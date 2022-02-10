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Künefe NFT oldu
Künefe NFT oldu
Jack Dorsey'in tweet'inden internetin kaynak kodlarına, bir gazete makalesinden viral videolara her gün adından söz ettiren sıra dışı NFT projelerine bir... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T10:05+0300
2022-02-10T10:05+0300
yaşam
künefe
baklava
nft
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Birçok gerçek varlığı dijital ortama taşımayı mümkün kılan NFT projelerine sıra dışı bir yenilik de Türkiye’den geldi.İstanbul'da bulunan bir künefe dükkanı, tatlıyı NFT'ye dönüştürdü. Restoranın işletme ortağı Ercan Kılıç, baklava, dolama ve Antep Fıstığını da NFT'ye çevirdiklerini söyledi. "Ürettiğimiz NFT’lerden 5’ini takipçilerimize hediye etmeyi planlıyoruz” diyen Kılıç, "Çok yakında sanal evren metaverse’te de bir konsept çalışmaya imza atacağız” diye konuştu.
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künefe, baklava, nft

Künefe NFT oldu

10:05 10.02.2022
© AAKünefe
Künefe - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Jack Dorsey'in tweet'inden internetin kaynak kodlarına, bir gazete makalesinden viral videolara her gün adından söz ettiren sıra dışı NFT projelerine bir yenisi eklendi. Bir Türk tatlı restoranı künefe, baklava ve dolama gibi tatlıların NFT versiyonlarını üretti.
Birçok gerçek varlığı dijital ortama taşımayı mümkün kılan NFT projelerine sıra dışı bir yenilik de Türkiye’den geldi.
İstanbul'da bulunan bir künefe dükkanı, tatlıyı NFT'ye dönüştürdü. Restoranın işletme ortağı Ercan Kılıç, baklava, dolama ve Antep Fıstığını da NFT'ye çevirdiklerini söyledi.
"Ürettiğimiz NFT’lerden 5’ini takipçilerimize hediye etmeyi planlıyoruz” diyen Kılıç, "Çok yakında sanal evren metaverse’te de bir konsept çalışmaya imza atacağız” diye konuştu.
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