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https://tr.sputniknews.com/20220209/dolar-ve-euro-bugun-ne-kadar-1053639569.html
Dolar ve euro bugün ne kadar?
Dolar ve euro bugün ne kadar?
Dolar kuru güne 13.55 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.51 liradan işlem görüyor. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T09:15+0300
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euro
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türk lirası
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Dolar, 9 Şubat 2022 sabahında 13.55 bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5640 lira, satış fiyatı 13.5680 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.4972 lira alış fiyatı, 15.5138 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası, türkiye, ekonomi

Dolar ve euro bugün ne kadar?

09:15 09.02.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar kuru güne 13.55 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.51 liradan işlem görüyor.
Dolar, 9 Şubat 2022 sabahında 13.55 bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5640 lira, satış fiyatı 13.5680 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.4972 lira alış fiyatı, 15.5138 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Motorin, akaryakıt, benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
MULTİMEDYA
2 yılda akaryakıt fiyatları iki kattan fazla arttı
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