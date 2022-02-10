https://tr.sputniknews.com/20220210/esinin-kiz-cocuk-dogurursa-terk-etmekle-tehdit-ettigi-kadin-erkek-cocuk-icin-kafasina-civi-cakti-1053695338.html
Kız çocuk doğurursa terk edilmekle tehdit edilen kadın, 'şifacı' tavsiyesiyle kafasına çivi çaktı
Kız çocuk doğurursa terk edilmekle tehdit edilen kadın, 'şifacı' tavsiyesiyle kafasına çivi çaktı
Pakistan'da yaşayan hamile bir kadın, iddiaya göre bir 'şifacının' tavsiyesi üzerine 'doğacak çocuğunun erkek olması için' kafasına çivi çaktıktan sonra... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T11:47+0300
2022-02-10T11:47+0300
2022-02-10T11:55+0300
dünya
hamilelik
çivi
şifa
hastane
müdahale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042678234_8:0:1194:667_1920x0_80_0_0_42e4b51146b3775e7227830d66bc6693.jpg
Pakistan'da İngilizce yayın yapan Dawn gazetesine konuşan beyin cerrahı Dr Haider Suleman, kadının hastaneye getirildiğinde kafasının kanadığı ve çivinin 'derine indiğini' belirlediklerini söyledi.Ayrıca, çivinin kadının kafasına ailesi tarafından çakılmaya çalışıldığı tespit edildi. Suleman, kadının kafasındaki çivinin başarıyla çıkarılarak taburcu edildiğini söyledi. Kadın da, hastane çalışanlarına yaptığı açıklamada da hali hazırda 3 kız çocuğu olduğunu, kocasının yine kız doğurursa kendisinden ayrılmakla tehdit ettiğini söyledi.Olayın sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatan polis, kadının kimliğini tespit etmek için hastane güvenlik kameralarını inceledi.Polis Memuru Abbas Ahsan, Salı günü Twitter'da yaptığı paylaşımda, Müslümanların hayatıyla oynayan 'sahte şifacıyı' yakalamak için özel bir ekip kurulduğunu söyledi. Ahsan ayrıca, "Ekip, olayın doktorlar tarafından neden polise bildirilmediğini de araştıracak" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042678234_156:0:1045:667_1920x0_80_0_0_69ff87ddf71c5d7e468f9d76ef24f8cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hamilelik, çivi, şifa, hastane, müdahale
Kız çocuk doğurursa terk edilmekle tehdit edilen kadın, 'şifacı' tavsiyesiyle kafasına çivi çaktı
11:47 10.02.2022 (güncellendi: 11:55 10.02.2022) Abone ol
Pakistan'da yaşayan hamile bir kadın, iddiaya göre bir 'şifacının' tavsiyesi üzerine 'doğacak çocuğunun erkek olması için' kafasına çivi çaktıktan sonra hastaneye başvurdu.
Pakistan'da İngilizce yayın yapan Dawn gazetesine konuşan beyin cerrahı Dr Haider Suleman, kadının hastaneye getirildiğinde kafasının kanadığı ve çivinin 'derine indiğini' belirlediklerini söyledi.
Ayrıca, çivinin kadının kafasına ailesi tarafından çakılmaya çalışıldığı tespit edildi.
Suleman, kadının kafasındaki çivinin başarıyla çıkarılarak taburcu edildiğini söyledi.
Kadın da, hastane çalışanlarına yaptığı açıklamada da hali hazırda 3 kız çocuğu olduğunu, kocasının yine kız doğurursa kendisinden ayrılmakla tehdit ettiğini söyledi.
Olayın sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatan polis, kadının kimliğini tespit etmek için hastane güvenlik kameralarını inceledi.
Polis Memuru Abbas Ahsan, Salı günü Twitter'da yaptığı paylaşımda, Müslümanların hayatıyla oynayan 'sahte şifacıyı' yakalamak için özel bir ekip kurulduğunu söyledi. Ahsan ayrıca, "Ekip, olayın doktorlar tarafından neden polise bildirilmediğini de araştıracak" ifadelerini kullandı.