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https://tr.sputniknews.com/20220210/milli-savunma-bakanligindan-feto-iddialarina-tepki-hukuk-yoluna-basvurulmaktadir-1053713894.html
MSB'den FETÖ iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır
MSB'den FETÖ iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MSB ile ilgili yaptığı FETÖ iddialarına bakanlıktan yanıt geldi. Bakanlık açıklamasında, "Sayın bakanımız ve bakanlığımıza... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T17:44+0300
2022-02-10T17:54+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
fetö
tepki
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Bakan Yardımcılarımız üzerinden Bakanlığımıza yönelik başlatılan sistematik iftira ve karalama kampanyası ile ilgili açıklama' başlıklı bir basın açıklaması yayınladı.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Millî Savunma Bakanlığı ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve 84 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için Cumhuriyet tarihimizin en yoğun mücadelesini büyük bir başarı ile vermektedir. Ordumuzun tek beklentisi emeğine saygı gösterilmesi, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozucu eylem ve söylemlerden kaçınılmasıdır.Mehmetçiğin yurt içinde ve yurt dışında kazandığı başarılar, Bakanlığımızın bu günkü yöneticileri ve bugünkü komuta kademesinin idaresinde gerçekleşmektedir.Özellikle terörle mücadelenin büyük bir kararlılıkla yürütüldüğü bu dönemde bir basın kuruluşu tarafından dört Bakan Yardımcımız üzerinden Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkûm edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz.Geçerli hiçbir mesnedi ve hukuki dayanağı olmayan iddialar, hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri ile amir ve komutanlara karşı güven hissini yok etme niyetinden dolayı yargı organlarınca verilen mahkûmiyet kararı bulunan bir şahıs aracılığıyla gündeme taşınmaya çalışılmaktadır. Bu iddia ve iftiraları ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak, büyük bir düşmanlık tavrı içerisinde ortaya atmak gayri ahlaki bir davranıştır. Ayrıca gaflettir ve halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır.Bu iftiraların özellikle; ­- FETÖ ile mücadelemizin yoğun bir şekilde sürdüğü, ­- İcra edilen operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK’ya son yılların en büyük darbelerinin vurulduğu, ­- Terör örgütünün bitirilme noktasına getirildiği bir dönemde ve Kış Kartalı Harekâtı ile aynı zamanda başlamış olmasını da manidar buluyoruz.İftiralarla ilgili Bakanlığımız tarafından ilgili basın kuruluşuna cevap ve düzeltme metinleri gönderilmiştir.Bunun yanında Bakan Yardımcılarımız tarafından da suç duyurusu dâhil her türlü hukuk yoluna başvurulmaktadır.Bakanlığımız, basınımızın bilgi ihtiyaçlarını şeffaflıkla karşılamaktadır. İftiralarla oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına karşı da hukuk çerçevesinde mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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milli savunma bakanlığı (msb), fetö, tepki

MSB'den FETÖ iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır

17:44 10.02.2022 (güncellendi: 17:54 10.02.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MSB ile ilgili yaptığı FETÖ iddialarına bakanlıktan yanıt geldi. Bakanlık açıklamasında, "Sayın bakanımız ve bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkum edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Bakan Yardımcılarımız üzerinden Bakanlığımıza yönelik başlatılan sistematik iftira ve karalama kampanyası ile ilgili açıklama' başlıklı bir basın açıklaması yayınladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Millî Savunma Bakanlığı ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve 84 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için Cumhuriyet tarihimizin en yoğun mücadelesini büyük bir başarı ile vermektedir. Ordumuzun tek beklentisi emeğine saygı gösterilmesi, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozucu eylem ve söylemlerden kaçınılmasıdır.
Mehmetçiğin yurt içinde ve yurt dışında kazandığı başarılar, Bakanlığımızın bu günkü yöneticileri ve bugünkü komuta kademesinin idaresinde gerçekleşmektedir.
Özellikle terörle mücadelenin büyük bir kararlılıkla yürütüldüğü bu dönemde bir basın kuruluşu tarafından dört Bakan Yardımcımız üzerinden Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkûm edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz.
Geçerli hiçbir mesnedi ve hukuki dayanağı olmayan iddialar, hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri ile amir ve komutanlara karşı güven hissini yok etme niyetinden dolayı yargı organlarınca verilen mahkûmiyet kararı bulunan bir şahıs aracılığıyla gündeme taşınmaya çalışılmaktadır. Bu iddia ve iftiraları ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak, büyük bir düşmanlık tavrı içerisinde ortaya atmak gayri ahlaki bir davranıştır. Ayrıca gaflettir ve halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır.
Bu iftiraların özellikle; ­
- FETÖ ile mücadelemizin yoğun bir şekilde sürdüğü, ­
- İcra edilen operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK’ya son yılların en büyük darbelerinin vurulduğu, ­
- Terör örgütünün bitirilme noktasına getirildiği bir dönemde ve Kış Kartalı Harekâtı ile aynı zamanda başlamış olmasını da manidar buluyoruz.
İftiralarla ilgili Bakanlığımız tarafından ilgili basın kuruluşuna cevap ve düzeltme metinleri gönderilmiştir.
Bunun yanında Bakan Yardımcılarımız tarafından da suç duyurusu dâhil her türlü hukuk yoluna başvurulmaktadır.
Bakanlığımız, basınımızın bilgi ihtiyaçlarını şeffaflıkla karşılamaktadır. İftiralarla oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına karşı da hukuk çerçevesinde mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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