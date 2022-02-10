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Bakan Kurum: Hastalığı hafif geçiriyorum
Bakan Kurum: Hastalığı hafif geçiriyorum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, Kovid-19'u hafif geçirdiğini söyledi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T14:59+0300
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türkiye
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
murat kurum
hastalık
teşekkür
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Twitter hesabından, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Kovid-19 testimizin pozitif çıkmasıyla geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza, aziz milletimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hamdolsun, hastalığımızı hafif geçiriyoruz. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.
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koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, murat kurum, hastalık, teşekkür, twitter

Bakan Kurum: Hastalığı hafif geçiriyorum

14:59 10.02.2022
© DHABakan Kurum
Bakan Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© DHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, Kovid-19'u hafif geçirdiğini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Twitter hesabından, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Kurum, "Kovid-19 testimizin pozitif çıkmasıyla geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza, aziz milletimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hamdolsun, hastalığımızı hafif geçiriyoruz. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.
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