığı... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T14:55+0300

2022-01-29T14:55+0300

2022-01-29T14:55+0300

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Financial Times'ın (FT) adı açıklanmayan Avrupalı bürokratlara dayandırdığı haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson, Avrupa'ya gaz arzını artırma olasılığını ele almak üzere Şubat ayı başlarında Azerbaycan'la görüşmeler yapmayı planlıyor.AB üyelerinin, Ukrayna'da askeri çatışma yaşanması durumunda Batı'nın uygulayacağı yaptırımlara cevaben Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini azaltmasından endişe duyduğunu yazan FT, "AB, acil durumlarda gaz tedariki organize etmek umuduyla Azerbaycan'a heyet göndermeyi planlıyor" ifadelerine yer verdi.FT'ye konuşan bir bürokrat da, Brüksel'in sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariki için bazı Asya ülkeleriyle görüşmeler yaptığını belirtti.'Almanya, Rus gazının ikamesini kolay bulamaz'Bu arada Almanya Federal Yerbilimleri ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü (BGR) Öğretim Üyesi Martin Pein, tedarikin durması halinde Almanya'nın Rus gazının ikamesini hızlı bir şekilde bulmasını mümkün görmediğini söyledi.Welt gazetesine konuşan Pein, "Kısa sürede bu kadar çok miktarda enerji kaynağı ikamesi bulmak mümkün değil. Rusya'nın kömür, gaz ve petrolde sahip olduğu pazar payını hızla ve tamamen yenilemek son derece zor, hatta imkansız" dedi.Putin, "Soğuk Savaş döneminde bile gaz akışını durdurmadık" demiştiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, talep olması halinde Avrupa'ya gaz tedarikine devam etmeye hazır olduklarını söyleyerek Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde bile Avrupa'ya gaz akışını durdurmadığını vurgulamıştı.Putin, "Geride kalan on yılda, Avrupa enerji sektöründe art arda sistemsel hatalar yapıldı. Bunlar da Avrupa piyasasında büyük ölçekli bir krize yol açtı. Eğer gaz tedarikini artırmamızı talep ederlerse, bunu artırmaya hazırız. Partnerlerimiz ne kadar isterse o kadar artırıyoruz. Bir tek ret bile vermedik" demişti.Katar, alternatif olarak ön plana çıkmıştıDaha önce, ABD'nin Ukrayna'da gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı olarak Avrupa'ya gaz arzında kesinti olması durumunda, Katar ve diğer büyük LNG ihracatçıları ile olası acil önlemler hakkında görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.Bloomberg, Rus enerji şirketi Gazprom'un olası yeni yaptırımlara yanıt olarak Avrupa’ya gaz tedarikini kısıtlaması halinde, alternatif olarak değerlendirilen Katar’ın Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını karşılayamayacağını aktarmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-rusya-avrupaya-soguk-savas-doneminde-bile-gaz-tedarik-etti--1049784018.html

https://tr.sputniknews.com/20220126/bloomberg-katar-avrupaya-dogalgaz-tedarikinde-rusyanin-yerini-alamaz-1053126468.html

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