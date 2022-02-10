https://tr.sputniknews.com/20220210/en-buyuk-kripto-para-operasyonu-turk-lakabini-reyhan-adini-kullanan-cok-kisilikli-rapci-yakalandi-1053707217.html

En büyük kripto para operasyonu: Türk lakabını, Reyhan adını kullanan çok kişilikli rapçi yakalandı

En büyük kripto para operasyonu: Türk lakabını, Reyhan adını kullanan çok kişilikli rapçi yakalandı

ABD'de 2016'da sanal kripto para borsası Bitfinex'in hacklenmesi ve 4.5 milyar dolar değerinde bitcoin çalınmasıyla ilgili yakalanan iki kişiden biri rapçi... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T15:50+0300

2022-02-10T15:50+0300

2022-02-10T15:57+0300

dünya

bitcoin

abd

kara para aklama

dolandırıcılık

dolandırmak

komplo

abd'li rapçi

hack

hackleme

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ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bitfinex'den hacklenen 4.5 milyar dolar değerinde bitcoinle kara para aklama faaliyetleri yürüten iki kişiyi yakalayan FBI ajanları, 3.6 milyar dolardan fazla değer taşıyan çalıntı bitcoin ele geçirdi. Bunun Adalet Bakanlığı'nın bugüne kadar ele geçirdiği en büyük mali varlık olduğuna dikkat çekildi. Yakalananların New York'ta yaşayan ve özellikle blok zincir teknolojisiyle ilgilenen girişimci-yatırımcı Ilya Lichtenstein (34) ile eşi Heather Morgan (31) olduğu açıklandı. Kripto para cüzdanlarının korunması konusunda danışmanlık da veren çift, siber saldırıya karışmakla değil de kara para aklamak ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurmakla suçlandı. İlk etapta Manhattan'da çıkarıldıkları mahkemede kefaletle serbest bırakılarak ev hapsine konuldu. Bitfinex'in hacklenmesi ve 2 binden fazla yetkisiz işlem yapılmasıyla çalınan 119 bin 754 bitcoinin Lichtenstein'ın kontrolündeki dijital bir cüzdana gönderildiği belirtildi. Son 5 yılda, çalınan bitcoinlerin yaklaşık 25 bini karmaşık bir kara para aklama süreci aracılığıyla Lichtenstein'ın cüzdanından transfer edilirken, bir kısmı, Lichtenstein ile Morgan tarafından kontrol edilen finansal hesaplara yatırıldı. Kalan 94 binden fazla çalıntı bitcoin, hack sırasında doğrudan aktarılan ve depo olarak kullanılan cüzdanda kaldı. Mahkemenin Lichtenstein ve Morgan tarafından kontrol edilen çevrimiçi hesaplar için arama yetkisi verdiği federal ajanlar da buradaki 94 binden fazla bitcoine yasalar çerçevesinde el koydu. Bu dümeni çeviren ikiliden Heather Morgan ise daha ziyade 'paraya para demeyen baş belası bir kişilikle ağzı bozuk, müstehcen rap şarkıları söyleyen Razzlekhan' kişiliğiyle tanınıyor. Başta Instagram ve TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarında, rap videoları, kendi kendine yap teknikleri ve diğer yaşam tarzı konularını içeren geniş kapsamlı katalog yayımlayan genç kadın, kendini 'Türk Martha Stewart' veya 'Kore'nin Waffle Kraliçesi' gibi lakaplarla tanımlıyor. ABD'deki en ünlü iş kadınlarından biri olan Martha Stewart, hisse senetleriyle ilgili dolandırıcılıktan 5 ay hapis yatmıştı. Twitter hesabının profilinde de kimliğini Heather R Morgan (rzk.eth) ve @HeatherReyhan olarak veren genç kadının Twitter’da Türkiye’ye özgü içerik paylaşımları var. Ancak Türkiye ile olası bağlantısına dair herhangi bir açıklama yok. Razzlekhan.com. web sitesinde kendisinden Razzlekhan'ın yanısıra 'Versace Bedevi', 'Cengiz Han'dan daha fazla pizzacı olan şehvetli rapçi' gibi tabirlerle söz eden Heather Morgan, kendi sanatını şöyle tanıtıyor: "Genelde halüsinojenik uyuşturucuyla çıkılan saykedelik bir seyahat ile keyifli bir kabus arası bir şeye benziyor. Kesinlikle kalbi zayıf olanlar veya kolayca kırılanlar için değil. Razz, insanların rahat ettiği şeylerin sınırlarını zorlamayı seviyor. Tarzı genellikle 'seksi korku komedisi' olarak tanımlanıyor.”Bir rap videosunda güneş gözlüğü ve leopar desenli eşarpla altın rengi ceket giymiş halde Wall Street'te dans ederken kendisini 'Wall Street'in timsahı' diye niteleyen Heather Morgan, namı diğer Razzlekhan'ın ağzından "Ben gerçek bir risk alan/selde yolculuk eden bir korsanım/Ben baş belası bir para yapıcıyım" sözleri dökülüyor. "Gerçekten ileri gittim, ama nereye gittiğimi bilmiyorum/Kurallara körü körüne uymak aptallar içindir" diyor.Eşi Ilya Lichtenstein'ın ise 'Hollandalı' lakabıyla anılmakla birlikte çifte ABD-Rusya vatandaşlığı var.

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