https://tr.sputniknews.com/20220209/sisecam-2021in-4-ceyregindeki-krini-yuzde-272-artirdi-1053632757.html
Şişecam 2021’in 4. çeyreğindeki kârını yüzde 272 artırdı
Şişecam 2021’in 4. çeyreğindeki kârını yüzde 272 artırdı
Şişecam, 2021 yılının son çeyreğinde çeyreksel bazda kârını yüzde 272 oranında artırarak 5 milyar 37 milyon TL net dönem kârı elde etti. Böylece şirket, 2021... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T00:07+0300
2022-02-09T00:07+0300
2022-02-09T00:07+0300
ekonomi
şişecam
cam
kâr
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Şişecam, 2021 yılına ait konsolide bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Bloomberg'in haberine göre Şişecam 2021 yılının son çeyreğinde çeyreksel bazda kârını yüzde 272 oranında artırarak 5 milyar 37 milyon TL net dönem kârı elde etti. Böylece şirket 2021 yılının tamamını 9 milyar 133 milyon TL net dönem kârı ile sonlandırdı.Yılın son çeyreğinde satışlardan elde ettiği gelir 11.05 milyar TL olan Şişecam’ın çeyreksel bazdaki geliri ise yüzde 34 oranında arttı. Şirket, 2021 yılının tamamında satışlarını geçen yıla göre yüzde 50 oranında artırarak 32.1 milyar TL’ye çıkardı.Şişecam’ın 2021 yılının tamamında satışlarının 11.7 milyar TL’si Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’a; 11 milyar TL’si Türkiye’ye; 4.8 milyar TL’si Avrupa’ya; geriye kalan 4.5 milyar TL’si ise diğer ülkelere yapıldı. Geçen yıla göre, Avrupa bölgesine yapılan satışlarda azalma görülürken, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’a yapılan net satışlarda önemli ölçüde artış görüldü.Şirketin brüt kârı ise yıllık bazda yüzde 68 artış ile 11.18 milyar TL’ye çıktı. Geçen yılın tamamında 4.41 milyar TL FAVÖK elde eden şirket, 2021 yılında bu rakamı yüzde 72 oranında artırıp 7.56 milyar TL’ye çıkardı.
https://tr.sputniknews.com/20220108/istanbul-aynacilar-ve-cam-esya-imalcileri-odasi-uyelerinden-sisecam-onunde-eylem-cam-bulamiyoruz-1052518654.html
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şişecam, cam, kâr, kamuyu aydınlatma platformu (kap)
Şişecam 2021’in 4. çeyreğindeki kârını yüzde 272 artırdı
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Şişecam, 2021 yılının son çeyreğinde çeyreksel bazda kârını yüzde 272 oranında artırarak 5 milyar 37 milyon TL net dönem kârı elde etti. Böylece şirket, 2021 yılının tamamını 9 milyar 133 milyon TL net dönem kârı ile sonlandırdı.
Şişecam, 2021 yılına ait konsolide bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bloomberg'in haberine göre Şişecam 2021 yılının son çeyreğinde çeyreksel bazda kârını yüzde 272 oranında artırarak 5 milyar 37 milyon TL net dönem kârı elde etti. Böylece şirket 2021 yılının tamamını 9 milyar 133 milyon TL net dönem kârı ile sonlandırdı.
Yılın son çeyreğinde satışlardan elde ettiği gelir 11.05 milyar TL olan Şişecam’ın çeyreksel bazdaki geliri ise yüzde 34 oranında arttı. Şirket, 2021 yılının tamamında satışlarını geçen yıla göre yüzde 50 oranında artırarak 32.1 milyar TL’ye çıkardı.
Şişecam’ın 2021 yılının tamamında satışlarının 11.7 milyar TL’si Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’a; 11 milyar TL’si Türkiye’ye; 4.8 milyar TL’si Avrupa’ya; geriye kalan 4.5 milyar TL’si ise diğer ülkelere yapıldı. Geçen yıla göre, Avrupa bölgesine yapılan satışlarda azalma görülürken, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’a yapılan net satışlarda önemli ölçüde artış görüldü.
Şirketin brüt kârı ise yıllık bazda yüzde 68 artış ile 11.18 milyar TL’ye çıktı. Geçen yılın tamamında 4.41 milyar TL FAVÖK elde eden şirket, 2021 yılında bu rakamı yüzde 72 oranında artırıp 7.56 milyar TL’ye çıkardı.