https://tr.sputniknews.com/20220210/kremlinden-rus-artistik-patinajcinin-doping-testi-haberine-tepki-uokun-aciklamasini-bekleyelim-1053683994.html
Kremlin’den Rus artistik patinajcının doping testi haberine tepki: UOK’un açıklamasını bekleyelim
Kremlin’den Rus artistik patinajcının doping testi haberine tepki: UOK’un açıklamasını bekleyelim
Kremlin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) artistik patinaj ekibinin birincilik elde ettiği takım turnuvasında, ödül töreninin... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T02:28+0300
2022-02-10T02:28+0300
2022-02-10T02:28+0300
2022 kış olimpiyatları
rusya olimpiyat komitesi (roc)
çin
2022 kış olimpiyatları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053683969_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_9579b737d22d0ac42895ea7a6908a471.jpg
Inside The Games , ödül töreninin, Rus atletlerden birinin doping testinde çıkan sorun yüzünden ertelendiğini iddia etti. Bu atletin, 15 yaşındaki Kamila Valiyeva olduğu öne sürüldü.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Henüz hiçbir resmi açıklama duymadık. Gelin resmi açıklamalara göre hareket edelim. Şimdilik sadece medyadaki belirsiz kaynakların ifadeleri var. Durumu anlayabilmek için spor yetkililerimizin veya Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (UOK) açıklamalarını bekleyelim” ifadesini kullandı.Rusya Spor Bakanlığı: Henüz yorum yapmak için erkenRusya Spor Bakanlığı da artistik buz pateni takım dalında ödül töreninin ertelenmesinin nedenleriyle ilgili basında çıkan haberleri değerlendirmek için resmi açıklamanın beklenmesi gerektiğini açıkladı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun duruşu, spor kurallarına ve Olimpiyat etiğine yönelik her türlü ihlale karşı istikrarlı ve tutarlı şekilde mücadele etmek” ifadesine yer verildi.2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda, artistik buz pateni takım dalında Salı günü yapılması gereken madalya töreninin “yasal sorunlar nedeniyle” ertelendiği bildirilmişti.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053683969_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_2c25614544e67eb7efaffe5993ae0ebd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya olimpiyat komitesi (roc), çin, 2022 kış olimpiyatları
Kremlin’den Rus artistik patinajcının doping testi haberine tepki: UOK’un açıklamasını bekleyelim
Abone ol
Kremlin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) artistik patinaj ekibinin birincilik elde ettiği takım turnuvasında, ödül töreninin ertelenmesinin nedenleriyle ilgili olarak basında çıkan haberlere güvenmeme çağrısında bulundu.
Inside The Games , ödül töreninin, Rus atletlerden birinin doping testinde çıkan sorun yüzünden ertelendiğini iddia etti. Bu atletin, 15 yaşındaki Kamila Valiyeva olduğu öne sürüldü.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Henüz hiçbir resmi açıklama duymadık. Gelin resmi açıklamalara göre hareket edelim. Şimdilik sadece medyadaki belirsiz kaynakların ifadeleri var. Durumu anlayabilmek için spor yetkililerimizin veya Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (UOK) açıklamalarını bekleyelim” ifadesini kullandı.
Rusya Spor Bakanlığı: Henüz yorum yapmak için erken
Rusya Spor Bakanlığı da artistik buz pateni takım dalında ödül töreninin ertelenmesinin nedenleriyle ilgili basında çıkan haberleri değerlendirmek için resmi açıklamanın beklenmesi gerektiğini açıkladı.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun duruşu, spor kurallarına ve Olimpiyat etiğine yönelik her türlü ihlale karşı istikrarlı ve tutarlı şekilde mücadele etmek” ifadesine yer verildi.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda, artistik buz pateni takım dalında Salı günü yapılması gereken madalya töreninin “yasal sorunlar nedeniyle” ertelendiği bildirilmişti.