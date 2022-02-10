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2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220210/kremlinden-rus-artistik-patinajcinin-doping-testi-haberine-tepki-uokun-aciklamasini-bekleyelim-1053683994.html
Kremlin’den Rus artistik patinajcının doping testi haberine tepki: UOK’un açıklamasını bekleyelim
Kremlin’den Rus artistik patinajcının doping testi haberine tepki: UOK’un açıklamasını bekleyelim
Kremlin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) artistik patinaj ekibinin birincilik elde ettiği takım turnuvasında, ödül töreninin... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T02:28+0300
2022-02-10T02:28+0300
2022 kış olimpiyatları
rusya olimpiyat komitesi (roc)
çin
2022 kış olimpiyatları
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Inside The Games , ödül töreninin, Rus atletlerden birinin doping testinde çıkan sorun yüzünden ertelendiğini iddia etti. Bu atletin, 15 yaşındaki Kamila Valiyeva olduğu öne sürüldü.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Henüz hiçbir resmi açıklama duymadık. Gelin resmi açıklamalara göre hareket edelim. Şimdilik sadece medyadaki belirsiz kaynakların ifadeleri var. Durumu anlayabilmek için spor yetkililerimizin veya Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (UOK) açıklamalarını bekleyelim” ifadesini kullandı.Rusya Spor Bakanlığı: Henüz yorum yapmak için erkenRusya Spor Bakanlığı da artistik buz pateni takım dalında ödül töreninin ertelenmesinin nedenleriyle ilgili basında çıkan haberleri değerlendirmek için resmi açıklamanın beklenmesi gerektiğini açıkladı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun duruşu, spor kurallarına ve Olimpiyat etiğine yönelik her türlü ihlale karşı istikrarlı ve tutarlı şekilde mücadele etmek” ifadesine yer verildi.2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda, artistik buz pateni takım dalında Salı günü yapılması gereken madalya töreninin “yasal sorunlar nedeniyle” ertelendiği bildirilmişti.
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rusya olimpiyat komitesi (roc), çin, 2022 kış olimpiyatları

Kremlin’den Rus artistik patinajcının doping testi haberine tepki: UOK’un açıklamasını bekleyelim

02:28 10.02.2022
© Sputnik / Александр Вильф / Fotoğraf bankasına girЦеремония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине
Церемония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Sputnik / Александр Вильф
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Kremlin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) artistik patinaj ekibinin birincilik elde ettiği takım turnuvasında, ödül töreninin ertelenmesinin nedenleriyle ilgili olarak basında çıkan haberlere güvenmeme çağrısında bulundu.
Inside The Games , ödül töreninin, Rus atletlerden birinin doping testinde çıkan sorun yüzünden ertelendiğini iddia etti. Bu atletin, 15 yaşındaki Kamila Valiyeva olduğu öne sürüldü.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Henüz hiçbir resmi açıklama duymadık. Gelin resmi açıklamalara göre hareket edelim. Şimdilik sadece medyadaki belirsiz kaynakların ifadeleri var. Durumu anlayabilmek için spor yetkililerimizin veya Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (UOK) açıklamalarını bekleyelim” ifadesini kullandı.

Rusya Spor Bakanlığı: Henüz yorum yapmak için erken

Rusya Spor Bakanlığı da artistik buz pateni takım dalında ödül töreninin ertelenmesinin nedenleriyle ilgili basında çıkan haberleri değerlendirmek için resmi açıklamanın beklenmesi gerektiğini açıkladı.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun duruşu, spor kurallarına ve Olimpiyat etiğine yönelik her türlü ihlale karşı istikrarlı ve tutarlı şekilde mücadele etmek” ifadesine yer verildi.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda, artistik buz pateni takım dalında Salı günü yapılması gereken madalya töreninin “yasal sorunlar nedeniyle” ertelendiği bildirilmişti.
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