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https://tr.sputniknews.com/20220210/berlinde-17-yasindaki-turk-kiza-irkci-saldiri-1053689237.html
Berlin’de 17 yaşındaki Türk kıza ırkçı saldırı
Berlin’de 17 yaşındaki Türk kıza ırkçı saldırı
Almanya’nın başkenti Berlin’de 17 yaşındaki Dilan Sözeri, tramvayda 6 kişilik grup tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalmasının ardından darp edildi... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T09:45+0300
2022-02-10T09:45+0300
dünya
türkiye
almanya
ırkçı hareket
irkçı
irkçı saldırı
berlin
hakaret
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Almanya’nın başkenti Berlin’de 17 yaşındaki Dilan Sözeri, tramvayda 3’ü kadın toplam 6 kişilik grup tarafından “pis yabancı” ve “geldiğin yere geri git” şeklindeki ırkçı hakaretlere maruz kalmasının ardından Greifswalder Strasse İstasyonu’nda aynı grup tarafından darp edildi. Sözeri, saldırının ardından hastaneye kaldırılırken, beyin travması geçirdiği ve vücudunda darp izleri bulunduğu bildirildi.Alman basını 'maske tartışması' olarak verdiAlman basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu ırkçı Saldırı "Maske takmayan genç tramvayda saldırıya uğradı" başlıkları ile çarpıtılarak kamuoyuna servis edildi. Saldırının Irkçılık boyutuna değinilmeyen haberlerin ardından Sözeri, hastaneden bir video çekerek olayın nasıl geliştiğini anlattı, kamuoyu ile paylaştı.Genç kız basındaki haberlerin ardından video yayınladıDilan yayınladığı videoda, “Başka bir seçeneğim kalmadığı için, basın hakkımda yalan Haberler yazdığı için kamuoyuna açıklama gereği duydum. Yabancı oluğum için saldırıya uğradım. Benden bir durak sonra tramvaya binenler bana ırkçı hakaretlerde bulunmaya başladılar ve kaybolmamı istediler. Tramvaydan indikten sonra da etrafımı sararak sözlü saldırılarını sürdürdüler ardından da vurmaya ve tekmelemeye başladılar. Defalarca kafama vurdular ve ayaklarıma tekme attılar. Yüzüme tekme atmak istedikleri için yere düşmemi istediler. Bu nedenle özellikle ayaklarıma vurdular” dedi.Başına gelen ırkçı saldırıyı anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Sözeri ayrıca, istasyonda çok sayıda insan olmasına rağmen kimsenin kendisine yardım etmediğini belirtti.Saldırganlardan 3'ü serbest bırakıldı Olayın duyulmasının ardından Berlin polisi saldırı ile ilgili soruşturma başlattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 17 yaşındaki bir genç kız ile 6 kişilik bir grup arasında tramvayda tartışma yaşandığı ifade edilerek, 6 kişilik grubu maske takmaları gerektiği konusunda uyaran genç kızın ırkçı hakaretlere maruz kaldığı bildirildi.Genç kızın tramvaydan indikten sonra Greifswalder Strasse İstasyonu'nda saldırıya uğradığı ve darp edildiği aktarılan açıklamada, saldırının bir kısmını cep telefonuyla kaydeden Sözeri’ye ait görüntülerde saldırganlardan birinin tespit edildiği ve saldırganlardan 3’ünün bir barda yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.Gözaltına alınan saldırganların kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/fransada-6-polise-irkci-hakaret-ve-siddetten-hapis-cezasi-1052485196.html
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türkiye, almanya, ırkçı hareket, irkçı, irkçı saldırı, berlin, hakaret

Berlin’de 17 yaşındaki Türk kıza ırkçı saldırı

09:45 10.02.2022
© İHABerlin’de 17 yaşındaki Türk kıza ırkçı saldırı
Berlin’de 17 yaşındaki Türk kıza ırkçı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA
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Almanya’nın başkenti Berlin’de 17 yaşındaki Dilan Sözeri, tramvayda 6 kişilik grup tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalmasının ardından darp edildi. Saldırganlardan 3’ünün gözaltına alındığı ve yapılan kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.
Almanya’nın başkenti Berlin’de 17 yaşındaki Dilan Sözeri, tramvayda 3’ü kadın toplam 6 kişilik grup tarafından “pis yabancı” ve “geldiğin yere geri git” şeklindeki ırkçı hakaretlere maruz kalmasının ardından Greifswalder Strasse İstasyonu’nda aynı grup tarafından darp edildi. Sözeri, saldırının ardından hastaneye kaldırılırken, beyin travması geçirdiği ve vücudunda darp izleri bulunduğu bildirildi.

Alman basını 'maske tartışması' olarak verdi

Alman basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu ırkçı Saldırı "Maske takmayan genç tramvayda saldırıya uğradı" başlıkları ile çarpıtılarak kamuoyuna servis edildi. Saldırının Irkçılık boyutuna değinilmeyen haberlerin ardından Sözeri, hastaneden bir video çekerek olayın nasıl geliştiğini anlattı, kamuoyu ile paylaştı.

Genç kız basındaki haberlerin ardından video yayınladı

Dilan yayınladığı videoda, “Başka bir seçeneğim kalmadığı için, basın hakkımda yalan Haberler yazdığı için kamuoyuna açıklama gereği duydum. Yabancı oluğum için saldırıya uğradım. Benden bir durak sonra tramvaya binenler bana ırkçı hakaretlerde bulunmaya başladılar ve kaybolmamı istediler. Tramvaydan indikten sonra da etrafımı sararak sözlü saldırılarını sürdürdüler ardından da vurmaya ve tekmelemeye başladılar. Defalarca kafama vurdular ve ayaklarıma tekme attılar. Yüzüme tekme atmak istedikleri için yere düşmemi istediler. Bu nedenle özellikle ayaklarıma vurdular” dedi.
Başına gelen ırkçı saldırıyı anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Sözeri ayrıca, istasyonda çok sayıda insan olmasına rağmen kimsenin kendisine yardım etmediğini belirtti.

Saldırganlardan 3'ü serbest bırakıldı

Olayın duyulmasının ardından Berlin polisi saldırı ile ilgili soruşturma başlattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 17 yaşındaki bir genç kız ile 6 kişilik bir grup arasında tramvayda tartışma yaşandığı ifade edilerek, 6 kişilik grubu maske takmaları gerektiği konusunda uyaran genç kızın ırkçı hakaretlere maruz kaldığı bildirildi.
Genç kızın tramvaydan indikten sonra Greifswalder Strasse İstasyonu'nda saldırıya uğradığı ve darp edildiği aktarılan açıklamada, saldırının bir kısmını cep telefonuyla kaydeden Sözeri’ye ait görüntülerde saldırganlardan birinin tespit edildiği ve saldırganlardan 3’ünün bir barda yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.
Gözaltına alınan saldırganların kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı.
Fransa polis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
DÜNYA
Fransa'da 6 polise ırkçı hakaret ve şiddetten hapis cezası
7 Ocak, 00:11
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