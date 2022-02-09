https://tr.sputniknews.com/20220209/sigaranin-fiyati-10-yilda-yuzde-320-artti-1053661982.html
Sigaranın fiyatı 10 yılda yüzde 320 arttı
Sigaranın fiyatı 10 yılda yüzde 320 arttı
2012 yılında 5.50 TL olan bir paket sigaranın ortalama fiyatı 2022’de 23 TL’yi gördü. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T17:24+0300
2022-02-09T17:24+0300
2022-02-09T17:24+0300
multimedya
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2022
Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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Sigaranın fiyatı 10 yılda yüzde 320 arttı
2012 yılında 5.50 TL olan bir paket sigaranın ortalama fiyatı 2022’de 23 TL’yi gördü.