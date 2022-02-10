https://tr.sputniknews.com/20220210/kanadadan-esinlenen-kamyonculara-paris-ve-brukselde-yasak-1053713472.html
Kanada'dan esinlenen kamyonculara Paris ve Brüksel'de yasak
Kanada'dan esinlenen kamyonculara Paris ve Brüksel'de yasak
Fransa’da, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla yola çıkan araç konvoyu, başkent Paris'e ve Belçika'nın başkenti Brüksel'e girişinin yasaklandı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T17:31+0300
2022-02-10T17:31+0300
2022-02-10T17:31+0300
dünya
koronavirüs
kovid-19
kısıtlama
sokağa çıkma kısıtlaması
müzik kısıtlaması
eylem
kamyoncular
fransa
paris
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Kanada’nın başkenti Ottawa’daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen Fransa’daki Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, ülkenin farklı kentlerinden yola çıkarak hafta sonu Paris’e, ardından da Belçika'nın başkenti Brüksel'e varmayı hedefliyordu. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın kente varması beklenen 'Özgürlük Konvoyu'nun başkentte eylem yapmasının kamu düzenini bozma riski oluşturduğu gerekçesiyle kente girişinin yasaklandığı belirtildi.Konvoyun Paris’te trafik akışını bozmasını önlemek adına özel tedbirler alınacağı aktarılan açıklamada, kamu trafiğine açık olan yolu engelleyenlerin 2 yıla kadar hapis ve 4 bin 500 avro para cezası ile 3 yıla kadar ehliyetinin askıya alınması yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.Belçika Federal Hükümeti ile Başkent Brüksel Bölgesi Yerel Hükümeti yetkilileri de, Avrupa Birliği kurumları ile NATO'ya ev sahipliği yapan kentte gösteriye izin verilmeyeceğini duyurdu.Yetkililerce yapılan açıklamada, gösteri için izin başvurusu yapılmadığı belirtilerek konvoyun Brüksel'e alınmaması için yollarda ve sınırlarda kontroller yapılacağı bildirildi.Ottawa’da aşı karşıtı kamyoncular 29 Ocak’ta eylem başlatmış, kentin ana yollarına park eden kamyonlar nedeniyle şehir sakinlerinin hayatını olumsuz etkilenmişti. Kent sakinlerini bezdiren kamyon kornaları, mahkeme kararıyla susturulmuştu.Son günlerde Avrupa ülkelerinde de özellikle sosyal medya üzerinden benzer eylem çağrıları yapılıyordu. Çeşitli Avrupa kentlerinden gelen araçların ve kamyonların Brüksel'de buluşması hedefleniyordu.
fransa
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koronavirüs, kovid-19, kısıtlama, sokağa çıkma kısıtlaması, müzik kısıtlaması, eylem, kamyoncular, fransa, paris, brüksel, belçika
Kanada'dan esinlenen kamyonculara Paris ve Brüksel'de yasak
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Fransa’da, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla yola çıkan araç konvoyu, başkent Paris'e ve Belçika'nın başkenti Brüksel'e girişinin yasaklandı.
Kanada’nın başkenti Ottawa’daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen Fransa’daki Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, ülkenin farklı kentlerinden yola çıkarak hafta sonu Paris’e, ardından da Belçika'nın başkenti Brüksel'e varmayı hedefliyordu.
Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın kente varması beklenen 'Özgürlük Konvoyu'nun başkentte eylem yapmasının kamu düzenini bozma riski oluşturduğu gerekçesiyle kente girişinin yasaklandığı belirtildi.
Konvoyun Paris’te trafik akışını bozmasını önlemek adına özel tedbirler alınacağı aktarılan açıklamada, kamu trafiğine açık olan yolu engelleyenlerin 2 yıla kadar hapis ve 4 bin 500 avro para cezası ile 3 yıla kadar ehliyetinin askıya alınması yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.
Belçika Federal Hükümeti ile Başkent Brüksel Bölgesi Yerel Hükümeti yetkilileri de, Avrupa Birliği kurumları ile NATO'ya ev sahipliği yapan kentte gösteriye izin verilmeyeceğini duyurdu.
Yetkililerce yapılan açıklamada, gösteri için izin başvurusu yapılmadığı belirtilerek konvoyun Brüksel'e alınmaması için yollarda ve sınırlarda kontroller yapılacağı bildirildi.
Ottawa’da aşı karşıtı kamyoncular 29 Ocak’ta eylem başlatmış, kentin ana yollarına park eden kamyonlar nedeniyle şehir sakinlerinin hayatını olumsuz etkilenmişti. Kent sakinlerini bezdiren kamyon kornaları, mahkeme kararıyla susturulmuştu.
Son günlerde Avrupa ülkelerinde de özellikle sosyal medya üzerinden benzer eylem çağrıları yapılıyordu. Çeşitli Avrupa kentlerinden gelen araçların ve kamyonların Brüksel'de buluşması hedefleniyordu.