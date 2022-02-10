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Çocuğunu bagajda taşıyan sürücüye para cezası
Çocuğunu bagajda taşıyan sürücüye para cezası
İstanbul Esenler'de küçük bir çocuğu kapağı açık bagajda taşıyan sürücüye bin 861 lira idari para cezası kesildi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T17:55+0300
2022-02-10T17:55+0300
türkiye
istanbul
esenler
ceza
bagaj
çocuk
trafik
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İstanbul Esenler'de küçük bir çocuğu kapağı açık bagajda taşıyan Nurullah Gökarslan adlı sürücüyle ilgili bir gelişme yaşandı.Kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücü Gökarslan'ı yakaladıktan sonra 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' ve 'Araç Dışında Yolcu Taşımak' suçlarından toplamda bin 861 lira para cezası kesildi.Ayrıca Nurullah Gökarslan'a 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.'Yaramazlık yaptığı için ceza verdim'Nurullah Gökarslan'ın polisteki ifadesinde "Arabanın içi çok kalabalıktı. Çocuk yaramazlık yapınca ben de sinirlendim. Gerekli önlemleri alıp bagaja koydum" dediği öğrenildi.Geçen pazar günü Esenler’de meydana gelen olayda, Nurullah Gökarslan otomobiliyle küçük çocuğu kapağı açık bagajda taşımıştı.
türkiye
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istanbul, esenler, ceza, bagaj, çocuk, trafik

Çocuğunu bagajda taşıyan sürücüye para cezası

17:55 10.02.2022
© DHAİstanbul Esenler'de küçük bir çocuğu kapağı açık bagajda taşıyan Nurullah Gökarslan adlı sürücü
İstanbul Esenler'de küçük bir çocuğu kapağı açık bagajda taşıyan Nurullah Gökarslan adlı sürücü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© DHA
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İstanbul Esenler'de küçük bir çocuğu kapağı açık bagajda taşıyan sürücüye bin 861 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul Esenler'de küçük bir çocuğu kapağı açık bagajda taşıyan Nurullah Gökarslan adlı sürücüyle ilgili bir gelişme yaşandı.
Kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücü Gökarslan'ı yakaladıktan sonra 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' ve 'Araç Dışında Yolcu Taşımak' suçlarından toplamda bin 861 lira para cezası kesildi.
Ayrıca Nurullah Gökarslan'a 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

'Yaramazlık yaptığı için ceza verdim'

Nurullah Gökarslan'ın polisteki ifadesinde "Arabanın içi çok kalabalıktı. Çocuk yaramazlık yapınca ben de sinirlendim. Gerekli önlemleri alıp bagaja koydum" dediği öğrenildi.
Geçen pazar günü Esenler’de meydana gelen olayda, Nurullah Gökarslan otomobiliyle küçük çocuğu kapağı açık bagajda taşımıştı.
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