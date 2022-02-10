https://tr.sputniknews.com/20220210/kalekim-kur-kur-korumali-mevduat-hesabi-acti-1053681956.html

Kalekim, 'Kur Kur Korumalı Mevduat Hesabı' açtı

Kalekim, 'Kur Kur Korumalı Mevduat Hesabı' açtı

Kalekim, 6 ay vadeli toplam 78 milyon 30 bin 50 TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T00:50+0300

2022-02-10T00:50+0300

2022-02-10T00:50+0300

mevduat

kur korumalı tl mevduat

kalekim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053681931_0:1:2001:1126_1920x0_80_0_0_6e29c0e155c3126c0be7cec306d47bf0.jpg

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Şirketimiz mevduat hesaplarının, yakın dönem yatırım planları ve kısa vadeli nakit akış programı çerçevesinde 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun geçici 14. maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 6 ay vadeli toplam 78.030.050 TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, alınan bu karar neticesinde kanun hükümleri kapsamında yaklaşık 3 milyon 400 bin TL tutarında Kurumlar Vergisi İstisnası avantajı sağlanmasının beklendiği kaydedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mevduat, kur korumalı tl mevduat, kalekim