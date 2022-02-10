https://tr.sputniknews.com/20220210/bakan-kurum-hastaligi-hafif-geciriyorum-1053705267.html
Bakan Kurum: Hastalığı hafif geçiriyorum
Bakan Kurum: Hastalığı hafif geçiriyorum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, Kovid-19'u hafif geçirdiğini söyledi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T14:59+0300
2022-02-10T14:59+0300
2022-02-10T14:59+0300
türkiye
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
murat kurum
hastalık
teşekkür
twitter
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Twitter hesabından, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Kovid-19 testimizin pozitif çıkmasıyla geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza, aziz milletimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hamdolsun, hastalığımızı hafif geçiriyoruz. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, murat kurum, hastalık, teşekkür, twitter
Bakan Kurum: Hastalığı hafif geçiriyorum
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, Kovid-19'u hafif geçirdiğini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Twitter hesabından, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Kurum, "Kovid-19 testimizin pozitif çıkmasıyla geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza, aziz milletimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hamdolsun, hastalığımızı hafif geçiriyoruz. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.