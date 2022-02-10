https://tr.sputniknews.com/20220210/bakan-kurum-hastaligi-hafif-geciriyorum-1053705267.html

Bakan Kurum: Hastalığı hafif geçiriyorum

Bakan Kurum: Hastalığı hafif geçiriyorum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, Kovid-19'u hafif geçirdiğini söyledi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T14:59+0300

2022-02-10T14:59+0300

2022-02-10T14:59+0300

türkiye

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

murat kurum

hastalık

teşekkür

twitter

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Twitter hesabından, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Kovid-19 testimizin pozitif çıkmasıyla geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza, aziz milletimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hamdolsun, hastalığımızı hafif geçiriyoruz. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.

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koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, murat kurum, hastalık, teşekkür, twitter