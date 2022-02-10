https://tr.sputniknews.com/20220210/cumhurbaskani-erdoganin-topladigi-sigara-paketleri-sergi-oldu-1053693945.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği program ve ziyaretlerde, bırakma sözüyle kullananlardan aldığı... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T11:37+0300
2022-02-10T11:37+0300
2022-02-10T11:42+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sigara
paket
sergi
ankara
akp
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde 'Yaşam İçin Bir Söz' mottosuyla hazırlanan sergideki sigara paketlerinin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, taksici gibi toplumun her kesiminden sigara kullananlar yer alıyor.Sergide, Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, sigara içme kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov'dan ve kalp krizi sonucu 2005'te 39 yaşında vefat eden AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen'den aldığı sigara paketi de bulunuyor.Vatandaşların yanı sıra sigara içen aile fertlerinden de sigarayı bırakma sözü alan Erdoğan'ın, kardeşi Mustafa Erdoğan'dan 2010'da aldığı sigara paketi de sergide yer alıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde, geleneksel ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik'ten de bırakma sözü olarak sigara paketini almıştı.Paketlerin üzerinde, sigarayı bırakmaya söz veren kişinin ismi ve imzasının yanında o ana şahitlik edenlerin adları da yazıyor.Sergide, sigarayı bırakma sözü veren bir kişinin Erdoğan'a verdiği paketin üzerine yazdığı, "Sayın Başkanım, 18 yaşında sigara telefon ve bilgisayar bağımlısı erkek torunum var. Biz bıraktıramadık, sadece siz telefon ederseniz bırakacağını söylüyor, çünkü sizin hayranınız" ifadeleri de dikkat çekiyor.Sergi salonunda, Erdoğan'ın vatandaşlardan sigara paketlerini aldığı anlara ilişkin görüntülere de yer veriliyor.
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https://tr.sputniknews.com/20200219/erdogan-genel-merkezde-asla-sigara-icilmeyecek-odalari-gezip-kontrol-edecegim-1041433584.html
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recep tayyip erdoğan, sigara, paket, sergi, ankara, akp, beştepe, beştepe külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergi oldu
11:37 10.02.2022 (güncellendi: 11:42 10.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği program ve ziyaretlerde, bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri, 'Yaşam İçin Bir Söz' sloganıyla sergilendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde 'Yaşam İçin Bir Söz' mottosuyla hazırlanan sergideki sigara paketlerinin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, taksici gibi toplumun her kesiminden sigara kullananlar yer alıyor.
Sergide, Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, sigara içme kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov'dan ve kalp krizi sonucu 2005'te 39 yaşında vefat eden AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen'den aldığı sigara paketi de bulunuyor.
Vatandaşların yanı sıra sigara içen aile fertlerinden de sigarayı bırakma sözü alan Erdoğan'ın, kardeşi Mustafa Erdoğan'dan 2010'da aldığı sigara paketi de sergide yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde, geleneksel ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik'ten de bırakma sözü olarak sigara paketini almıştı.
Paketlerin üzerinde, sigarayı bırakmaya söz veren kişinin ismi ve imzasının yanında o ana şahitlik edenlerin adları da yazıyor.
Sergide, sigarayı bırakma sözü veren bir kişinin Erdoğan'a verdiği paketin üzerine yazdığı, "Sayın Başkanım, 18 yaşında sigara telefon ve bilgisayar bağımlısı erkek torunum var. Biz bıraktıramadık, sadece siz telefon ederseniz bırakacağını söylüyor, çünkü sizin hayranınız" ifadeleri de dikkat çekiyor.
Sergi salonunda, Erdoğan'ın vatandaşlardan sigara paketlerini aldığı anlara ilişkin görüntülere de yer veriliyor.