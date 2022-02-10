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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220210/doviz-ve-altin-fiyatlari-bugun-ne-kadar-1053688560.html
Döviz ve altın fiyatlarında son durum ne?
Döviz ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 13.55 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.50 liradan işlem görüyor. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T09:33+0300
2022-02-10T09:33+0300
2022-02-10T09:35+0300
ekonomi
altın
yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
dolar
euro
euro/tl
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Dolar, 10 Şubat 2022 sabahında 13.55 lira bandındaki seyrini sürdürüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5479 lira, satış fiyatı 13.5579 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.4705 lira alış fiyatı, 15.4963 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?10 Şubat 2022 güncel altın fiyatları şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220209/dolar-ve-euro-bugun-ne-kadar-1053639569.html
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Döviz ve altın fiyatlarında son durum ne? 09:33 10.02.2022 (güncellendi: 09:35 10.02.2022) Abone ol
Dolar kuru güne 13.55 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.50 liradan işlem görüyor.
Dolar, 10 Şubat 2022 sabahında 13.55 lira bandındaki seyrini sürdürüyor.
Spot piyasada
dolar/TL alış fiyatı 13.5479 lira, satış fiyatı 13.5579 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.4705 lira alış fiyatı, 15.4963 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Çeyrek altın ne kadar?
10 Şubat 2022
güncel altın fiyatları şöyle: Gram altının a
lış fiyatı 798.60 lira, satış fiyatı 799.47
Çeyrek altının
alış fiyatı 1278.53, satış fiyatı 1310.50 lira