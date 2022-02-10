https://tr.sputniknews.com/20220210/cocugunu-bagajda-tasiyan-surucuye-para-cezasi-1053714093.html

Çocuğunu bagajda taşıyan sürücüye para cezası

Çocuğunu bagajda taşıyan sürücüye para cezası

İstanbul Esenler'de küçük bir çocuğu kapağı açık bagajda taşıyan sürücüye bin 861 lira idari para cezası kesildi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T17:55+0300

2022-02-10T17:55+0300

2022-02-10T17:55+0300

türkiye

istanbul

esenler

ceza

bagaj

çocuk

trafik

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İstanbul Esenler'de küçük bir çocuğu kapağı açık bagajda taşıyan Nurullah Gökarslan adlı sürücüyle ilgili bir gelişme yaşandı.Kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücü Gökarslan'ı yakaladıktan sonra 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' ve 'Araç Dışında Yolcu Taşımak' suçlarından toplamda bin 861 lira para cezası kesildi.Ayrıca Nurullah Gökarslan'a 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.'Yaramazlık yaptığı için ceza verdim'Nurullah Gökarslan'ın polisteki ifadesinde "Arabanın içi çok kalabalıktı. Çocuk yaramazlık yapınca ben de sinirlendim. Gerekli önlemleri alıp bagaja koydum" dediği öğrenildi.Geçen pazar günü Esenler’de meydana gelen olayda, Nurullah Gökarslan otomobiliyle küçük çocuğu kapağı açık bagajda taşımıştı.

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istanbul, esenler, ceza, bagaj, çocuk, trafik