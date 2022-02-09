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TBMM Başkanı Şentop: Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez, yolumuz birdir
TBMM Başkanı Şentop: Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez, yolumuz birdir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kocaeli'deki bir sosyal medya yayınında Alevilere yönelik hakaret söylemlerine tepki gösterdi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T18:46+0300
2022-02-09T18:46+0300
politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez. Yolumuz birdir. Birimizin inancına yönelen gönlümüzü yaralayan kötü sözü her birimize söylenmiş kabul ederiz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak şüphesiz hukuken gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/sosyal-medyadan-alevilere-kufre-gozalti-ve-sorusturma-1053660563.html
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mustafa şentop, alevi

TBMM Başkanı Şentop: Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez, yolumuz birdir

18:46 09.02.2022
© DHAMustafa Şentop
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© DHA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kocaeli'deki bir sosyal medya yayınında Alevilere yönelik hakaret söylemlerine tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez. Yolumuz birdir. Birimizin inancına yönelen gönlümüzü yaralayan kötü sözü her birimize söylenmiş kabul ederiz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak şüphesiz hukuken gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
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Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma
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