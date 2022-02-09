https://tr.sputniknews.com/20220209/tbmm-baskani-sentop-alevi-kardeslerimize-yonelik-hakaret-asla-kabul-edilemez-yolumuz-birdir-1053670166.html

TBMM Başkanı Şentop: Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez, yolumuz birdir

TBMM Başkanı Şentop: Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez, yolumuz birdir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kocaeli'deki bir sosyal medya yayınında Alevilere yönelik hakaret söylemlerine tepki gösterdi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T18:46+0300

2022-02-09T18:46+0300

2022-02-09T18:46+0300

politika

mustafa şentop

alevi

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez. Yolumuz birdir. Birimizin inancına yönelen gönlümüzü yaralayan kötü sözü her birimize söylenmiş kabul ederiz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak şüphesiz hukuken gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/sosyal-medyadan-alevilere-kufre-gozalti-ve-sorusturma-1053660563.html

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mustafa şentop, alevi