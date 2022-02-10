https://tr.sputniknews.com/20220210/dilipak-bahceli-ile-fettahogullari-uzerinden-akraba-oluyoruz-1053686309.html

Dilipak: Bahçeli ile Fettahoğulları üzerinden akraba oluyoruz

Dilipak: Bahçeli ile Fettahoğulları üzerinden akraba oluyoruz

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile uzaktan akraba olduklarını söyledi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T07:13+0300

2022-02-10T07:13+0300

2022-02-10T07:13+0300

türkiye

abdurrahman dilipak

devlet bahçeli

akraba

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Dilipak, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:"Ben, anne tarafından Fettahoğulları’ndanım, baba tarafından da Seyyidhanoğulları’ndan. Anne tarafımın soyadı Aksay, baba tarafımın Dilipak. Dilipak’lar, Seyyidhanlar’dan oluyor. Biz, Devlet Bahçeli ile Fettahoğulları üzerinden akraba oluyoruz. Dede tarafından amcazade."Akit yazarı, “Devlet beyle de birkaç kez karşılaştık ama oturup konuşmadım. Her ikisi de benden büyük. Onları ziyaret etmek bana düşer” dedi.Adalet Partisi milletvekili ve Millî Nizam Partisi kurucularından, eski bakan Hasan Aksay, Devlet Bahçeli ile akraba olduğunu söylemişti. Akit yazarının dayısı olan Aksay’ın bu ifadelerinin ardından “Dilipak, Devlet Bahçeli’nin akrabası çıktı” şeklinde haberler yayımlanmıştı.

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abdurrahman dilipak, devlet bahçeli, akraba