https://tr.sputniknews.com/20220210/kremlinden-rus-artistik-patinajcinin-doping-testi-haberine-tepki-uokun-aciklamasini-bekleyelim-1053683994.html

Kremlin’den Rus artistik patinajcının doping testi haberine tepki: UOK’un açıklamasını bekleyelim

Kremlin’den Rus artistik patinajcının doping testi haberine tepki: UOK’un açıklamasını bekleyelim

Kremlin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) artistik patinaj ekibinin birincilik elde ettiği takım turnuvasında, ödül töreninin... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T02:28+0300

2022-02-10T02:28+0300

2022-02-10T02:28+0300

2022 kış olimpiyatları

rusya olimpiyat komitesi (roc)

çin

2022 kış olimpiyatları

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Inside The Games , ödül töreninin, Rus atletlerden birinin doping testinde çıkan sorun yüzünden ertelendiğini iddia etti. Bu atletin, 15 yaşındaki Kamila Valiyeva olduğu öne sürüldü.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Henüz hiçbir resmi açıklama duymadık. Gelin resmi açıklamalara göre hareket edelim. Şimdilik sadece medyadaki belirsiz kaynakların ifadeleri var. Durumu anlayabilmek için spor yetkililerimizin veya Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (UOK) açıklamalarını bekleyelim” ifadesini kullandı.Rusya Spor Bakanlığı: Henüz yorum yapmak için erkenRusya Spor Bakanlığı da artistik buz pateni takım dalında ödül töreninin ertelenmesinin nedenleriyle ilgili basında çıkan haberleri değerlendirmek için resmi açıklamanın beklenmesi gerektiğini açıkladı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun duruşu, spor kurallarına ve Olimpiyat etiğine yönelik her türlü ihlale karşı istikrarlı ve tutarlı şekilde mücadele etmek” ifadesine yer verildi.2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda, artistik buz pateni takım dalında Salı günü yapılması gereken madalya töreninin “yasal sorunlar nedeniyle” ertelendiği bildirilmişti.

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rusya olimpiyat komitesi (roc), çin, 2022 kış olimpiyatları