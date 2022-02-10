https://tr.sputniknews.com/20220210/esinin-kiz-cocuk-dogurursa-terk-etmekle-tehdit-ettigi-kadin-erkek-cocuk-icin-kafasina-civi-cakti-1053695338.html

Kız çocuk doğurursa terk edilmekle tehdit edilen kadın, 'şifacı' tavsiyesiyle kafasına çivi çaktı

Kız çocuk doğurursa terk edilmekle tehdit edilen kadın, 'şifacı' tavsiyesiyle kafasına çivi çaktı

Pakistan'da yaşayan hamile bir kadın, iddiaya göre bir 'şifacının' tavsiyesi üzerine 'doğacak çocuğunun erkek olması için' kafasına çivi çaktıktan sonra... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T11:47+0300

2022-02-10T11:47+0300

2022-02-10T11:55+0300

dünya

hamilelik

çivi

şifa

hastane

müdahale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042678234_8:0:1194:667_1920x0_80_0_0_42e4b51146b3775e7227830d66bc6693.jpg

Pakistan'da İngilizce yayın yapan Dawn gazetesine konuşan beyin cerrahı Dr Haider Suleman, kadının hastaneye getirildiğinde kafasının kanadığı ve çivinin 'derine indiğini' belirlediklerini söyledi.Ayrıca, çivinin kadının kafasına ailesi tarafından çakılmaya çalışıldığı tespit edildi. Suleman, kadının kafasındaki çivinin başarıyla çıkarılarak taburcu edildiğini söyledi. Kadın da, hastane çalışanlarına yaptığı açıklamada da hali hazırda 3 kız çocuğu olduğunu, kocasının yine kız doğurursa kendisinden ayrılmakla tehdit ettiğini söyledi.Olayın sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatan polis, kadının kimliğini tespit etmek için hastane güvenlik kameralarını inceledi.Polis Memuru Abbas Ahsan, Salı günü Twitter'da yaptığı paylaşımda, Müslümanların hayatıyla oynayan 'sahte şifacıyı' yakalamak için özel bir ekip kurulduğunu söyledi. Ahsan ayrıca, "Ekip, olayın doktorlar tarafından neden polise bildirilmediğini de araştıracak" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hamilelik, çivi, şifa, hastane, müdahale