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Cipin camını kırdılar, torpidodaki 30 bin lirayı çaldılar
Cipin camını kırdılar, torpidodaki 30 bin lirayı çaldılar
Adana'da otoparktaki cipin camını kırarak torpidodaki 30 bin lirayı çalan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T12:27+0300
2022-02-10T12:31+0300
hırsızlık
türkiye
cip
adana
para
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Ömer Ö., sabah saatlerinde Seyhan ilçesindeki bir banka şubesine gitti. Hesabından 30 bin lira çeken Ömer Ö., parayı poşetin içine koyarak cipinin torpidosuna koyup, evine çıktı. Sabah aracının ön camının kırılıp, parasının çalındığını fark eden Ömer Ö., durumu polise bildirdi.İhbar üzerine hareket geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otoparktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.'11 bin lirası bulundu'Ekipler, şüphelilerin kaçtığı otomobilin Mehmet Ali B.'ye ait olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet Ali B.’yi evinde gözaltına aldı. Mehmet Ali B. ifadesinde, olaya Sezai K., Barış P. ve Ferdi B.'nin karıştığını söyledi. Bunun üzerine bu 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan paranın 11 bin lirası bulundu.Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/hirsizdan-is-yeri-sahibine-not-hakkini-helal-et-abilerin-gulu-1053594197.html
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hırsızlık, cip, adana, para

Cipin camını kırdılar, torpidodaki 30 bin lirayı çaldılar

12:27 10.02.2022 (güncellendi: 12:31 10.02.2022)
© DHAAdana'da otoparktaki cipin camını kırarak torpidodaki 30 bin lirayı çalan 4 şüpheli
Adana'da otoparktaki cipin camını kırarak torpidodaki 30 bin lirayı çalan 4 şüpheli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© DHA
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Adana'da otoparktaki cipin camını kırarak torpidodaki 30 bin lirayı çalan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Ömer Ö., sabah saatlerinde Seyhan ilçesindeki bir banka şubesine gitti. Hesabından 30 bin lira çeken Ömer Ö., parayı poşetin içine koyarak cipinin torpidosuna koyup, evine çıktı. Sabah aracının ön camının kırılıp, parasının çalındığını fark eden Ömer Ö., durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine hareket geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otoparktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

'11 bin lirası bulundu'

Ekipler, şüphelilerin kaçtığı otomobilin Mehmet Ali B.'ye ait olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet Ali B.’yi evinde gözaltına aldı. Mehmet Ali B. ifadesinde, olaya Sezai K., Barış P. ve Ferdi B.'nin karıştığını söyledi. Bunun üzerine bu 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan paranın 11 bin lirası bulundu.
Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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