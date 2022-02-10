https://tr.sputniknews.com/20220210/kunefe-nft-oldu-1053689935.html

Künefe NFT oldu

Künefe NFT oldu

Jack Dorsey'in tweet'inden internetin kaynak kodlarına, bir gazete makalesinden viral videolara her gün adından söz ettiren sıra dışı NFT projelerine bir... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T10:05+0300

2022-02-10T10:05+0300

2022-02-10T10:05+0300

yaşam

künefe

baklava

nft

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Birçok gerçek varlığı dijital ortama taşımayı mümkün kılan NFT projelerine sıra dışı bir yenilik de Türkiye’den geldi.İstanbul'da bulunan bir künefe dükkanı, tatlıyı NFT'ye dönüştürdü. Restoranın işletme ortağı Ercan Kılıç, baklava, dolama ve Antep Fıstığını da NFT'ye çevirdiklerini söyledi. "Ürettiğimiz NFT’lerden 5’ini takipçilerimize hediye etmeyi planlıyoruz” diyen Kılıç, "Çok yakında sanal evren metaverse’te de bir konsept çalışmaya imza atacağız” diye konuştu.

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künefe, baklava, nft