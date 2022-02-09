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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220209/dolar-ve-euro-bugun-ne-kadar-1053639569.html
Dolar ve euro bugün ne kadar?
Dolar ve euro bugün ne kadar?
Dolar kuru güne 13.55 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.51 liradan işlem görüyor. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T09:15+0300
2022-02-09T09:15+0300
2022-02-09T09:15+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
türk lirası
türkiye
ekonomi
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Dolar, 9 Şubat 2022 sabahında 13.55 bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5640 lira, satış fiyatı 13.5680 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.4972 lira alış fiyatı, 15.5138 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/2-yilda-akaryakit-fiyatlari-iki-kattan-fazla-artti-1053611089.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası, türkiye, ekonomi
Dolar ve euro bugün ne kadar? Abone ol
Dolar kuru güne 13.55 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.51 liradan işlem görüyor.
Dolar, 9 Şubat 2022 sabahında 13.55 bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada
dolar/TL alış fiyatı 13.5640 lira, satış fiyatı 13.5680 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.4972 lira alış fiyatı, 15.5138 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.