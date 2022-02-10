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Kalekim, 'Kur Kur Korumalı Mevduat Hesabı' açtı
Kalekim, 'Kur Kur Korumalı Mevduat Hesabı' açtı
Kalekim, 6 ay vadeli toplam 78 milyon 30 bin 50 TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
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mevduat
kur korumalı tl mevduat
kalekim
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Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Şirketimiz mevduat hesaplarının, yakın dönem yatırım planları ve kısa vadeli nakit akış programı çerçevesinde 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun geçici 14. maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 6 ay vadeli toplam 78.030.050 TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, alınan bu karar neticesinde kanun hükümleri kapsamında yaklaşık 3 milyon 400 bin TL tutarında Kurumlar Vergisi İstisnası avantajı sağlanmasının beklendiği kaydedildi.
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mevduat, kur korumalı tl mevduat, kalekim

Kalekim, 'Kur Kur Korumalı Mevduat Hesabı' açtı

00:50 10.02.2022
© AAKalekim
Kalekim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Kalekim, 6 ay vadeli toplam 78 milyon 30 bin 50 TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verdi.
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Şirketimiz mevduat hesaplarının, yakın dönem yatırım planları ve kısa vadeli nakit akış programı çerçevesinde 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun geçici 14. maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 6 ay vadeli toplam 78.030.050 TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, alınan bu karar neticesinde kanun hükümleri kapsamında yaklaşık 3 milyon 400 bin TL tutarında Kurumlar Vergisi İstisnası avantajı sağlanmasının beklendiği kaydedildi.
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