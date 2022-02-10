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Kız çocuk doğurursa terk edilmekle tehdit edilen kadın, 'şifacı' tavsiyesiyle kafasına çivi çaktı
Kız çocuk doğurursa terk edilmekle tehdit edilen kadın, 'şifacı' tavsiyesiyle kafasına çivi çaktı
Pakistan'da yaşayan hamile bir kadın, iddiaya göre bir 'şifacının' tavsiyesi üzerine 'doğacak çocuğunun erkek olması için' kafasına çivi çaktıktan sonra... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T11:47+0300
2022-02-10T11:55+0300
dünya
hamilelik
çivi
şifa
hastane
müdahale
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Pakistan'da İngilizce yayın yapan Dawn gazetesine konuşan beyin cerrahı Dr Haider Suleman, kadının hastaneye getirildiğinde kafasının kanadığı ve çivinin 'derine indiğini' belirlediklerini söyledi.Ayrıca, çivinin kadının kafasına ailesi tarafından çakılmaya çalışıldığı tespit edildi. Suleman, kadının kafasındaki çivinin başarıyla çıkarılarak taburcu edildiğini söyledi. Kadın da, hastane çalışanlarına yaptığı açıklamada da hali hazırda 3 kız çocuğu olduğunu, kocasının yine kız doğurursa kendisinden ayrılmakla tehdit ettiğini söyledi.Olayın sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatan polis, kadının kimliğini tespit etmek için hastane güvenlik kameralarını inceledi.Polis Memuru Abbas Ahsan, Salı günü Twitter'da yaptığı paylaşımda, Müslümanların hayatıyla oynayan 'sahte şifacıyı' yakalamak için özel bir ekip kurulduğunu söyledi. Ahsan ayrıca, "Ekip, olayın doktorlar tarafından neden polise bildirilmediğini de araştıracak" ifadelerini kullandı.
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hamilelik, çivi, şifa, hastane, müdahale

Kız çocuk doğurursa terk edilmekle tehdit edilen kadın, 'şifacı' tavsiyesiyle kafasına çivi çaktı

11:47 10.02.2022 (güncellendi: 11:55 10.02.2022)
© Fotoğraf : TwitterSiyah bebek, bebek resmi
Siyah bebek, bebek resmi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Pakistan'da yaşayan hamile bir kadın, iddiaya göre bir 'şifacının' tavsiyesi üzerine 'doğacak çocuğunun erkek olması için' kafasına çivi çaktıktan sonra hastaneye başvurdu.
Pakistan'da İngilizce yayın yapan Dawn gazetesine konuşan beyin cerrahı Dr Haider Suleman, kadının hastaneye getirildiğinde kafasının kanadığı ve çivinin 'derine indiğini' belirlediklerini söyledi.
Ayrıca, çivinin kadının kafasına ailesi tarafından çakılmaya çalışıldığı tespit edildi.
Suleman, kadının kafasındaki çivinin başarıyla çıkarılarak taburcu edildiğini söyledi.
Kadın da, hastane çalışanlarına yaptığı açıklamada da hali hazırda 3 kız çocuğu olduğunu, kocasının yine kız doğurursa kendisinden ayrılmakla tehdit ettiğini söyledi.
Olayın sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatan polis, kadının kimliğini tespit etmek için hastane güvenlik kameralarını inceledi.
Polis Memuru Abbas Ahsan, Salı günü Twitter'da yaptığı paylaşımda, Müslümanların hayatıyla oynayan 'sahte şifacıyı' yakalamak için özel bir ekip kurulduğunu söyledi. Ahsan ayrıca, "Ekip, olayın doktorlar tarafından neden polise bildirilmediğini de araştıracak" ifadelerini kullandı.
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