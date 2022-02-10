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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220210/doviz-ve-altin-fiyatlari-bugun-ne-kadar-1053688560.html
Döviz ve altın fiyatlarında son durum ne?
Döviz ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 13.55 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.50 liradan işlem görüyor. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T09:33+0300
2022-02-10T09:35+0300
ekonomi
altın
yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
dolar
euro
euro/tl
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Dolar, 10 Şubat 2022 sabahında 13.55 lira bandındaki seyrini sürdürüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5479 lira, satış fiyatı 13.5579 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.4705 lira alış fiyatı, 15.4963 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?10 Şubat 2022 güncel altın fiyatları şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220209/dolar-ve-euro-bugun-ne-kadar-1053639569.html
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altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, dolar, euro, euro/tl

Döviz ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:33 10.02.2022 (güncellendi: 09:35 10.02.2022)
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Dolar kuru güne 13.55 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.50 liradan işlem görüyor.
Dolar, 10 Şubat 2022 sabahında 13.55 lira bandındaki seyrini sürdürüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5479 lira, satış fiyatı 13.5579 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.4705 lira alış fiyatı, 15.4963 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Çeyrek altın ne kadar?

10 Şubat 2022 güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altının alış fiyatı 798.60 lira, satış fiyatı 799.47
Çeyrek altının alış fiyatı 1278.53, satış fiyatı 1310.50 lira
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
EKONOMİ
Dolar ve euro bugün ne kadar?
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